Ozempic pour la perte de poids et les effets sur le mouvement de positivité corporelle

Oui : « régime ». Je l’appelle ainsi. C’est un mot qui, au cours des deux dernières décennies, a été un gros mot. Cela n’était que murmuré, alors que de bonnes féministes comme moi se ralliaient bruyamment à la positivité corporelle. Mais je suis en paix en admettant que je veux perdre quelques kilos, éventuellement en utilisant un médicament sur ordonnance.

Je suis plus déchiré quand je pense au-delà de moi-même, à la question plus large de ce que signifie Ozempic (et des médicaments similaires tels que Wegovy et Mounjaro) pour la positivité corporelle. Si la plupart des gens peuvent perdre du poids avec une injection ou une pilule, y a-t-il encore une place pour ce mouvement ? Restera-t-il des icônes positives pour le corps à Hollywood ? Ou la montée et l’acceptation rapides d’Ozempic montrent-elles que le mouvement de positivité corporelle n’a jamais été aussi puissant que nous l’avions espéré ?

Dans les années 1960, il y a eu un gros mouvement de libération inspiré par la politique radicale du Black Power, des communautés queer et de la libération des femmes. L’idée selon laquelle les personnes grosses pouvaient simplement exister sans avoir à s’efforcer de changer de corps était une notion très progressiste au cours de la décennie qui a également donné naissance aux Weight Watchers. Inspiré par les be-ins contre-culturels de l’époque, en 1967, 500 militants ont organisé un « fat-in » dans Central Park, mangeant du pain et du beurre, brûlant des livres de régime et brandissant des banderoles avec des slogans tels que « Fat Power » et « Buddha Was Fat ». La libération n’a pas toujours pris la forme de protestations : au moment où la troisième vague féministe est apparue au début des années 90, des zines tels que Gros ! Et alors ? étaient francs et joyeux de vivre dans des corps plus grands.

La campagne Dove pour la vraie beauté, qui a débuté en 2004, était l’une des premières représentations les plus courantes de la positivité corporelle. La campagne a fait sensation rien qu’en présentant des femmes aux cheveux gris, des femmes avec de la cellulite ou des femmes avec beaucoup de taches de rousseur comme… halètement ! – beau. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, ce genre de message d’amour-vous-même comme vous-êtes semble normal, avec des marques haut de gamme telles que Reformation, Mara Hoffman et Girlfriend Collective montrant régulièrement des modèles avec un éventail de types de corps plus diversifié que le taille standard de l’industrie 4 et inférieure.

Mais, à l’époque, cela ressemblait au début d’un changement culturel majeur, ouvrant la voie aux mannequins grande taille Ashley Graham et Paloma Elsesser en couverture de Vogue, et un autre mannequin grande taille, Lauren Chan, en tant que Sports illustrés modèle de maillot de bain. Au-delà des mannequins, nous avons eu des pop stars de grande taille comme Lizzo et Adele. Et dans le monde de la chirurgie plastique, les gens recherchaient l’aspect rond du visage du produit de comblement et l’aspect rond de l’arrière d’un lifting brésilien des fesses.

Mais avec le recul, je ne suis pas sûr que cela ait jamais été autre chose que du bruit. Même l’expression « positivité corporelle » est bien plus faible, plus anodine que son origine dans la libération des graisses. L’inspiration corporelle positive sur Instagram consiste généralement en des femmes relativement minces et à la peau claire qui apprennent, contre toute attente, à s’aimer en bikini. Mais ces icônes positives pour le corps étaient également irréalistes, avec des rapports taille/hanches parfaits et aucune des caractéristiques d’une vraie personne grosse, comme des bosses ou des roulis de ventre.

Ashley Graham, modèle taille 16 en forme de sablier, a eu sa propre Barbie en 2016. Et même si elle était plus grande que la Barbie moyenne, c’était toujours Barbie. Pendant ce temps, Lizzo a lancé Yitty, un « shapewear réinventé » qui est « conçu pour chaque corps ». Si la barre en matière de positivité corporelle est constituée de Barbies légèrement plus grandes ou de vêtements de forme incluant la taille, y a-t-il eu un véritable combat dans le mouvement ?

Les données suggèrent que la réponse est non. Une analyse de Harvard de 2019 examiné les biais explicites et implicites dans un certain nombre de spectres – y compris la race, la sexualité, le handicap et le poids – de 2007 à 2016. Au cours de ces années, les préjugés implicites à l’encontre des personnes appartenant à ces catégories ont diminué ou sont restés les mêmes dans tous les domaines – à une exception près : le poids. Les préjugés implicites contre les personnes de grande taille ont en fait augmenté au cours des années que nous considérons comme le pic de positivité corporelle. Dans le même temps, les chercheurs ont découvert qu’au fil de ces années, les préjugés explicites avaient diminué : les gens savaient qu’ils ne devraient tout simplement pas dire qu’ils préféraient les corps minces.

Malgré tout, Weight Watchers, cet autre enfant des années 60, a persisté, adoptant toutes les tendances imaginables en matière de fitness et de régime (aérobic dans les années 1980, faible teneur en graisses dans les années 1990, bien-être au début de ce siècle). Cela dit donc quelque chose d’important sur la direction que nous prenons : dans le cadre de sa dernière initiative visant à rester au courant des tendances, Weight Watchers a acquis l’année dernière la société de télésanté Sequence, ce qui lui a permis de sortir WW Clinic. Il s’agit d’un portail en ligne qui facilite les prescriptions de médicaments GLP-1 et aide les membres à naviguer dans l’assurance via des rendez-vous de télésanté.

Il s’agit d’une étape importante pour Weight Watchers, une entreprise qui a toujours considéré le changement de mode de vie et la communauté comme la base du succès d’un régime. La société n’a jamais intégré d’anciens médicaments diététiques tels que le fen-phen dans son système. Ce changement indique que Weight Watchers pense que l’avenir des régimes amaigrissants et le succès financier de son entreprise sont liés à cette nouvelle classe de médicaments qui imitent les hormones intestinales naturelles et qui, lorsqu’ils sont pris en dose hebdomadaire, peuvent activer une sensation de satiété et diminuer l’appétit.

Nous savons qu’il y aura de l’appétit pour cela : sur TikTok, les vidéos étiquetées #ozempic ont été visionnées 1,3 milliard de fois. Nous savons également que les prescriptions ont augmenté. En Boston, ils ont augmenté de 79 pour cent de 2021 à 2022, selon une analyse de Trilliant Health. Ailleurs, la hausse a été encore plus spectaculaire : 130 pour cent à Atlanta, 351 pour cent à Seattle, 481 pour cent à Cleveland. A New York, la plus forte concentration de prescriptions se trouve dans l’un des quartiers les plus riches, l’Upper East Side – un signe qu’Ozempic est utilisé pour perdre du poids et non pour gérer le diabète de type 2. Barclays prévoit un marché mondial de ces médicaments pouvant atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030 et le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk, la société pharmaceutique mère d’Ozempic et Wegovy, est désormais responsable de l’essentiel de la croissance économique du Danemark. Elle se bat contre le conglomérat de luxe français LVMH pour devenir l’entreprise la plus valorisée d’Europe.

Environ un an après le début du récit médiatique du GLP-1, nous avons assisté à un défilé de personnalités de premier plan reconnaissant avoir perdu du poids grâce à l’un de ces médicaments. “Je l’utilise maintenant lorsque j’en ressens le besoin, comme un outil pour éviter de faire du yo-yo”, a déclaré l’investisseur de Weight Watchers. Oprah Winfrey a dit Personnes. «Le fait qu’il existe une prescription médicalement approuvée pour gérer mon poids et rester en meilleure santé, au cours de ma vie, me semble être un soulagement, une rédemption, un cadeau, et non quelque chose derrière lequel se cacher et être à nouveau ridiculisé. J’en ai absolument fini avec la honte des autres et en particulier de moi-même. Elon Musk a mentionné l’utilisation d’un médicament amaigrissant, tout comme Amy Schumer, Chelsea Handler, Tracy Morgan et Sharon Osbourne. Cela ne couvre même pas l’éventail de célébrités (Mindy Kaling, Adele, Jesse Plemons, diverses stars de Bravo) qui sont devenues plutôt sveltes ces derniers mois et qui ont soit nié avoir utilisé Ozempic, soit sont restées silencieuses.

Les spéculations ont également commencé à se produire dans ma vie personnelle et dans mes propres discussions de groupe. Certaines connaissances, amis et même des membres de ma famille se sont montrés ouverts et même neutres au sujet de la prise d’Ozempic ou de médicaments similaires. Une femme que je connais m’a dit que c’était un « médicament miracle » pour lui enlever le dialogue intérieur et la culpabilité de toute une vie autour de la nourriture et lui donner un sentiment de paix, même s’il était accompagné d’une facture. (Une année de paiements directs pour un GLP-1 peut représenter environ 10 000 $.) Je spécule sur d’autres personnes, en particulier celles avec qui j’ai davantage une relation parasociale : les amis d’amis et même les influenceurs de la positivité corporelle qui semblent ont abandonné plusieurs tailles de robes. Je me sens un peu triste de me demander qui le prend. Ce n’est certainement pas une impulsion très positive pour le corps d’analyser publiquement ou en privé le corps d’autres personnes (soyons réalistes – celui d’autres femmes). Mais il semble que nous perdions des modèles de taille, et cela ressemble à une perte.

Il y a un certain damné si tu le fais, damné si tu ne le fais pas aspect de tout cela. Céder à la pression sociétale sur ce qui est souhaitable est un piège. La poursuite d’un idéal peut mener à toute une vie de poursuite sans jamais atteindre la ligne d’arrivée. J’ai eu des dizaines de conversations avec des amis au sujet de nos mères baby-boomers qui suivent encore un régime à 70 ou 80 ans. À quel moment arrive-t-on à se détendre et à profiter de la vie ?

Mais il y a aussi une raison à être mince. Les étrangers vous traiteront avec plus de courtoisie. Vos amis et votre famille seront probablement moins critiques envers votre corps. Il est plus facile de trouver des vêtements qui vous vont. En moyenne, vous gagnerez plus d’argent. Il n’y a pas de réponse qui n’implique pas le sentiment de trahir un principe fondamental.

Et qu’en est-il des effets d’entraînement involontaires ? Les médecins feront-ils pression sur les patients obèses pour qu’ils prennent des médicaments afin d’obtenir un IMC normal sans une véritable analyse de leur état de santé général ou de ce que les patients ressentent à l’égard de leur propre corps ? Les médicaments seront-ils perçus comme un signe de classe et d’argent pour ceux qui en ont les moyens ? Après tout, ils sont destinés à être utilisés indéfiniment pour un effet optimal, même si la plupart des assurances ne les couvrent pas pour la perte de poids. Qu’en est-il de l’effet Met Gala : des personnes qui ne sont ni obèses ni même en surpoids utilisent ces médicaments pour perdre quelques kilos avant un mariage ? (Je déteste penser aux adolescents qui essaient de les utiliser pour le bal.) Ces médicaments ont été utilisés sur des diabétiques pendant plusieurs années avant d’être utilisés pour perdre du poids, et les médecins disent qu’ils sont sans danger. Même s’il n’y a, dans le meilleur des cas, aucun effet négatif durable sur la santé, il peut certainement y en avoir pour la société.

Il existe également un effet secondaire important qui pourrait rendre les gens réticents à les prendre pour toujours. Et pas seulement les effets secondaires les plus déplorables que sont les nausées, la diarrhée et la constipation, bien que…