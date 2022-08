Ozzy et Sharon Osbourne partagent une rare photo PDA sur Instagram de leurs vacances hawaïennes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ozzy et Sharon Osborne ont récemment publié une photo rare d’un moment rempli de PDA qu’ils ont partagé pendant leurs vacances à Hawaï.

La photo les montre tous les deux s’embrassant dans une piscine, avec vue sur l’océan et le paysage luxuriant en arrière-plan. Sharon a simplement légendé la photo avec un emoji représentant un palmier et un cœur.

Leurs vacances surviennent un peu plus d’un mois après que le couple a célébré son 40e anniversaire de mariage le 4 juillet. Hawaï occupe une place importante dans la relation du couple, car c’est là que le couple s’est marié en 1982.

Ozzy et Sharon ont publié des hommages l’un à l’autre sur Instagram pour célébrer l’occasion marquante, Ozzy publiant un retour sur le jour de leur mariage tout en souhaitant à Sharon un joyeux anniversaire.

Sharon a posté une photo plus récente d’eux deux, vêtus de noir et se tenant la main devant une cheminée.

“Cela marque 40 ans de mariage avec mon chéri Ozzy. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand j’avais 18 ans, pendant 52 ans, nous avons été amis, amants, mari et femme, grands-parents et âmes sœurs”, a-t-elle légendé la photo. “Toujours à côté l’un de l’autre. Je t’aime Ozzy ~ Sharrrrrrron.”

Le couple a certainement beaucoup à célébrer, car tout au long de leurs 40 ans de mariage, le couple a enduré de nombreuses épreuves, y compris de nombreux problèmes médicaux et scandales, et les a surmontés plus forts que jamais.

Ozzy a annoncé en 2020 qu’il avait été diagnostiqué avec une forme bénigne de la maladie de Parkinson. Plus récemment, Ozzy a subi une intervention chirurgicale pour réaligner des épingles dans son dos et son cou, qui y ont été placées après une chute en 2019 dans sa salle de bain, qui a délogé des tiges métalliques dans son dos dont il avait besoin après un accident de vélo.

À l’époque, on disait qu’en raison de son âge, 73 ans, sa période de récupération serait longue. En juin, Sharon a annoncé sur la version britannique de “The Talk” qu’elle se rendrait à Los Angeles pour être aux côtés de son mari et l’aider tout au long de son rétablissement.

“Il a une opération très importante lundi, et je dois être là”, a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. “Cela va vraiment déterminer le reste de sa vie.”

Ozzy a été aperçu en train de marcher avec une canne un mois après la chirurgie majeure alors qu’il se promenait avec sa famille. Le couple a exprimé sa gratitude pour tout l’amour et le soutien qu’il a reçu des fans tout au long du processus, avant et après l’opération.