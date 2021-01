Arsenal n’aurait pas prévu de réintégrer Mesut Ozil dans l’équipe de la première équipe, l’Allemand étant prêt à rester absent le reste de la saison.

Ozil a été exclu des équipes d’Arsenal en Premier League et en Europa League au début de cette campagne, bien qu’il soit le joueur le plus ancien et le mieux payé du club.

Le vainqueur de la Coupe du monde devait partir cet été en conséquence et était lié à un déménagement en Turquie, mais a décidé de rester sur place.

Arsenal a eu du mal sans un numéro 10 ces dernières semaines, et avant leur récent tournant de fortune, Mikel Arteta était sous de sérieuses pressions.

Il y avait la suggestion qu’Arteta pourrait renvoyer Ozil dans la première équipe pour résoudre ses problèmes de créativité au milieu de terrain, mais Emile Smith Rowe a depuis pris la relève.

À tel point en fait qu’il semble même Ozil semble avoir changé d’avis sur sa propre importance pour cette équipe d’Arsenal, reconnaissant que le jeune est un digne remplaçant.

« Beau match mes garçons! Grand esprit – trois victoires consécutives. L’équipe semble bien avec un n ° 10 comme Emile Smith Rowe – le créateur de la différence », a tweeté Ozil après qu’Arsenal ait battu West Brom.

Les commentaires d’Ozil coïncident avec un rapport de The Athletic, qui affirme que les Gunners ne cherchent pas à renvoyer l’Allemand dans la première équipe.