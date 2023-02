Ozzy Osbourne annule tous ses concerts, est trop “physiquement faible” pour tourner – National

C’est un triste jour pour les rockeurs du monde entier : le musicien légendaire Ozzy Osbourne a annulé sa prochaine tournée en raison de sa santé déclinante.

Dans un communiqué publié mercredi, Osbourne, 74 ans, a écrit qu’il “n’est pas physiquement capable” d’effectuer le voyage nécessaire pour ses dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe prévues plus tard cette année.

“C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans”, a écrit Osbourne. “Comme vous le savez peut-être tous, il y a quatre ans ce mois-ci, j’ai eu un accident majeur, où j’ai endommagé ma colonne vertébrale. Mon seul et unique but pendant cette période a été de remonter sur scène.

Lire la suite: Lire ensuite :

“Ma voix de chant va bien. Cependant, après trois opérations, des traitements par cellules souches, des séances de physiothérapie interminables et, plus récemment, un traitement révolutionnaire Cybernics (HAL), mon corps est toujours physiquement faible.

L’histoire continue sous la publicité

C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais eu à partager avec mes fidèles fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo —Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 1 février 2023

L’ancien leader de Black Sabbath a écrit qu’il était contrarié par “l’idée de décevoir mes fans”. Le chanteur a déclaré que son équipe travaillait sur un moyen pour Osbourne de se produire sans avoir à se déplacer de ville en ville.

À la mode maintenant Un garçon choisit un conteneur d’expédition pour se cacher et se retrouve à 2 500 km de chez lui

« C’était mon cœur » : les femmes atteintes de maladies cardiaques font face à des obstacles aux soins au Canada, selon un rapport

“Jamais je n’aurais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi”, a-t-il déclaré.





0:37

Ozzy Osbourne parle de sa bataille contre le diagnostic de Parkinson



La tournée d’Osbourne, appelée No More Tours II, a été annoncée en 2017. Elle a été reportée en 2019 pour permettre au chanteur de se remettre de sa blessure à la colonne vertébrale.

L’histoire continue sous la publicité

Le No More Tours II devait commencer à Helsinki, en Finlande, en mai.

Lire la suite: Lire ensuite :

En septembre 2022, Osbourne a sorti son 13e album solo, Patient numéro 9. L’album est nominé pour un Grammy 2023 du meilleur album rock. Le premier single, aussi appelé Patient numéro 9, met en vedette le regretté Jeff Beck, décédé plus tôt ce mois-ci. La chanson est en lice pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock aux Grammys.

La piste Règles de dégradation (avec Tony Iommi) est également nominé pour un Grammy pour la meilleure performance métal.