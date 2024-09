Ozempic réduit le risque de surdose d’opioïdes, selon une étude – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Les personnes ayant des antécédents d’abus d’opioïdes qui ont pris Ozempic de Novo Nordisk A/S étaient moins susceptibles de faire une overdose, selon une étude qui s’ajoute à un nombre croissant de preuves suggérant que ce médicament pourrait aider à gérer la dépendance.

Les patients sous sémaglutide, l’ingrédient clé du médicament contre le diabète Ozempic de Novo et du médicament amaigrissant Wegovy, avaient deux fois moins de risques de faire une overdose que ceux sous insuline, selon l’étude publiée mercredi dans JAMA Network Open. Les patients sous sémaglutide avaient 63 % moins de risques de faire une overdose que ceux sous inhibiteurs de la DPP-4, un type de pilule contre le diabète largement utilisé.

La diminution est remarquable, a déclaré Rong Xu, professeur d’informatique biomédicale à l’université Case Western Reserve, qui a dirigé l’étude. Son équipe avait déjà établi un lien entre le sémaglutide et une réduction des troubles liés à la consommation d’alcool et du tabagisme. C’est la première fois qu’une étude de cette ampleur s’intéresse aux surdoses d’opioïdes, a déclaré Xu.

Alors que de nouveaux médicaments puissants pour perdre du poids se répandent, on s’intéresse de plus en plus à la question de savoir s’ils peuvent atténuer non seulement l’appétit, mais aussi les envies d’autres substances. Alors que les fabricants de médicaments hésitent à se lancer dans ce domaine, Novo étudie la consommation d’alcool dans le cadre d’un essai qui a débuté cette année.

L’étude de Case Western a utilisé des dossiers médicaux pour créer une base de données de patients présentant des caractéristiques similaires et les a suivis pendant un an pour voir s’ils avaient besoin de soins médicaux en cas de surdose. Elle incluait des personnes souffrant d’un trouble lié à la consommation d’opioïdes, sans pouvoir tenir compte du fait qu’elles étaient ou non des toxicomanes actifs, a déclaré Xu. Tous les patients souffraient également de diabète de type 2 et environ deux tiers souffraient d’obésité.

Le risque réduit avec le sémaglutide s’est avéré vrai par rapport à la plupart des autres types de médicaments contre le diabète, y compris les médicaments plus anciens qui fonctionnent de manière similaire à Ozempic, à l’exception de Trulicity d’Eli Lilly & Co. Les chercheurs n’ont pas comparé les médicaments Novo avec le nouveau vaccin contre le diabète de Lilly, Mounjaro.

–Avec l’aide de Madison Muller.

