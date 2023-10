À l’heure actuelle, nous avons tous entendu parler des médicaments injectables sur ordonnance très populaires, comme Ozempic et Wegovy, qui aident les gens à perdre rapidement beaucoup de kilos. Peut-être avez-vous vu des amis réussir à perdre du poids. Ou vous avez remarqué des célébrités hollywoodiennes, comme Sharon Osbourne, l’air un peu maigre et effrayant. Mais au milieu de tout ce buzz et de toutes ces réussites, la liste des effets secondaires de ces prescriptions s’allonge. Une qui revient sans cesse : les douleurs musculaires. Nous avons donc décidé de demander à des médecins de renom – des experts en première ligne dans la lutte contre l’obésité qui prescrivent ces médicaments – Ozempic peut-il provoquer des douleurs musculaires ? Leurs réponses pourraient vous surprendre.

Comment fonctionne Ozempic

Pour comprendre la connexion musculaire, il est important de se rappeler comment ces médicaments agissent. Un petit rappel : Ozempic et Wegovy (un autre injectable de perte de poids populaire) contiennent tous deux le même ingrédient actif : sémaglutide. Il s’agit d’une solution injectée dans le corps qui agit en stimulant la libération d’insuline pour aider à équilibrer la glycémie. Le sémaglutide ralentit également la digestion, vous procurant une sensation de satiété plus longtemps. Le médicament est appelé un Médicament stimulant le GLP-1 parce que ça fonctionne comme le peptide de type glucagon hormones que l’intestin libère naturellement pour réduire l’appétit. Tous ces mécanismes se traduisent par une perte de poids.

Les effets secondaires des injections amaigrissantes sur ordonnance

La FDA, ainsi que les chercheurs et les patients, ont noté diverses Effets secondaires, allant de légers à graves, associés à l’utilisation de ces médicaments injectables. Certains d’entre eux sont…

Nausées, douleurs abdominales, constipation, brûlures d’estomac, diarrhée ou vomissements

Éruption cutanée, démangeaisons, gonflement

Difficulté à respirer ou à avaler

Modifications de la vision, évanouissements ou étourdissements

Battement de coeur rapide

Douleur au site d’injection

Perte de graisse buccale (faciale), également connue sous le nom de « visage Ozempic » (Cliquez ici Sharon Osbourne avant et après)

Votre glycémie peut tomber trop bas si vous prenez ce médicament avec d’autres médicaments hypoglycémiants

Vous pouvez reprendre une partie ou la totalité du poids lorsque vous arrêtez de prendre le médicament.

De plus, certains utilisateurs de sémaglutide ont développé des problèmes rares mais graves aux reins ou à la vésicule biliaire. Les personnes ayant des antécédents de cancer de la thyroïde ou de pancréatite (inflammation du pancréas) ne devraient pas prendre de sémaglutide.

Ozempic peut-il provoquer des douleurs musculaires ?

La FDA n’identifie pas les douleurs musculaires comme un effet secondaire de la prise de sémaglutide. “Ozempic, à l’heure actuelle, n’a aucun mécanisme d’action directement sur les muscles squelettiques”, explique Gabrielle Lyon, DOmédecin ostéopathe et auteur de Toujours fort. Elle ajoute : « Les douleurs musculaires sont subjectives. Nous aurions besoin de mieux comprendre si cela est dû à un manque d’exercice ou à autre chose.

Pourtant, certains utilisateurs de médicaments amaigrissants signalent des douleurs musculaires. Alors que se passe-t-il? Une explication pourrait être une douleur musculaire au site d’injection, semblable à celle que l’on ressent après s’être fait vacciner contre la grippe. De plus, une cascade de changements corporels et hormonaux qui accompagnent une perte de poids rapide peuvent entraîner de la fatigue et des douleurs. Interniste et médecin certifié Mélina Jampolis, MDco-fondateur de Aharaune entreprise de nutrition personnalisée, affirme que certains de ces symptômes pourraient être dus au fait que « les femmes mangent souvent de manière significative sous ce médicament ».

La plus grande préoccupation : Ozempic et perte musculaire

Bien qu’il n’existe actuellement aucune recherche reliant Ozempic aux douleurs musculaires, il existe de réelles inquiétudes quant au lien entre le médicament et la perte de masse musculaire. Un essai clinique de 2021 sur le sémaglutide a révélé qu’environ 40 % du poids perdu provenait de la masse maigre, y compris les tissus musculaires. C’est pire que les résultats obtenus par rapport à d’autres approches de perte de poids rapide comme les régimes à la mode et le bypass gastrique. “Il est important de se rappeler que quiconque perd du poids, quelle que soit la méthode utilisée, perd de la masse musculaire”, explique l’obstétricien-gynécologue. Kathleen Jordan, MDmédecin-chef de Midi Santé, une clinique de soins virtuelle axée sur la santé des femmes. Elle ajoute : « Une perte de poids plus rapide, que l’on retrouve avec la chirurgie bariatrique ou ces médicaments très efficaces, peut contribuer à une plus grande réduction musculaire. »

Ce que disent les médecins à propos d’Ozempic et de la perte musculaire

« Ce n’est pas l’Ozempic qui provoque directement la perte musculaire. Lorsque les patients ne consomment pas suffisamment de protéines ou ne font pas d’exercice pour préserver leurs muscles, la perte musculaire constitue un risque très réel », explique Charlie Seltzer, MDexpert en médecine préventive et spécialiste certifié en force et conditionnement.

“Les médicaments GLP-1 présentent de nombreux avantages pour la santé, donc la perte de masse musculaire maigre ne m’empêche pas de les prescrire », déclare Shauna Levy, MD, directeur médical du centre bariatrique et de perte de poids de l’hôpital Tulane. “Mais je pense qu’il est extrêmement important d’avertir les patients de cette possibilité et de souligner l’importance de l’exercice, en particulier de la musculation et pas seulement du cardio, pour préserver leur force et leur masse musculaires.”

Les changements musculaires peuvent être dangereux pour les personnes âgées

La perte musculaire peut être particulièrement problématique chez les personnes de plus de 50 ans, car il devient de plus en plus difficile de retrouver du muscle avec l’âge. “Il y a un déclin généralisé de la force et de la masse musculaires à mesure que les gens vieillissent, et cela a tendance à s’accélérer plus tard dans la vie”, confirme Jeremy Walston, MD, codirecteur du programme Biologie du vieillissement en bonne santé à Johns Hopkins. La perte musculaire avec l’âge est appelée sarcopénie. “Les patients souffrant de troubles métaboliques comme le diabète et l’obésité présentent des taux plus élevés de sarcopénie”, explique le Dr Jacobson. (Cliquez pour lire comment le café protéiné peut aider à lutter contre la sarcopénie.)

La perte musculaire est plus fréquente chez les femmes

Les femmes courent un risque accru de perte musculaire avec les médicaments amaigrissants. « Juste après la ménopause, la masse musculaire diminue rapidement », explique le Dr Walston. Les hommes ne constatent pas cette baisse rapide car la testostérone a tendance à protéger les muscles squelettiques. En tant que gérontologue, le Dr Walston constate que les femmes souffrent de faiblesse des épaules et du haut des bras, un site populaire pour les injections Ozempic. Il dit : « Pour de nombreuses personnes, à mesure qu’elles vieillissent, les muscles de la coiffe des rotateurs s’affaiblissent et il y a de nombreuses couches de fascia très fines qui peuvent se déchirer assez facilement. » Il ajoute : « c’est un groupe musculaire que les femmes devraient particulièrement essayer de renforcer ».

Comment utiliser Ozempic pour *améliorer* la santé musculaire

La FDA recommande d’utiliser ces médicaments amaigrissants avec un régime alimentaire approprié et de l’exercice. Lorsque cela est fait correctement, certains experts pensent que le tissu musculaire et la force sont amélioré, pas affaibli. Médecin spécialisé en perte de poids à New York Sue Decotiis, MD, déclare : « Les sémaglutides améliorent la combustion des graisses et même la construction musculaire et osseuse. Ceux qui perdent du muscle ne reçoivent pas les soins appropriés, notamment une pesée au moins toutes les deux semaines avec une balance de composition corporelle. Aucun de mes patients n’a perdu du muscle.

Le Dr Jordan déclare : « Chez Midi, nous conseillons à nos patients qui prennent des médicaments GLP-1 de viser un apport élevé en protéines et de faire de nombreux exercices de musculation. Ces interventions peuvent grandement contribuer à préserver les muscles tout en perdant du poids, ce qui présente de nombreux avantages puissants pour la santé, notamment un risque plus faible de diabète, de maladies cardiaques et de cancer. Elle ajoute : « L’objectif ici est la santé, et dans l’ensemble, ces médicaments y contribuent. »

Conseils pour aider à protéger les muscles pendant la perte de poids

Heureusement, des stratégies simples peuvent prévenir la perte musculaire. Ici, trois des méthodes éprouvées :

Mangez suffisamment de protéines. Consommer suffisamment de protéines, environ 30 grammes par repas, peut fournir les acides aminés – ou éléments constitutifs – nécessaires au soutien et à la construction d’un tissu musculaire sain. Cliquez pour découvrir comment les aliments riches en protéines aident les femmes à perdre du poids. Ne gardez pas de protéines pour le dîner. Consommer plus de protéines dans chaque repas est essentiel pour rester fort et éviter. En effet, dans une petite étude parue dans la revue Frontières de la nutrition les chercheurs ont découvert que les volontaires de plus de 70 ans mangeaient moins de protéines que les sujets plus jeunes et ont consommé la plupart de leurs protéines pendant le dîner. Augmenter l’apport en protéines et le répartir tout au long de la journée nourrit les muscles existants pour prévenir la perte musculaire, essentielle pour rester actif. Cliquez pour découvrir comment l’ajout de protéines à votre petit-déjeuner peut vous aider à perdre du poids. Pensez aux suppléments. La vitamine D est essentielle à la construction musculaire. En fait, une revue des études publiées dans la revue Recherche internationale sur les tissus calcifiés et l’appareil locomoteur ont constaté que 70 % des sujets qui ne consommaient pas suffisamment de vitamine D plus susceptible de souffrir d’une perte de force musculaire liée à l’âge que ceux ayant des niveaux de D. sains. Les experts conseillent de prendre 2 000 UI de vitamine D par jour. Cliquez pour en savoir plus sur le lien entre la vitamine D et la fatigue. Bougez vos muscles. La musculation et l’entraînement en résistance sont les meilleurs pour protéger la masse musculaire maigre et développer la force. Mais vous pouvez aussi envisager le Tai Chi. La recherche montre que les mouvements faciles et doux, semblables au yoga, sont efficaces pour développer les muscles et réduire le risque de chutes à mesure que nous vieillissons. Plus, Heather Moday, MD, directeur du Moday Center de Philadelphie, ajoute : « sa douceur aide à réduire l’inflammation pour combattre les douleurs que d’autres exercices peuvent provoquer ». Pour essayer le Tai Chi, regardez cette vidéo de YouTubeur TaiFlow:

