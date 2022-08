Ozzy Osbourne détaille les problèmes de santé, la maladie de Parkinson: “C’était une putain d’agonie”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les problèmes de santé d’Ozzy Osbourne l’ont laissé “à l’agonie”.

Osbourne, 73 ans, a récemment parlé de ses maux physiques et de sa bataille en cours contre la maladie de Parkinson dans une interview avec The Observer.

“Les vis s’étaient desserrées et ébréchaient l’os. Et les débris s’étaient logés sous sa colonne vertébrale. Ainsi, sa colonne vertébrale, au lieu d’être comme ça, était comme ça”, explique sa femme Sharon Osbourne, se redressant puis se penchant sur .

“Avec la pression sur la colonne vertébrale, j’ai eu des douleurs nerveuses”, a ajouté Ozzy Osbourne. “Je n’avais jamais entendu parler de douleur nerveuse ! Vous savez, quand vous êtes enfant, que vous jouez avec de la neige et que vos mains deviennent vraiment froides ? Ensuite, vous entrez et vous versez de l’eau chaude, et ils commencent à avoir chaud ? Et tu as ces frissons ? Et ça fait mal ? C’est comme ça.

OZZY OSBOURNE REVIENT SUR LA SCÈNE APRÈS UNE CHIRURGIE QUI CHANGE LA VIE

Parfois, Osbourne a admis qu’il voulait que tout se termine.

“Ça a tellement mal tourné qu’à un moment donné, j’ai pensé : ‘Oh mon Dieu, s’il te plaît, ne me laisse pas me réveiller demain matin.’ Parce que c’était une putain d’agonie.”

L’interprète de “Patient Number 9” a également parlé de son diagnostic de Parkinson. Osbourne a affirmé avoir la maladie, c’est comme se réveiller “avec des bottes de plomb”.

“Vous pensez que vous levez les pieds, mais votre pied ne bouge pas”, a-t-il déclaré au point de vente.

Osbourne a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003. Cependant, il n’a parlé publiquement de son diagnostic qu’en 2020. À un moment donné, le musicien a lutté contre la dépression.

“J’ai atteint un plateau plus bas que je ne le voulais”, a révélé Osbourne. “Rien n’était vraiment génial. Rien. Alors j’ai pris ces antidépresseurs, et ils fonctionnent bien.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le rockeur reste frustré de ne pas savoir quand la maladie de Parkinson lui enlèvera sa capacité à marcher.

“Vous apprenez à vivre dans l’instant, parce que vous ne savez pas [what’s going to happen]”, a-t-il déclaré à The Observer. “Vous ne savez pas quand vous allez vous réveiller et vous ne pourrez pas sortir du lit. Mais tu n’y penses pas.”

Les maux physiques d’Osbourne ont conduit à une “opération chirurgicale majeure” en juin de cette année.

Bien que la famille n’ait pas donné beaucoup de détails sur l’opération à l’époque, il est depuis revenu sur scène pour se produire.

“Ozzy a 73 ans et tout type de chirurgie quand on vieillit est difficile”, a déclaré une source à Page Six à l’époque. “C’est assez important. Il a les épingles dans le cou et le dos réalignées depuis qu’il a chuté en 2019.”

“Il a beaucoup souffert”, a noté la source à propos de l’état physique d’Osbourne ces derniers temps, et il aura également besoin d’une “longue période de convalescence” avec des soins 24 heures sur 24 fournis par une infirmière à domicile.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les problèmes de dos d’Osbourne proviennent probablement d’une collision avec un véhicule tout-terrain en 2003, où il a renversé son quad alors qu’il se promenait dans sa propriété à Londres.

Il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour “une clavicule cassée, huit côtes fracturées qui pinçaient des vaisseaux sanguins cruciaux et des vertèbres endommagées dans son cou”.

“J’attends juste une autre intervention chirurgicale au cou”, a-t-il déclaré au magazine Classic Rock en mai. “Je ne peux pas marcher correctement ces jours-ci. J’ai une thérapie physique tous les matins. Je vais un peu mieux, mais loin d’être autant que je le voudrais pour reprendre la route.”

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.