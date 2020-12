L’agent de Mesut Ozil, Erkut Sogut, a réitéré le désir de l’Allemand de voir son contrat Arsenal alors qu’il continue d’être lié à une sortie en janvier.

L’Allemand a été exclu des Emirats après avoir été exclu de ses équipes nationales et européennes.

Le contrat d’Ozil est en place cet été et un changement dans la nouvelle année avait été vanté.

Son représentant a refusé d’exclure une décision, mais a souligné la loyauté des vainqueurs de la Coupe du monde dans des circonstances difficiles.

Sogut a déclaré à TMW: « Même un jour est long dans le football, on ne sait jamais. Bien sûr, il y a beaucoup de clubs qui s’intéressent à lui.

« Cela n’a jamais changé mais sa volonté d’honorer son contrat et de jouer n’a pas changé non plus.

« Encore une fois, c’est un homme de parole, loyal et loyal est difficile à trouver en ces temps. »

Sogut s’est ensuite attaqué aux raisons de l’omission d’Ozil alors qu’Arsenal se battait pour la forme.