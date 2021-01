Jose Mourinho a livré une réponse brutale à Mesut Ozil ce mardi, après que le milieu de terrain d’Arsenal a déclaré qu’il préférait prendre sa retraite plutôt que de jouer pour Tottenham.

« Qui lui a dit que Tottenham serait intéressé à le signer? » a demandé le patron des Spurs, réduisant la conférence de presse au silence.

Mourinho n’a pas peur de faire éclater n’importe qui dans le monde du football, mais ce n’est pas la première fois que les Portugais ont une altercation avec Ozil.

Mourinho a géré l’Allemand au Real Madrid, et le duo a eu une énorme dispute, ce qui a finalement conduit le duo à quitter le club.

Ozil a rappelé l’argument dans son livre, révélant que le choc provenait de Mourinho, suggérant que le milieu de terrain ne travaillait pas assez dur au Real Madrid.

L’autobiographie d’Ozil dit: « [Mourinho said to me] vous pensez que deux belles passes suffisent… vous pensez que vous êtes si bon que 50 pour cent est suffisant?

« Il fait une pause. Me fixe de ses yeux marron foncé. Je le regarde en arrière. Comme deux boxeurs qui regardent vers le bas avant le premier tour. »

« Il ne montre aucune émotion. Attend juste une réponse de ma part. Combien je le déteste en ce moment. Et j’aime Mourinho en fait. »