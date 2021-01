Mesut Ozil a identifié Emile Smith Rowe comme son successeur à long terme alors que son passage à Arsenal touche à sa fin.

Les Gunners ont rebondi après leur terrible départ pour enregistrer trois victoires consécutives en Premier League – leur meilleure manche cette saison.

Tout a commencé par une victoire 3-1 sur Chelsea, suivie de victoires sur Brighton et West Brom.

Ils sont maintenant à six points des quatre premiers de la Premier League et une grande partie de leur redressement a été imputée à la forme des jeunes d’Arsenal Smith Rowe et Bukayo Saka.

Le premier a été déployé dans le rôle n ° 10, un poste qui a été laissé vacant tout au long de la saison par Mikel Arteta.

Ozil a été le principal homme de créativité d’Arsenal au fil des ans, mais n’a été inclus ni dans les équipes d’Arsenal pour la Premier League et la Ligue Europa.

Son contrat expirant à la fin de la saison, son séjour aux Emirats devrait s’achever.

Mais après la performance de Smith Rowe contre West Brom, le vainqueur de la Coupe du monde a nommé le joueur de 20 ans comme son remplaçant.