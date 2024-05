Ozempic réduit le risque de maladie grave et de décès chez les personnes atteintes de diabète et de maladie rénale, selon une étude

CNN

Selon une nouvelle étude, des injections hebdomadaires de médicaments à base de sémaglutide comme Ozempic réduisent considérablement le risque de problèmes rénaux graves, d’événements cardiovasculaires majeurs et de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique.

Le diabète est un facteur de risque clé de maladie rénale, qui est l’une des principales causes de décès aux États-Unis et dans le monde ; environ 1 personne diabétique sur 3 souffre également d’une maladie rénale chronique, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Mais de nouvelles recherches montrent que des injections hebdomadaires de sémaglutide réduisent d’environ 24 % le risque de conséquences graves liées à la maladie rénale diabétique.

Ces résultats graves – notamment une perte significative de la fonction rénale, une insuffisance rénale et un décès d’origine rénale ou cardiovasculaire – se sont produits 331 fois chez les participants à l’essai traités par le sémaglutide, contre 410 événements chez ceux ayant reçu le placebo. En fonction du nombre d’années pendant lesquelles chaque personne a participé à l’essai, il y a eu 5,8 événements pour 100 ans de suivi parmi ceux qui prenaient du sémaglutide, contre 7,5 événements pour 100 ans de suivi parmi ceux qui ont reçu le placebo.

Des taux de sucre élevés dans le sang des personnes atteintes de diabète peuvent endommager les vaisseaux sanguins des reins, ce qui peut également exercer une pression sur le cœur. La nouvelle étude a révélé des avantages encore plus larges du traitement au sémaglutide chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale diabétique.

La fonction rénale déclinait globalement plus lentement, le risque d’événements cardiovasculaires majeurs tels qu’une crise cardiaque était inférieur de 18 % et le risque de décès, quelle qu’en soit la cause, était inférieur de 20 % parmi les personnes traitées par sémaglutide par rapport à celles ayant reçu le placebo, selon la recherche.

L’étude, publiée vendredi dans le New England Journal of Medicine et présentée au congrès de l’Association rénale européenne, est basée sur les résultats d’un essai médicamenteux mené auprès d’environ 3 500 personnes dans 28 pays vivant à la fois avec un diabète de type 2 et une maladie rénale. Environ la moitié des participants ont reçu des injections hebdomadaires de 1 milligramme de sémaglutide – la dose approuvée pour traiter le diabète de type 2 sous la marque Ozempic aux États-Unis – et les autres ont reçu un traitement placebo.

Dans l’ensemble, les participants à l’étude ont été suivis pendant environ 3 ans et demi en moyenne. L’essai devait initialement durer environ quatre ou cinq ans, mais les résultats obtenus à mi-parcours étaient si prometteurs qu’un comité de suivi indépendant a recommandé qu’il soit terminé plus tôt.

« Dans cet essai, nous sommes en mesure de montrer les avantages qui mettent en évidence à quel point le sémaglutide peut transformer les personnes atteintes de diabète et de maladies rénales », a déclaré le Dr Vlado Perkovic, néphrologue et doyen de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney. Il préside le comité directeur de l’essai et est l’auteur principal de la nouvelle étude.

« L’ampleur de l’effet était un peu plus grande que ce à quoi nous nous attendions et, par conséquent, les résultats étaient hautement statistiquement significatifs. La probabilité qu’il s’agisse d’une découverte fortuite est donc infinitésimale, et je pense que nous pouvons être convaincus que les résultats sont solides et réels.

Il a été démontré que trois autres traitements médicamenteux apportent des bénéfices aux personnes atteintes d’insuffisance rénale diabétique, et les chercheurs notent dans la nouvelle étude que « les cliniciens et les patients devront réfléchir à l’ordre et à la priorité d’utilisation du sémaglutide ».

Une combinaison de thérapies pourrait être importante, et de nombreux participants à l’essai recevaient également un autre type de traitement pour leur diabète.

« Le sémaglutide a montré certains avantages en plus de ce qui est actuellement considéré comme la norme de soins », a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement de Novo Nordisk. La société danoise est le seul fabricant de médicaments à proposer des produits à base de sémaglutide dont l’utilisation est approuvée aux États-Unis – Ozempic pour le traitement du diabète et Wegovy pour le traitement de l’obésité – et elle a financé la nouvelle étude.

Des bénéfices similaires ont été constatés à tous les niveaux de la fonction rénale initiale, mais l’accent a été particulièrement mis sur les personnes les plus à risque. Selon les calculateurs de risque présentés dans la pratique clinique mondiale, plus des deux tiers des participants à l’essai étaient considérés comme présentant un risque très élevé de conséquences graves, notamment d’insuffisance rénale, d’événements cardiovasculaires ou de décès. des lignes directrices.

En partie, se concentrer sur ce groupe à haut risque offre un aperçu plus clair des avantages du traitement. Mais, disent les experts, de nombreuses personnes ne réalisent pas non plus qu’elles souffrent d’une maladie rénale avant qu’elle n’ait atteint des stades plus avancés – et beaucoup ne réalisent pas à quel point elle peut être dangereuse. Au cours de chaque année de cet essai, environ 8 % des participants ont eu un événement rénal majeur et près de 5 % des personnes sont décédées.

« Les maladies rénales attribuées au diabète, ou maladie rénale diabétique, sont l’une des complications les plus courantes et les plus mortelles du diabète. Pourtant, malheureusement, la sensibilisation à ce sujet est très faible », a déclaré le Dr Katherine Tuttle, présidente du Diabetic Kidney Disease Collaborative pour l’American Society of Nephrology. Elle est également directrice exécutive de la recherche à Providence Inland Northwest Health, chercheuse à l’Institute of Translational Health Sciences et professeur de médecine à l’Université de Washington.

« Une partie du problème réside dans le fait que la maladie est asymptomatique jusqu’à un stade avancé, de sorte que les médecins et les patients doivent être très intentionnels dans l’identification de la maladie rénale. »

Il est recommandé aux personnes atteintes de diabète de subir un test de dépistage d’une maladie rénale tous les six mois, à l’aide d’analyses de sang ou d’urine. Mais cela n’arrive pas toujours et certaines personnes attendent d’avoir des symptômes tels que fatigue, gonflement ou changements dans la fréquence des mictions.

Les traitements du diabète sont très demandés car il s’agit d’une maladie très courante, a déclaré Tuttle, qui a également participé à la nouvelle recherche. Mais le sémaglutide est si prometteur car il semble présenter des avantages qui s’appliquent aux multiples complications qui peuvent en résulter. En plus de réduire la glycémie, il a été démontré que les produits à base de sémaglutide aident à perdre du poids, insuffisance cardiaque et potentiellement freiner comportements addictifs.

« Je pense que ces médicaments qui affectent plusieurs voies finales communes sont vraiment très efficaces, car lorsque nous essayons de traiter un seul facteur de risque, c’est presque comme mettre le doigt dans la digue. On ne peut pas boucher tous les trous. Pour moi, ce que fait réellement le sémaglutide, c’est qu’il s’attaque à un large spectre de risques », a-t-elle déclaré. «Cela réduit le poids, cela réduit un peu la glycémie et la tension artérielle, et puis nous pensons qu’en plus de cela, cela a des effets directs sur les reins. C’est vraiment l’ensemble du package.

Il existe des disparités significatives en matière de prévalence du diabète et des maladies rénales aux États-Unis. Les adultes noirs, hispaniques et amérindiens sont près de deux fois plus susceptibles de souffrir de diabète que les adultes blancs, selon le CDC. données. Aux États-Unis, les Noirs sont environ trois fois plus susceptibles de souffrir d’insuffisance rénale que les adultes blancs.

Cependant, la plupart des participants à l’essai sur le sémaglutide étaient de race blanche et les résultats n’ont pas pu être évalués parmi des sous-groupes importants.

« Lorsque nous disposons d’un produit efficace, nous devons également nous concentrer sur la fourniture de traitements aux patients », a déclaré Tuttle. Mais bon nombre des personnes les plus à risque qui pourraient bénéficier le plus du traitement n’y ont pas accès.

« Nous disposons désormais d’une thérapie très efficace qui réduit les choses qui comptent vraiment pour les patients, leurs familles et les communautés : maintenir leur fonction rénale, préserver la vie et réduire les taux d’événements cardiovasculaires. Mais tout cela n’est formidable que si les gens reçoivent le traitement », a-t-elle déclaré. « Alors maintenant, en réalité, le défi qui se pose à nous tous est de passer beaucoup plus rapidement de la génération de preuves à la mise en œuvre. »