Ozy Media ferme ses portes après des jours de scandale, des rapports de mensonges et d’inconduite

Le conseil d’administration d’Ozy Media a annoncé vendredi la fermeture de la société, selon Le New York Times.

« Chez Ozy, nous avons la chance d’avoir une équipe remarquable de personnel dévoué », a déclaré le conseil d’administration de la société au New York Times. « Beaucoup d’entre eux sont des journalistes de classe mondiale et des professionnels expérimentés à qui nous devons une immense gratitude et qui sont de merveilleux collègues. C’est donc le cœur lourd que nous devons annoncer aujourd’hui que nous fermons les portes d’Ozy. »

Un porte-parole d’Ozy Media n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Selon Axios, qui a également annoncé la fermeture d’Ozy Media, l’entreprise comptait 75 employés à temps plein.

La nouvelle fait suite à une semaine de reportages sur les fautes et les mensonges de l’entreprise.

Le New York Times a rapporté pour la première fois dimanche qu’un cadre d’Ozy s’est révélé plus tard être le directeur de l’exploitation Samir Rao, s’est fait passer pour un cadre de YouTube lors d’une conférence téléphonique avec Goldman Sachs, qui envisageait un investissement de 40 millions de dollars dans l’entreprise. La société aurait également considérablement gonflé ses visiteurs uniques mensuels, une mesure utilisée par les sociétés de médias pour attirer les annonceurs.

Ce rapport a déclenché une chute libre dans l’entreprise.

Mercredi, l’ancienne présentatrice de la BBC Katty Kay et l’un des producteurs exécutifs d’Ozy Media, a démissionné de l’entreprise au milieu des retombées.

Jeudi, Marc Lasry a démissionné de son poste de président d’Ozy Media après seulement trois semaines de travail. L’investisseur milliardaire Lasry est le PDG d’Avenue Capital Group et propriétaire des champions de la NBA, les Milwaukee Bucks. «

« Je pense que pour aller de l’avant, Ozy nécessite une expérience dans des domaines comme la gestion de crise et les enquêtes, où je n’ai pas d’expertise particulière », a déclaré Lasry jeudi. Il a ajouté qu’il restait un investisseur dans Ozy Media.

CNBC a également rapporté jeudi que le fondateur d’Ozy Media, Carlos Watson, a menti lorsqu’il a affirmé que Sharon et Ozzy Osbourne avaient investi dans son entreprise. Les Osbournes ont déposé une plainte en matière de marque en 2017 contre le nom de la société Ozy Fest, qui est le concert et festival annuel de la société. Osbourne a déclaré à CNBC que Watson avait tiré parti de ses relations avec l’investisseur milliardaire Ozy Media Laurene Powell Jobs pour menacer de poursuites judiciaires. « Ce gars est le plus gros escroc que j’aie jamais vu de ma vie », a déclaré Osbourne.

Ozy Media a également promis à d’anciens producteurs qu’il tournait une émission pour A&E, selon un rapport du New York Times jeudi. Mais les producteurs ont découvert que c’était aussi un mensonge et qu’A&E n’avait jamais prévu de diffuser des interviews qu’Ozy Media avait filmées, selon le New York Times.