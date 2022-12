Ozzy Osbourne canalise son Scrooge intérieur avec un pull de Noël sur le thème de Grinch : « Bah, Humbug ! »

Ozzy Osbourne célèbre la saison des fêtes à sa manière.

Le “Prince des Ténèbres” a posté une photo de lui et de sa fille Kelly Osbourne sur Instagram, portant des chandails de Noël laids assortis sur le thème de Grinch. Le chandail comportait un monstre vert poilu portant un bonnet de Noel, qui ressemblait à Ozzy, et disait “Comment Ozzy Osbourne a volé Noël”.

La photo, qui présentait également son ami de longue date, guitariste et co-fondateur de Royal Machines, Billy Morrison, était sous-titrée “Bah, Humbug”. Morrison portait sa propre version d’un chandail de Noël laid, avec des Gremlins et des arbres de Noël.

Ozzy a récemment été repéré et en train de faire ses courses dans la chaîne d’épiceries californienne Erewhon après qu’il a été annoncé que sa femme Sharon Osbourne avait subi une urgence médicale.

OZZY OSBOURNE DIT QU’IL NE VEUT PLUS RETOURNER AU ROYAUME-UNI: “SI J’AVAIS MON CHEMIN, JE RESTERAIS EN AMÉRIQUE”

Plus tôt cette année, Ozzy a eu sa propre urgence médicale lorsqu’il a subi une opération chirurgicale qui, selon Sharon, “déterminerait le reste de sa vie”. Bien que la nature de son opération n’ait pas été révélée, il a été rapporté par Page Six qu’il avait “les épingles dans son cou et son dos réalignées depuis sa chute, en 2019”.

En 2019, Ozzy était sur la table d’opération suite à une chute dans la salle de bain qui a aggravé une blessure qu’il a subie en 2003 lors d’un accident de VTT. Alors qu’il était sur “Good Monring America” ​​à l’époque, Ozzy a révélé que sa chute sous la douche avait délogé les vis métalliques dans son cou et sa colonne vertébrale, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale pour être réparée.

“Quand j’ai eu la chute, il faisait nuit noire”, a-t-il déclaré dans “Good Morning America”. “Je suis allée aux toilettes et je suis tombée. Je suis juste tombée et j’ai atterri comme un claquement sur le sol et je me souviens d’avoir été allongée là en pensant:” Eh bien, vous l’avez fait maintenant “, vraiment calme. Sharon [called] une ambulance. Après cela, tout était en descente.”

S’adressant à The Observer à propos de son état, Ozzy a comparé la douleur nerveuse qu’il souffrait au fait de se geler les mains après avoir joué dans la neige, et la douleur que vous ressentez lorsque vous versez de l’eau chaude dessus pour les réchauffer. Dans cette même interview, Sharon a expliqué que “les vis s’étaient desserrées et ébréchaient l’os. Et les débris s’étaient logés sous sa colonne vertébrale.”

Depuis les chirurgies pour corriger l’alignement de son dos et de son cou, Ozzy marche avec une canne.

Plus tôt cette année, Ozzy a reçu des nouvelles positives concernant la santé de sa famille, car Kelly a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de son premier enfant, qu’elle partage avec son petit ami, Sid Wilson de Slipknot, avec qui elle sort depuis janvier. Dans le post, Kelly a fièrement posé avec sa photo d’échographie.

“Je sais que j’ai été très silencieux ces derniers mois, alors j’ai pensé que je partagerais avec vous tous pourquoi … Je suis ravi d’annoncer que je vais être une maman”, Kelly a légendé le message. « Dire que je suis heureux ne suffit pas. Je suis aux anges ! »

Elle avait déjà exprimé son désir de devenir mère dans un épisode de “Red Table Talk”, mais elle avait l’impression qu’elle n’était pas au meilleur endroit pour le faire, car sa lutte contre la dépendance l’aurait entravée. comme elle l’aurait souhaité.

“Je n’aurais pas été une sorte de mère du tout”, a expliqué Kelly. “Parce que j’étais cette accro folle qui disait : ‘Oh ouais, j’arrêterai de prendre de la drogue quand je serai enceinte parce que je dois le faire.’ Comme, c’est fou que je pense même ça.”

Ozzy est déjà grand-père des quatre enfants de son fils Jack Osbourne, Pearl Clementine, Andy Rose, Minnie Theodora et Maple Artemis, des enfants de son fils Louis, Elijah et Maia, et des enfants de sa fille Jessica, Isabelle, Harry et Kitty, ce qui en fait son dixième petit-enfant.