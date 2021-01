Mesut Ozil a confirmé son transfert d’Arsenal à Fenerbahçe en Turquie, se disant « très excité » de jouer pour les anciens champions turcs et qu’il était en forme malgré le manque de près d’un an de football.

Des sources ont déclaré samedi à ESPN qu’Ozil avait un accord verbal avec Arsenal pour mettre fin à son contrat et rejoindrait Fenerbahce dans les prochains jours.

– Insider Notebook: Chelsea, rival de Man Utd pour Rice

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Ozil, 32 ans, n’a plus joué pour Arsenal depuis mars et a été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League du club en début de saison. Il est depuis longtemps lié à un déménagement à Fenerbahce, le deuxième club le plus décoré de Turquie.

S’adressant dimanche à la chaîne de télévision turque NTV, Ozil, d’origine turque, a déclaré qu’il avait hâte de jouer pour Fenerbahce, un club qu’il a déclaré avoir soutenu toute sa vie, et a ajouté qu’il arriverait à Istanbul tôt lundi pour sceller son déménagement. .

« Je suis un fan de Fenerbahce. C’est pourquoi je suis très heureux de venir en Turquie avec Fenerbahce », a déclaré Ozil. « Je suis très excité. Dieu m’a donné la chance de porter ce maillot en tant que fan de Fenerbahce. Si Dieu le veut, je le porterai avec honneur et ferai tout ce que je peux pour l’équipe.

« Bien sûr, je rate quelques matches. Je n’ai pas joué dans un match depuis un moment, mais je suis en bonne forme physique, je n’ai aucun problème », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’était entraîné avec la première équipe à Arsenal. pendant son temps hors du terrain.

Le passage de Mesut Ozil à Arsenal est proche de sa fin. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Signé en 2013 pour un montant record de 42,5 millions de livres sterling du Real Madrid, Ozil a joué un rôle crucial sous Arsène Wenger pour mettre fin à la sécheresse du trophée d’Arsenal, remportant la FA Cup lors de sa première saison.

Mais il s’est retrouvé marginalisé sous le remplaçant de Wenger Unai Emery et à nouveau par Mikel Arteta, qui a déclaré que l’omission du joueur de l’équipe était pour « des raisons de football ».