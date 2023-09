Ozempic pourrait faire face aux prochaines négociations sur le prix des médicaments Medicare

Medicare et les assureurs privés obtiennent généralement des remises et des remises sur les médicaments qu’ils couvrent, mais leur ampleur n’est pas claire.

Wegovy et Ozempic ont déclenché une ruée vers l’or dans l’industrie de la perte de poids l’année dernière, avec des noms de premier plan comme le magnat de la technologie milliardaire. Elon Musk parmi les utilisateurs récents. Mais les injections sont coûteuses, puisque les prix varient entre 900 dollars et plus de 1 300 dollars par mois.

Il est encore possible que les négociations affectent Wegovy, en particulier si Medicare décide de commencer à couvrir l’injection et d’autres traitements de perte de poids avant le deuxième tour.

Les médicaments amaigrissants sont en cours d’évaluation pour leur capacité à traiter des maladies telles que la démence et la dépendance, après qu’une étude historique a montré que Wegovy contribuait à réduire le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Plus tôt ce mois-ci, Novo Noridsk a publié des données d’essais avancés montrant que Wegovy a réduit de 20 % le risque de problèmes cardiaques graves tels que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux.

Les résultats suggèrent que Wegovy présente des avantages significatifs pour la santé, au-delà du fait d’aider les patients à perdre du poids, ce qui pourrait potentiellement conduire à une utilisation élargie du médicament et à une couverture accrue par les assureurs.

D’autres analystes affirment que les économies réalisées sur la première série de médicaments pourraient aider à ouvrir la voie à Medicare pour couvrir Wegovy.

Quatre des dix médicaments sélectionnés pour les négociations coûtent à Medicare plus de 17 milliards de dollars par an avant toute remise ou rabais. La baisse des prix de ces médicaments pourrait potentiellement « libérer » le budget de Medicare et permettre au programme de couvrir plus facilement les GLP-1 populaires comme Wegovy, selon une note de Mohit Bansal, analyste chez Wells Fargo.