L’avenir de Mesut Ozil et les espoirs d’un passage à la MLS font les gros titres du carnet d’initiés de cette semaine: PLUS: Une dispute sur un sandwich au jambon «honteux» en Espagne.

Ozil attiré par le déménagement MLS

Mesut Ozil est prêt à rejoindre un club de la Major League Soccer une fois son passage à Arsenal terminé, ont déclaré des sources à ESPN. Le joueur de 32 ans entamera les six derniers mois de son contrat de 350 000 £ par semaine en janvier et sera libre de négocier directement avec les clubs étrangers.

Les équipes de la MLS, DC United et LA Galaxy, ont été liées à une décision d’Ozil, tandis que des sources ont déclaré que l’Inter Miami de David Beckham faisait également partie d’une foule d’autres clubs dans plusieurs pays surveillant la situation.

Ozil n’a plus joué pour Arsenal depuis le 7 mars et a été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League du club par le manager Mikel Arteta.

Arsenal est prêt à permettre à Ozil de partir le mois prochain – surtout s’ils peuvent générer des frais pour le vainqueur de la Coupe du monde – mais des sources affirment qu’Ozil continue de s’entraîner dans l’espoir de pouvoir jouer pour les Gunners dans la seconde moitié de la saison. avant de partir l’été prochain.

Ozil a continué à montrer son soutien à Arsenal sur les réseaux sociaux malgré son exclusion de la photo de la première équipe et a récemment proposé de couvrir le salaire de l’homme se faisant passer pour la mascotte Gunnersaurus aussi longtemps qu’il reste au club.

Des rapports en Turquie plus tôt cette semaine suggéraient qu’Ozil était sur le point de rejoindre Fenerbahce le mois prochain, mais des sources ont déclaré qu’une décision concernant son prochain club n’avait pas encore été finalisée. – James Olley

Mesut Ozil a été gelé à Arsenal, la Major League Soccer étant une destination potentielle. Getty

Rame sur un sandwich au jambon « honteux » pour les femmes Rayo

L’équipe féminine de Rayo Vallecano s’est plainte de ce qu’elle perçoit comme un traitement de second ordre après que des photos aient émergé d’un sandwich au jambon maigre qui leur avait été donné par le club comme repas après le match.

La collation – deux tranches de pain sec et quatre tranches de jambon – a été distribuée après un match à l’extérieur à Levante le week-end dernier. L’équipe a envisagé de faire grève pour le match de mercredi à la Real Sociedad, alléguant une série de plaintes, notamment le paiement tardif des salaires, avant de reculer.

# LoMásLeído El sándwich de pavo de la discordia en el Rayo femenino: el club se explica tras las críticas incluso de futbolistas masculinos https://t.co/z7NfkzdRsg pic.twitter.com/uEHN1JImyT – MARCA (@marca) 9 décembre 2020

« Les conditions auxquelles nous sommes confrontés sont loin de pouvoir faire face aux exigences de la compétition [Spanish women’s first division] Primera Iberdrola « , a déclaré un communiqué de l’équipe.

Contacté par ESPN, un porte-parole du Rayo a souligné le refus du président Raul Martin Presa de tout mauvais traitement et son insistance sur le droit du club de décider de ce que les joueurs mangent.

Une déclaration affirmait que le pique-nique de deux sandwichs et de deux pommes « remplissait toutes les conditions d’un point de vue nutritionnel pour la récupération métabolique après un match, contenant suffisamment de protéines, de glucides, de vitamines et de minéraux ».

Une source du club est allée plus loin, déclarant à l’agence de presse EFE que les photos avaient été « complètement manipulées » – sans expliquer comment – et alléguait qu’elles faisaient partie d’une « extorsion orchestrée » contre le club.

L’équipe masculine de Rayo a soutenu ses collègues, l’attaquant Jose Angel Pozo qualifiant le sandwich de « honteux ». – Alex Kirkland

Le Toronto FC interviewera le vainqueur de la Coupe du monde, Blanc

Après le départ de Greg Vanney, le Toronto FC est à la recherche d’un nouveau manager et Laurent Blanc est l’un des principaux prétendants, ont déclaré des sources à ESPN. Bill Manning, propriétaire du club, est en charge du recrutement du prochain boss et il aime les références de l’ancien entraîneur-chef du Paris Saint-Germain et de la France.

Blanc sera interviewé dans les prochains jours, ont indiqué des sources. Il est sans emploi de manager depuis qu’il a été limogé par le PSG en juin 2016 et il a refusé un poste à la Ligue 1 de Nantes plus tôt cette semaine.

À 55 ans, il s’intéresse au projet de Toronto et est prêt à s’engager dans une nouvelle ligue, tout en améliorant ses compétences en anglais parlé, ont déclaré des sources. Blanc a eu des retours très positifs sur la MLS et s’il agissait, il affronterait son ancien coéquipier de France et compatriote vainqueur de la Coupe du monde 1998, Thierry Henry, qui est en charge à Montréal. – Julien Laurens

Raiola vise la FIFA au combat avec des agents

Peut-être sans surprise, le super agent Mino Raiola n’est pas fan des nouveaux règlements proposés par la FIFA pour les agents. Entre autres choses, ils plafonnent les commissions, empêchent les agents dans de nombreux cas de représenter plusieurs côtés d’un accord et introduisent de nouvelles lignes directrices sur la transparence. Ils pourraient entrer en vigueur dès septembre prochain.

« C’est un taureau —, un gros taureau —« , a récemment déclaré Raiola lors du Sommet mondial du football.

Raiola, dont la liste de clients comprend Zlatan Ibrahimovic, Matthijs De Ligt, Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland et Paul Pogba, soutient que les agents n’ont pas été suffisamment consultés lors de la rédaction du nouveau règlement et qu’ils sont un bouc émissaire pour se détourner des propres problèmes de la FIFA.

« Je ne reconnais pas le pouvoir de la FIFA », a déclaré Raiola. « Pour moi, la FIFA n’est pas quelque chose qui devrait dicter la loi … nous avons besoin d’un nouveau système. La MLS l’a fait. Ils ont créé un nouveau système. Il y a vingt ans, la MLS a dit qu’elle ne voulait rien avoir à voir avec la FIFA. Rien. La FIFA a dit MLS était ridicule. Vous savez ce qu’ils ont fait? Le FBI a arrêté la moitié de la FIFA et a donné [the United States] la Coupe du monde. »

Sa reconstruction historique n’est peut-être pas tout à fait exacte. La MLS est sous les auspices de la Fédération américaine de football et, par conséquent, de la FIFA depuis sa première saison en 1996. Elle n’était probablement pas responsable de l’envoi de procureurs fédéraux pour arrêter les bigwigs de la FIFA à l’hôtel Baur-au-Lac de Zurich il y a cinq ans – mais il n’y a aucun doute sur les sentiments de Raiola envers l’instance dirigeante du jeu. – Gab Marcotti

Le Bayern veut un accord avec De Jong

Le Bayern Munich reste intéressé par la signature de Frenkie de Jong, mais des sources ont déclaré à ESPN que les chances que le milieu de terrain néerlandais quitte Barcelone sont minimes, malgré les difficultés financières du club catalan.

Le Bayern a montré un intérêt pour De Jong cet été et était prêt à dépenser plus de 70 millions d’euros pour enfin débarquer un joueur qu’il avait ciblé pour la première fois lorsqu’il est entré en scène à l’Ajax. Cependant, malgré le besoin d’argent, le Barça a résisté aux tentatives des vainqueurs de la Ligue des champions de signer De Jong, refusant même de parler de la possibilité d’un accord.

De Jong, 23 ans, a depuis signé un nouveau contrat de six ans au Camp Nou et une source proche du joueur a déclaré qu’il y avait moins de 1% de chances qu’il rejoigne le Bayern dans un avenir immédiat.

La situation financière du Barça reste cependant précaire et ils doivent vendre avant de pouvoir acheter en janvier. Une source au club dit qu’ils espèrent pouvoir passer à Neto et Junior Firpo, mais ils écouteraient également des offres raisonnables pour Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, entre autres.

De Jong, qui a déjà joué sous trois entraîneurs au Camp Nou depuis sa signature en 2019, n’est pas l’un des joueurs pour lesquels il accueillera des offres, mais aucun avenir à long terme au club ne peut être garanti au-delà du 24 janvier pour le moment.

C’est la date à laquelle un nouveau président sera élu, qui est susceptible de faire venir un nouveau directeur sportif, de nouvelles idées et peut-être même un nouvel entraîneur.

Jusque-là, les plans du Barça dans la fenêtre de transfert restent en suspens. Le directeur sportif, Ramon Planes, travaille sur des accords pour laisser en place le nouveau président, mais l’entraîneur Ronald Koeman a admis récemment qu’il serait difficile de faire des affaires avant les élections de janvier. – Moises Llorens et Sam Marsden