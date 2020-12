Mesut Ozil pense qu’il pourra obtenir un autre grand club – mais il est peu probable qu’il le quitte avant l’été prochain.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Ozil, 32 ans, a été exclu par Mikel Arteta et n’a même pas obtenu de place dans l’équipe d’Arsenal pour la Premier League ou la Ligue des champions.

Mais Ozil a clairement indiqué qu’il voulait rester et se battre pour sa place, ne voulait pas partir en janvier et son contrat de 350000 £ par semaine comprend des primes de fidélité et des incitations pour qu’il reste.

Cela a été initialement mis en place pour l’empêcher de partir alors qu’il était une superstar mondiale très recherchée, mais c’est maintenant l’une des raisons pour lesquelles il est peu probable qu’il quitte avant l’expiration de son contrat cet été.

Mais même dans ce cas, Ozil est déterminé à ressusciter sa carrière et, en tant qu’agent libre, espère qu’il y aura un fort intérêt pour lui – et pourrait même être une signature attrayante pour un autre club de Premier League.

Il est peu probable qu’Ozil reçoive le même genre d’argent qu’aujourd’hui, mais sa qualité et son expérience pourraient toujours être une proposition attrayante.

Il pourrait y avoir un intérêt aussi de l’Europe et, bien que l’ancienne star du Real Madrid ne puisse pas revenir en Espagne, des clubs comme les meilleurs clubs italiens, un énorme club comme le Paris Saint Germain ou même un club en Turquie pourraient mettre sur pied un gros paquet.

La MLS pourrait être une option pour l’argent, mais cela pourrait être en veilleuse s’il reste en Angleterre jusqu’à l’été prochain et qu’il y a aussi l’intérêt d’un grand club européen.