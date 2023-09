Ozempic peut être efficace pour traiter bien plus que la perte de poids

Qu’est-ce qu’Ozempic et Wegovy ne peuvent pas faire ?

Les médicaments à succès à base de sémaglutide ont connu une demande sans précédent au cours de l’année écoulée après que des études ont révélé que les médicaments, initialement développés pour le diabète de type 2, étaient remarquablement efficaces pour aider les gens à perdre du poids. Les patients ont perdu en moyenne 15 pour cent de leur masse corporelle lors d’essais cliniques qui ont déclenché une frénésie médiatique et médicale.

Le train à la mode était sorti de la gare et prenait de la vitesse. Ozempic est devenu (au souci des professionnels de la santé) le médicament diététique de choix pour les célébrités. Ensuite, de plus en plus de données ont commencé à affluer, affirmant que les médicaments aidaient non seulement les gens à perdre du poids, mais amélioraient également leur pronostic pour d’autres problèmes médicaux liés au poids qui comptent parmi les causes de décès les plus courantes aux États-Unis : crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et maladies cardiaques. échec. Une étude partiellement financée par Novo Nordisk, le fabricant du médicament, a estimé que le produit pourrait aider à prévenir jusqu’à 1,5 million de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux sur 10 ans.

Mais attendez, il y a plus.

Le sémaglutide ne cible pas directement les tissus adipeux ; il agit sur le cerveau humain pour aider les patients à perdre du poids en réduisant leurs envies de manger. Les chercheurs ont commencé à envisager des applications qui n’avaient rien à voir avec l’objectif initial du médicament. Les scientifiques ont rapidement annoncé qu’ils étudiaient le potentiel d’Ozempic pour ralentir la démence et traiter les troubles liés à la toxicomanie. Novo Nordisk finance des essais pour traiter la fibrose chez les personnes atteintes de stéatose hépatique non alcoolique. D’autres cliniciens disent qu’ils étudient également le potentiel du médicament pour traiter le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK, l’une des principales causes d’infertilité.

Puis la semaine dernière est arrivée la nouvelle que le sémaglutide pourrait, selon les mots d’un chercheur, « changer toute l’histoire naturelle du diabète de type 1 ». Il y a un siècle, la synthèse de l’insuline donnait aux diabétiques de type 1 la possibilité de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd’hui, une très petite étude donne un aperçu d’un avenir où cela ne serait peut-être pas du tout nécessaire.

Pour les fabricants de médicaments, cette recherche d’autres applications cliniques d’Ozempic n’est qu’une affaire judicieuse. Les médicaments à succès précédents ont ensuite été approuvés pour des utilisations qui semblaient avoir peu à voir avec leur objectif initial : le Viagra a été initialement développé pour être un médicament contre l’hypertension.

Les personnes qui travaillent dans le développement de médicaments parlent parfois d’un « pipeline dans une pilule » – « la notion d’une molécule capable de traiter un grand nombre d’indications différentes », a déclaré Darius Lakdawalla, un économiste de la santé qui étudie l’industrie pharmaceutique à l’Université de Californie du Sud.

Avec des concurrents d’Ozempic et de Wegovy déjà en préparation, trouver de nouvelles applications pour ces médicaments est un moyen pour leur fabricant de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Mais pour les patients, le déluge de nouvelles découvertes cliniques et de spéculations médiatiques peut sembler accablant. J’ai parlé avec plusieurs experts pour essayer de donner un sens à ce battage médiatique. L’image qui se dessine est celle d’un médicament au potentiel véritablement énorme – mais avec beaucoup d’incertitude à venir.

Ozempic recèle un sérieux potentiel pour lutter contre les problèmes cardiovasculaires – si le système de santé peut se le permettre

L’utilité du sémaglutide dans le traitement des nombreux problèmes de santé associés à l’obésité est intuitive. Si les patients parviennent à réduire leur poids corporel de 15 pour cent ou plus, ils peuvent généralement réduire leur tension artérielle et leur taux de cholestérol, réduisant ainsi les risques de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

« Le fait que les médicaments conduisent à une perte de poids substantielle et que le poids soit lié à tous les résultats possibles, je ne suis pas surpris qu’ils ajoutent ces résultats dans les essais liés aux médicaments. » a déclaré Stacie Dusetzina, professeur de politique de santé à l’Université Vanderbilt.

Et jusqu’à présent, les recherches soutenues par Novo Nordisk ont ​​confirmé cette hypothèse. Début août, la société a annoncé qu’un vaste essai clinique avait révélé que la prise de sémaglutide réduisait de 20 % le risque d’événement cardiovasculaire majeur chez les patients en surpoids ou obèses de 45 ans ou plus par rapport à un placebo. (Ces résultats étaient préliminaires ; les résultats complets seront publiés plus tard cette année.)

Fin août, le New England Journal of Medicine a publié les résultats d’une autre étude plus petite examinant comment Wegovy affectait les personnes atteintes de la forme d’insuffisance cardiaque la plus courante. L’étude, également soutenue par Novo Nordisk, a révélé que les patients prenant Wegovy présentaient moins de symptômes, moins de limitations physiques, une plus grande capacité d’exercice et une perte de poids plus importante que les patients prenant un placebo.

Le chercheur principal a déclaré à CNN que les résultats constituaient « le plus grand bénéfice thérapeutique que nous ayons jamais vu » selon ces paramètres.

Ozempic et Wegovy détiennent clairement un réel potentiel pour traiter les maladies cardiovasculaires, même si les recherches se poursuivront afin de confirmer ces premiers résultats. La plus grande question est celle du coût.

Comme je l’ai déjà écrit, les assureurs maladie ne paient généralement pas pour Ozempic et Wegovy. En règle générale, Medicare et Medicaid ne couvrent pas les médicaments amaigrissants, et la plupart des assureurs-maladie privés ne le font pas non plus. Si un patient et son médecin estiment que le médicament devrait être couvert, ils devront peut-être néanmoins remplir certaines conditions (telles que l’exigence de tests ou d’autres documents) avant qu’un assureur maladie n’accepte de payer le médicament. Sans assurance, ces médicaments coûtent plus de 1 000 dollars par mois, ce qui est prohibitif pour de nombreux patients qui pourraient en bénéficier.

Leur potentiel à sauver des vies fait partie des arguments des médecins selon lesquels les assureurs devraient payer. Mais des preuves contraires ont compliqué le débat. Bloomberg a rapporté fin août une autre étude concluant que les assureurs pourraient devoir dépenser jusqu’à 1 million de dollars en médicaments à base de sémaglutide, à leurs prix actuels, afin de sauver une seule vie.

Pourtant, les preuves des bienfaits de Wegovy sur la santé cardiovasculaire en général semblent solides.

L’utilisation d’Ozempic pour traiter d’autres affections est plus spéculative pour le moment, mais des recherches beaucoup plus approfondies doivent être menées.

Dans un étrange rebondissement scientifique, le sémaglutide se montre prometteur pour une autre variante de la maladie pour laquelle il a été approuvé pour la première fois il y a six ans : le diabète.

Ozempic est arrivé sur le marché en 2017 pour traiter le diabète de type 2, la version la plus courante de la maladie souvent associée à l’obésité. Pour les personnes atteintes de type 2, l’insuline est parfois mais pas toujours nécessaire ; le régime alimentaire et l’exercice peuvent également être très utiles. Mais pour les personnes atteintes de diabète de type 1, qui est plus rare et a tendance à se développer plus tôt dans la vie, l’insuline constitue une bouée de sauvetage depuis qu’elle a été produite pour la première fois pour un usage humain il y a 100 ans.

Mais Ozempic pourrait peut-être aussi changer cette réalité. Dans une petite étude portant sur 10 patients ayant récemment reçu un diagnostic de diabète de type 1, sept d’entre eux ont pu arrêter de prendre tout type d’insuline dans les six mois. Leur corps a amélioré sa production d’insuline et leur glycémie était plus stable.

L’un des principaux chercheurs a décrit les résultats comme « de la science-fiction ». Mais ses pairs ont ajouté une mise en garde importante qui s’applique à bon nombre des applications les plus aventureuses d’Ozempic : « Nous avons besoin d’une étude beaucoup plus rigoureuse pour vraiment confirmer les résultats », a déclaré à CNN le Dr Daniel Drucker, un chercheur de premier plan sur le sémaglutide.

Il en va de même pour le potentiel de toxicomanie et de démence de cette drogue.

Les personnes qui travaillent dans le traitement de la toxicomanie affirment qu’Ozempic et Wegovy ont suscité de nombreuses discussions dans leur domaine. Mais les preuves ne sont pas encore là. Une étude portant sur des souris, publiée en 2021, a révélé que l’utilisation d’un agent similaire ne semblait pas avoir d’effet sur la consommation de cocaïne, mais que les personnes ayant pris du sémaglutide ont déclaré avoir réduit leur consommation d’alcool.

La démence est l’une des nombreuses affections pour lesquelles la capacité du sémaglutide à améliorer la santé cardiovasculaire peut également contribuer à d’autres bienfaits pour la santé, moins évidents. La santé cardiaque est un facteur de risque de démence, et des études préliminaires menées au Danemark suggèrent que les personnes sous sémaglutide présentaient un taux de démence plus faible. Des études plus approfondies sont actuellement en cours. De même, le poids et la santé cardiaque sont associés au risque de SOPK, qui peut entraîner des règles irrégulières et l’infertilité, et les scientifiques sont optimistes sur le fait qu’Ozempic et Wegovy pourraient également conduire à de meilleurs résultats de santé pour ces conditions.

C’est un moment passionnant et il y a des raisons légitimes d’espérer quant au potentiel d’Ozempic. Mais nous n’en sommes qu’aux premiers chapitres de cette histoire remarquable. Il y a un long chemin à parcourir.