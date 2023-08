Ozlo Sleepbuds vise à vous aider à « vous endormir et à rester endormi »

Ozlo Sleep, une nouvelle société de technologie du sommeil et de l’audio, a annoncé mardi qu’elle lançait des écouteurs conçus pour un meilleur repos, avec des fonctionnalités telles que le masquage du bruit, la diffusion audio via Bluetooth et des capteurs capables de détecter le moment où vous vous êtes endormi.

Oreillers de sommeil Ozlo font partie d’une campagne Kickstarter de 30 jours qui a débuté mardi, ils ne sont donc pas encore disponibles pour le grand public. On ne sait pas exactement quand ils seront, mais la société a déclaré que la prévente générale devrait avoir lieu avant la période des fêtes. Le prix de détail sera de 299 $.

Ozlo Sleep a été cofondé par trois personnes qui travaillaient chez Bose, fabricant des Bose Sleepbuds, désormais abandonnés. La société utilise la technologie acquise et sous licence de Bose dans les nouveaux Ozlo Sleepbuds.

Brian Mulcahey, l’un des co-fondateurs d’Ozlo, a déclaré que le nouveau produit a été fabriqué, en partie, sur la base de deux notes de consommateurs qu’ils ont reçues sur le produit de Bose : il n’y avait pas de streaming audio et il n’y avait pas de capteurs pour vous donner des informations sur la façon dont vous dormaient. (Les écouteurs Soundcore Sleep A10 d’Anker ont certaines de ces fonctionnalités, comme le streaming Bluetooth et la surveillance du sommeil.)

Les Ozlo Sleepbuds utilisent la suppression passive du bruit pour aider à bloquer les sons à proximité et vous pouvez choisir parmi plusieurs pistes de masquage du bruit pour des sons cohérents qui peuvent vous endormir. La connectivité Bluetooth permet aux Sleepbuds de fonctionner comme des écouteurs afin que vous puissiez diffuser votre propre musique. La batterie pour l’audio dure jusqu’à 10 heures. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que vous pouvez basculer entre les deux modes. Le co-fondateur d’Ozlo, NB Patil, a déclaré que les porteurs peuvent « basculer entre le contenu en streaming et le contenu de masquage, en fonction de leur choix ».

Cela signifie que vous pouvez programmer les boutons de sommeil pour jouer de la musique pendant une heure, puis passer à un son masquant le bruit pour jouer le reste de la nuit. Ou vous pourrez configurer les Sleepbuds pour qu’ils diffusent de la musique jusqu’à ce que les capteurs fixés aux oreillettes détectent que vous vous êtes endormi, sur la base de mesures telles que la fréquence respiratoire et les mouvements.

« Le produit est conçu pour aider les gens à s’endormir et à rester endormis », a déclaré Patil.

Les Ozlo Sleepbuds ressemblent aux Sleepbuds de Bose, mais ils ont un streaming audio et des capteurs qui alimenteront un algorithme de mise en scène du sommeil, quelque chose que la société teste en version bêta. Özlo

En plus des capteurs intra-auriculaires, l’étui Ozlo Sleepbuds comprend également des capteurs qui peuvent vous dire des choses sur votre chambre qui sont connues pour affecter la qualité du sommeil, comme la température ambiante et l’exposition à la lumière. Toutes ces informations alimenteront un algorithme de sommeil et un rapport de sommeil quotidien, que la société teste actuellement en version bêta.

Les Ozlo Sleepbuds seront livrés avec quatre tailles d’embouts en silicone. Vous pouvez en savoir plus sur le Kickstarter d’Ozlo iciet suivez l’entreprise pour les mises à jour ici.

Note de la rédaction : comme toujours, veuillez noter que les rapports de Crumpe sur les campagnes de financement participatif ne constituent pas une approbation du projet ou de ses créateurs. Avant de contribuer à une campagne, lisez les politiques du site de financement participatif — dans ce cas, Démarreur — pour connaître vos droits (et les politiques de remboursement, ou leur absence) avant et après la fin d’une campagne.