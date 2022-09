Ozzy et Sharon Osbourne feront leur retour à la télé-réalité avec les nouvelles docuseries de la BBC “Home to Roost”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ozzy et Sharon Osbourne font leur retour à la télé-réalité.

L’auteur-compositeur-interprète de heavy metal de 73 ans et l’ancienne élève de “The Talk” de 69 ans joueront dans une nouvelle docu-série de la BBC intitulée “Home to Roost”. L’émission suivra le couple alors qu’il rentre au Royaume-Uni et s’adapte à la vie dans la campagne anglaise, selon un rapport publié vendredi par Variety.

“La série suivra les Osbournes alors qu’ils célèbrent l’une de leurs années les plus importantes à ce jour – avec tout, du 70e anniversaire de Sharon au bébé à naître de Kelly, la tournée d’Ozzy et bien sûr le grand déménagement lui-même”, une ligne de connexion pour le spectacle lu.

Annoncé environ 20 ans après la première de l’émission de télé-réalité MTV du couple “The Osbournes”, “Home to Roost” suivra également Ozzy et Sharon alors qu’ils font face à des problèmes de santé et au vieillissement, selon le point de vente.

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder l’émission sur le réseau BBC One et le service de vidéo à la demande de la BBC iPlayer, mais les réseaux et les services de streaming où il sera disponible aux États-Unis et dans d’autres pays n’ont pas encore été annoncés.

Les Osbournes, qui vivent aux États-Unis depuis 2002, ont mis en vente leur maison de 18 millions de dollars à Los Angeles plus tôt cet été.

Dans une interview avec The Guardian lundi, l’ancien chanteur principal de Black Sabbath a expliqué qu’une partie de sa motivation à retourner au Royaume-Uni était l’augmentation de la violence armée aux États-Unis.

“Tout est ridicule là-bas. J’en ai marre que des gens se fassent tuer tous les jours”, a-t-il déclaré au point de vente britannique.

“Dieu sait combien de personnes ont été abattues lors de fusillades dans des écoles. Et il y a eu cette fusillade de masse à Vegas lors de ce concert… C’est fou.”

Le couple, ainsi que leur fille Kelly, 37 ans, et leur fils Jack, 36 ans, sont devenus célèbres après avoir joué dans “The Osbournes”, qui a fait ses débuts le 5 mars 2002. Leur fille aînée Aimée, 39 ans, a choisi de ne pas participer.

La première saison de l’émission est devenue la série la plus regardée de MTV à l’époque. “The Osbournes” a duré quatre saisons avant de diffuser son dernier épisode en mars 2005.

La société de production télévisée indépendante britannique Expectation réalisera les nouvelles docu-séries. “Home to Roost” sera produit par Ben Wicks et Colin Barr d’Expectation, ainsi que Louisa McKay.

“Rejoindre les Osbournes à leur retour au Royaume-Uni est une opportunité unique”, ont déclaré Wicks et Barr dans un communiqué conjoint.

“Il y a vingt ans, ils ont façonné la télévision pour nous tous. Maintenant, ils rentrent à la maison à une étape différente de leur vie, mais avec la promesse du même rire, de l’amour et des larmes”, ont-ils poursuivi.

“Nous avons hâte de travailler avec eux et de le partager avec les téléspectateurs de BBC One en 2023.”

Clare Sillery, BBC One and iPlayer Head of Commissioning, Documentaries, a déclaré : “Je suis ravie que les Osbournes partagent ce prochain chapitre de leur vie avec les téléspectateurs de la BBC dans ce qui promet d’être un aperçu drôle, émouvant et honnête de leur nouveau la vie au Royaume-Uni”