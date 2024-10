Ozzy Osbourne a prononcé son discours d’acceptation du Rock & Roll Hall Of Fame

Ozzy Osbourne a été intronisé au Rock & Roll Hall Of Fame. Et contrairement à beaucoup de ses collègues intronisés, Ozzy a heureusement gardé son discours court.

S’exprimant depuis un trône orné d’une vaste paire d’ailes de chauve-souris, le Prince des Ténèbres dit : « Eh bien, nous y sommes. Vous savez quoi ? Je n’arrive pas à croire que je suis ici moi-même. Laissez-moi vous remercier du d’une certaine manière, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec un putain de monologue long et interminable, j’aimerais remercier celui qui m’a élu au Rock & Roll Hall of Fame pour mon travail solo. Un grand merci. du fond du cœur. Merci.

« Mes fans m’ont été si fidèles au fil des années, je ne peux pas les remercier assez. J’ai eu la chance au fil des années de jouer avec certains des plus grands guitaristes, batteurs et bassistes du monde, et quelques-uns d’entre eux sont ici. ce soir. Mais je dois dire une chose pour un type appelé Randy Rhoads. Si je n’avais pas rencontré Randy Rhoads, je ne pense pas que je serais assis ici maintenant. , ma femme Sharon m’a sauvé la vie. Et mes petits-enfants et mes bébés, je les aime tous.

Ozzy a ensuite passé le relais au groupe live, qui comprenait le bassiste de Metallica Robert Trujillo, le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, Wolfgang Van Halen, Andrew Watt, Adam Wakeman, Steve Stevens et Zakk Wylde. Trois leaders différents ont remplacé Ozzy, avec Maynard James Keenan de Tool prenant la tête du groupe. Train foula star country Jelly Roll fait de même sur Maman, je rentre à la maisonet Billy Idol chantant Plus de larmes.

Le discours d’intronisation de Jack Black a été aussi passionné qu’on pourrait s’y attendre, la star de Tenacious D racontant sa première rencontre avec la musique de la légende de Black Sabbath.

« Je me souviens de la première fois que j’ai entendu parler d’Ozzy », a déclaré Black. « J’avais 13 ans, je me promenais chez le disquaire. Que dois-je acheter ? Styx ? Journey ? Un aficionado de rock plus âgé a remarqué mon indécision et il m’a dit : « Arrête de déconner, gamin. C’est l’album qu’il te faut, Blizzard d’Ozz.»

« Mec, avait-il raison ! Merci, aficionado de rock anonyme, où que vous soyez, vous avez changé ma vie. Je me souviens avoir regardé le visage d’Ozzy sur la couverture de cet album avant même d’entendre la musique. J’étais fasciné. Il avait l’air si cool, que un costume rouge et blanc avec des franges blanches sur les manches, ce regard fou, le crâne, la croix, tout ça avait l’air tellement dur à cuire.

« C’était le truc le plus metal que j’aie jamais vu, et je ne savais même pas ce qu’était le metal. Il m’enseignait. Je n’avais pas réalisé que j’entrais dans un tout nouveau monde de musique heavy metal. »

L’intronisation d’Ozzy était sa deuxième, après avoir reçu le même honneur en tant que membre de Black Sabbath en 2006. Parmi les autres intronisés à la cérémonie à Cleveland figuraient Peter Frampton, Foreigner, le Dave Matthews Band et le MC5.