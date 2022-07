Ozzy Osbourne marche avec une canne alors qu’il sort avec sa femme Sharon et sa famille à Los Angeles après une opération ” majeure “

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ozzy Osbourne a été aperçu en train d’utiliser une canne alors qu’il se promenait avec sa femme, Sharon, et deux de leurs enfants à Los Angeles dimanche, près d’un mois après avoir subi une “opération majeure”.

La rock star de 73 ans portait un t-shirt noir et un pantalon noir assorti alors qu’il descendait un escalier suivi de près par sa famille.

Osbourne est “sur la voie du rétablissement” après avoir exigé une intervention médicale en juin que sa femme de 40 ans a décrite à l’époque comme quelque chose qui “déterminerait le reste de sa vie”.

Ozzy portait une paire de baskets noires et blanches et marchait avec une canne noire avec une poignée en or brillant.

OZZY OSBOURNE, 73 ANS, « SE SENTANT BIEN » ALORS QU’IL QUITTE L’HÔPITAL DANS UN FAUTEUIL ROULANT AVEC SA FEMME SHARON APRÈS UNE CHIRURGIE « MAJEURE »

Sharon, 69 ans, portait un jean et un pull bleu tie-dye pour la visite familiale chez leur fils Jack.

Jack, 36 ans, et sa fiancée Aree Gearheart attendent leur premier enfant ensemble. Il a trois enfants avec son ex-femme Lisa Stelly.

Sœur Kelly, 37 ans, était également présente et portait un chien de compagnie dans ses bras tout en restant près de son père.

Kelly est également enceinte et attend son premier enfant avec son petit ami, Sid Wilson, du groupe Slipknot.

Sharon a révélé qu’Ozzy avait besoin d’une opération “majeure” en juin et a immédiatement pris l’avion pour la côte ouest de Londres pour être à ses côtés.

“Il a une opération majeure lundi, et je dois être là”, a-t-elle déclaré à ses collègues panélistes de TalkTV la semaine dernière. “Cela va vraiment déterminer le reste de sa vie.”

OZZY OSBOURNE, 73 ANS, POUR SUBIR UNE CHIRURGIE « MAJEURE » QUI « DÉTERMINERA LE RESTE DE SA VIE »

Quelques jours plus tard, la star de Black Sabbath a été vue quittant l’établissement médical en fauteuil roulant, et Ozzy a écrit sur Twitter qu’il était “chez lui de l’hôpital en train de récupérer confortablement”.

Il a ajouté: “Je ressens définitivement l’amour et le soutien de tous mes fans et j’envoie à tous un grand merci pour leurs pensées, leurs prières et leurs meilleurs vœux pendant mon rétablissement.”

La famille n’a pas discuté publiquement de la procédure médicale qu’Ozzy a dû subir, mais Sharon a admis qu’Ozzy “se sentait bien” dans un autre tweet partagé à l’époque.

Un rapport a fait surface indiquant que la procédure consistait à retirer et à réaligner les épingles dans son cou et son dos. “Ozzy a 73 ans et tout type de chirurgie quand on vieillit est difficile”, a déclaré une source Page 6 . “C’est assez important. Il a les épingles dans le cou et le dos réalignées depuis qu’il a chuté en 2019.”

Les problèmes de dos d’Ozzy proviennent probablement de la collision avec un véhicule tout-terrain en 2003, où il a renversé son quad alors qu’il se promenait dans sa propriété à Londres.

À l’époque, il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour “une clavicule cassée, huit côtes fracturées qui pinçaient des vaisseaux sanguins cruciaux et des vertèbres endommagées dans son cou”.

“J’attends juste une autre intervention chirurgicale au cou”, a-t-il déclaré Rock classique magazine en mai. “Je ne peux pas marcher correctement ces jours-ci. J’ai une thérapie physique tous les matins. Je vais un peu mieux, mais loin d’être autant que je le voudrais pour reprendre la route.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà pensé à sa propre mortalité, Ozzy a déclaré qu’il se sentait optimiste quant à son avenir alors qu’il regardait le passé.

“À f—ing 73, j’ai plutôt bien réussi”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas l’intention d’aller nulle part, mais mon heure va venir .”

En 2019, la famille Osbourne s’est entretenue avec Robin Roberts sur “ Bonjour Amérique ” à propos de la chute d’Ozzy dans la douche qui a délogé des vis métalliques dans sa colonne vertébrale (depuis la collision du quad en 2003), nécessitant une intervention chirurgicale au cou et au dos.

“Quand j’ai eu la chute, il faisait nuit noire”, se souvient-il. “ Je suis allé aux toilettes et je suis tombé. Je suis juste tombé et j’ai atterri comme un claquement sur le sol et je me souviens que j’étais allongé là en pensant: “Eh bien, vous l’avez fait maintenant”, vraiment calme. Sharon [called] une ambulance. Après cela, tout était en descente.”

Après l’opération et une convalescence douloureuse de deux mois, il a été contraint de reporter toutes ses dates en direct de 2019 sur sa tournée “No More Tours 2”.

La famille a également discuté du diagnostic d’Ozzy de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qui peut provoquer des tremblements et des problèmes d’équilibre, ainsi qu’une lenteur des mouvements. Il n’y a pas de remède connu pour la maladie.

“C’est PRKN 2”, a déclaré Sharon à GMA. “Il y a tellement de types différents de la maladie de Parkinson ; ce n’est pas une condamnation à mort par un effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. Et c’est – c’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée, puis une très bonne journée.” mauvais jour.”

Ozzy a déclaré au LA Times en 2020: “Je ne meurs pas de la maladie de Parkinson. J’ai travaillé avec ça la majeure partie de ma vie. J’ai trompé la mort tellement de fois. Si demain vous lisez, ‘Ozzy Osbourne ne s’est jamais réveillé ça matin, ‘vous ne diriez pas, ‘Oh, mon Dieu!’ Vous diriez: ‘Eh bien, ça l’a finalement rattrapé.'”

Les Osbournes sont devenus un nom familier au début des années 2000 lorsque MTV a mis en lumière leur vie en tant que stars célèbres – et les enfants de la royauté du rock – avec une émission non scénarisée sur la famille . La série a été créée en 2002 et a duré quatre saisons, avec un dernier rappel en 2005.

Ozzy et Sharon ont également une fille Aimee, 38 ans, qui a récemment survécu à un incendie mortel dans un studio d’enregistrement à Hollywood. Aimee et son producteur se sont échappés du bâtiment sains et saufs.