Arsène Wenger a déclaré que Mesut Ozil possédait toujours un «génie» et prospérera dans «l’environnement chaleureux» de Fenerbahçe.

Le joueur de 32 ans est à Istanbul pour finaliser son transfert au club turc après avoir accepté de mettre fin à son contrat avec Arsenal six mois plus tôt.

Le départ d’Ozil met fin à une période turbulente de sept ans et demi qui a commencé avec Wenger amenant le milieu de terrain au nord de Londres en septembre 2013.

Wenger a quitté Arsenal en 2018 et Ozil a enduré des relations difficiles avec ses successeurs Unai Emery, le patron par intérim Freddie Ljungberg et l’actuel manager Mikel Arteta au milieu de désaccords sur son rôle dans l’équipe et de problèmes hors du terrain, y compris son refus de rejoindre la grande majorité des premiers. équipe en prenant une première réduction de salaire de 12,5% l’année dernière.

Et Wenger a déclaré à beIN SPORTS: « Je suis sûr qu’il est frustré de ne pas avoir joué. Sa faim doit être absolument [enormous] jouer à nouveau au football.

« Mesut est un gars qui a besoin d’un environnement chaleureux et je pense qu’il le trouvera plus que partout ailleurs en Turquie. Dans l’ensemble, il peut fournir les ballons dont les attaquants ont besoin pour gagner des matchs de football. S’ils le font bien, ils ont un bon chance de gagner la ligue.

«Mesut, c’est comme si vous imaginiez un orchestre en musique. C’est un gars qui joue le ballon au bon moment.

« Le timing de sa passe est exceptionnel, mais la créativité de sa passe l’est aussi. Dans chaque situation à laquelle il est confronté, il donne la bonne réponse et c’est du génie. »

Mesut Ozil a rejoint Arsenal en provenance du Real Madrid en 2013. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Ozil n’a pas disputé de match de compétition depuis le 7 mars après avoir été exclu de la photo de l’équipe première à Arsenal. Cependant, Wenger a déclaré que l’international allemand ne mettrait pas longtemps à se mettre au courant s’il continuait son conditionnement dans les coulisses.

« Il y a deux choses qui sont très importantes pour la qualité de votre performance », a-t-il déclaré. «Tout d’abord votre condition physique de base, vous pouvez obtenir votre condition physique de base si vous travaillez bien à l’entraînement et si vous vous entraînez bien. Personnellement, pour le moment, je ne sais pas dans quelle forme il est.

« La deuxième partie est la condition physique compétitive et cela est lié au nombre de matchs que vous jouez. Sur ce front, il a un handicap.

«Si sa condition physique de base à l’entraînement est bonne, il ne lui faudra que trois ou quatre matchs pour être à son meilleur.

« La qualité qu’il a, c’est une vision en profondeur. Il voit vite, il décide vite et il réalise rapidement ce qu’il voit. C’est une qualité que l’on ne trouve pas trop souvent dans notre jeu.

« Il sera certainement le plus gros transfert de la fenêtre de janvier car le monde du football est un peu calme. »