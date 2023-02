Ozzy Osbourne annule toutes les dates de tournée au milieu d’une blessure qui «change la vie» et de plusieurs problèmes de santé

Le rockeur emblématique Ozzy Osbourne a officiellement annoncé l’annulation de ses dates de tournée en 2023.

Le musicien de 74 ans a révélé qu’une blessure à la colonne vertébrale lors d’un accident il y a quatre ans l’empêchait de tourner.

“Je suis honnêtement touché par la façon dont vous avez tous patiemment conservé vos billets pendant tout ce temps, mais en toute bonne conscience, j’ai maintenant réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire ma prochaine tournée européenne/britannique. dates, car je sais que je ne pourrais pas faire face au voyage requis », a déclaré Osbourne dans un communiqué publié sur ses comptes de médias sociaux.

OZZY OSBOURNE REPÉRÉ À LA RECHERCHE FRAÎCHE ALORS QU’IL RÉVÈLE QUE LA FEMME SHARON OSBOURNE “TIRE MES CORDES”

L’ancien chanteur de Black Sabbath a admis que sa “voix chantante allait bien”, mais il reste physiquement faible après trois opérations, des traitements par cellules souches, une thérapie physique et un traitement Hybrid Assistive Limb, qui utilise un exosquelette robotique pour aider à améliorer les mouvements.

SHARON OSBOURNE DONNE UNE MISE À JOUR SUR LA SANTÉ APRÈS UNE URGENCE MÉDICALE: “RETOUR À LA MAISON ET FAIRE BEAUCOUP”

La nouvelle de la fin de la tournée d’Osbourne l’a également surpris, notant que son équipe élabore une stratégie pour continuer ses performances sans voyager beaucoup.

“Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi”, a ajouté Osbourne.

“Mon équipe propose actuellement des idées sur les endroits où je pourrai me produire sans avoir à voyager de ville en ville et de pays en pays.”

La déclaration d’Osbourne a conclu en informant les fans que les remboursements de billets seront disponibles au point d’achat.

L’auteur-compositeur-interprète de heavy metal a lutté contre un certain nombre de maux physiques au fil des ans. En 2003, il a failli mourir dans un accident de VTT lorsque son quad s’est renversé sur lui alors qu’il roulait dans son domaine londonien. Il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson dans la même année.

Osbourne a également subi une opération après avoir subi une mauvaise chute en 2019. Il a subi une intervention chirurgicale au cou qui lui a dérangé les nerfs.

L’ancien leader de Black Sabbath a parlé de ses maux physiques et de sa bataille en cours contre la maladie de Parkinson dans une interview avec The Observer.

“Avec la pression sur la colonne vertébrale, j’ai eu des douleurs nerveuses”, a ajouté Ozzy. “Je n’avais jamais entendu parler de douleurs nerveuses ! Vous savez, quand vous êtes enfant, que vous jouez avec de la neige et que vos mains deviennent vraiment froides ? Ensuite, vous entrez et vous versez de l’eau chaude, et ils commencent à avoir chaud ? Et tu as ces frissons ? Et ça fait mal ? C’est comme ça.

“Les vis s’étaient desserrées et ébréchaient l’os. Et les débris s’étaient logés sous sa colonne vertébrale”, a expliqué sa femme Sharon Osbourne au point de vente à propos de ses problèmes de dos.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En juin 2022, Osbourne a subi une opération “majeure” qui aurait pu “déterminer le reste de sa vie”.

En décembre dernier, Sharon a également été transportée d’urgence à l’hôpital après une urgence médicale. Leur fils Jack a révélé que sa mère tournait un épisode de “Night of Terror” avant que l’incident ne se produise.

En plus de Kelly et Jack, Ozzy et Sharon partagent également leur fille Aimee. Ozzy a également Louis et Jessica de son précédent mariage avec son ex-femme Thelma Riley.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.