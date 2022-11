Ozzy Osbourne dit qu’il ne veut plus retourner au Royaume-Uni: “Si j’avais le choix, je resterais en Amérique”

Le rocker Ozzy Osbourne a changé de ton.

Le musicien emblématique a révélé qu’il ne voulait plus retourner dans son Royaume-Uni natal, des mois après avoir affirmé que lui et sa femme Sharon Osbourne reviendraient.

“Pour être honnête avec vous, si j’avais le choix, je resterais en Amérique”, a admis Ozzy. Magazine Conséquence. “Je suis américain maintenant… pour être honnête avec vous, je ne veux pas y retourner. F— ça.”

L’épouse de l’ancien rockeur de Black Sabbath a également expliqué que la Californie, l’État dans lequel ils vivent, n’est “pas ce qu’elle était autrefois”.

“Quand je suis arrivée ici, je pensais que j’étais au paradis”, a déclaré Sharon. “Dans les années 70, si vous aimiez la musique, c’était l’endroit où il fallait être. Ce n’est plus ce hub. Ce n’est plus excitant. Ça n’a pas dévié, ça a baissé. Ce n’est pas un endroit amusant à vivre. C’est dangereux Il y a des crimes dans toutes les grandes villes, mais je ne me sens pas en sécurité ici. Ozzy non plus.

Dans une interview franche avec The Guardian en août, Ozzy a fustigé les États-Unis, où lui et sa femme Sharon ont résidé pendant une grande partie de leur vie d’adulte.

Osbourne, qui a subi opération majeure en juin a déclaré à propos des États-Unis : “Tout est ridicule là-bas. J’en ai marre que des gens se fassent tuer tous les jours. Dieu sait combien de personnes ont été abattues lors de fusillades dans des écoles. Et il y a eu cette fusillade de masse à Vegas à ce concert… C’est fou. »

La Sabbat noir Le membre a également partagé : “Je ne veux pas mourir en Amérique… Je suis anglais. Je veux revenir.” Le rockeur de 73 ans a grandi à Birmingham, en Angleterre.

Sharon a fait écho aux sentiments de son mari. “L’Amérique a tellement changé. Ce n’est pas du tout les États-Unis d’Amérique. Rien n’est uni à ce sujet. C’est un endroit très étrange où vivre en ce moment.”