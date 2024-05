Ozempic réduit le risque de décès par maladie rénale, selon une étude majeure

Financée par le fabricant d’Ozempic Novo Nordisk et impliquant 3 533 patients dans le monde, une étude publiée à Stockholm lors de la réunion de l’Association rénale européenne et publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que les patients recevant du sémaglutide – l’ingrédient clé – ont connu une réduction de 24 pour cent de risque de décès par maladie cardiovasculaire et rénale par rapport à ceux qui ont reçu un placebo. La découverte s’est avérée si frappante que la société a annoncé en octobre qu’elle arrêtait le procès plus tôt, ce qui a fait chuter les actions de certaines sociétés de dialyse.