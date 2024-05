Ozempic peut aider à traiter les maladies rénales, selon une étude

Le sémaglutide, le composé des médicaments à succès Ozempic et Wegovy, a considérablement réduit le risque de complications rénales, de problèmes cardiaques et de décès chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique dans un essai clinique majeur dont les résultats ont été publiés vendredi. Ces résultats pourraient transformer la façon dont les médecins traitent certains des patients les plus malades atteints d’insuffisance rénale chronique, qui affecte plus d’un sur sept adultes aux États-Unis, mais il n’existe aucun remède.

« Ceux d’entre nous qui se soucient vraiment des patients rénaux ont passé toute leur carrière à vouloir quelque chose de mieux », a déclaré le Dr Katherine Tuttle, professeur de médecine à la faculté de médecine de l’Université de Washington et auteur de l’étude. « Et c’est aussi bon que possible. » La recherche a été présentée vendredi lors d’une réunion de l’Association rénale européenne à Stockholm et publiée simultanément dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

L’essai, financé par le fabricant d’Ozempic Novo Nordisk, a connu un tel succès que la société je l’ai arrêté plus tôt. Le Dr Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement de Novo Nordisk, a déclaré que la société demanderait à la Food and Drug Administration de mettre à jour l’étiquette d’Ozempic pour indiquer qu’il peut également être utilisé pour réduire la progression de la maladie rénale chronique ou des complications chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Le diabète est un principale cause de maladie rénale chronique, qui survient lorsque les reins ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient. Aux stades avancés, les reins sont tellement endommagés qu’ils ne peuvent pas filtrer correctement le sang. Cela peut provoquer une accumulation de liquide et de déchets dans le sang, ce qui peut exacerber l’hypertension artérielle et augmenter le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, a déclaré le Dr Subramaniam Pennathur, chef de la division de néphrologie de Michigan Medicine.