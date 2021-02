Si vous connaissez une chose ou deux sur Internet, de nombreuses vidéos virales flottent sur le Web. Parmi eux se trouvait un clip viral d’un combat horrible qui a éclaté dans le district de Baghpat de l’UP entre des commerçants et des employés de deux stands de discussion sur des clients en Inde.

Armés de barres et de bâtons de fer, les hommes se sont battus les uns les autres dans une bagarre qui a duré environ 20 minutes avant de s’arrêter, a déclaré la police.

La violence capturée sur bande était suffisante pour que l’Internet desi s’accroche au clip et ils ont mémorisé la propre version indienne de la WWE se déroulant dans les rues de Baghpat.

Ensuite, l’un des hommes arrêtés a reçu le titre de «Einstein Chacha» tandis que d’autres se sont souvenus de «Virus» joué par Boman Irani dans 3 idiots. L’homme a été soumis à des mèmes sans fin pour ses coups et coups de poing sans fin qu’il a présentés dans la vidéo.

Avec le mème refusant de mourir, la vidéo a atteint en quelque sorte «Ozzy Man Reviews» dirigé par Ethan Marrell, une personnalité populaire de YouTube et Facebook.

Connu pour ses commentaires satiriques et ses voix off explicites sur des vidéos virales, l’Aussie Man appelé Ozzy Man n’a pas manqué l’occasion de donner son avis sur le combat contre l’UP.

Le résultat? Voyez-le par vous-même.

Remarque: langage fort occasionnel utilisé.

«Bienvenue à Baghpat. Il rappelle actuellement le film Gangs of New York de Martin Scorsese. Un type de chemise décontracté et chic devenait balistique avec son bâton, mais l’Indien Einstein, sensationnel, a dit: «Ouais, non», ironise Ozzy Man au début de la vidéo.

L’Indien Einstein s’est-il mondialisé?

Selon un communiqué de la police de Baghpat, 12 personnes ont été blessées et huit arrêtées en raison de l’incident. Cependant, aucune blessure grave n’a été signalée.