Par Mackenzie Tatananni pour Dailymail.Com





Des médicaments comme Ozempic et Wegovy sont de plus en plus utilisés pour perdre du poids

Les critiques affirment que cela a eu un impact sur le mouvement de positivité corporelle en fournissant un moyen facile de perdre du poids.







Ozempic menace le mouvement de « positivité corporelle », car les Américains à qui on a dit d’adopter une taille plus grande ont trouvé un moyen facile de perdre du poids, ont prévenu les experts.

Le médicament, initialement conçu pour les personnes atteintes de diabète, est fabriqué à partir d’un composé appelé sémaglutide. Ozempic et des alternatives comme Wegovy font partie d’une classe de médicaments appelés GLP-1 RA qui aident les gens à produire de l’insuline et à réduire la quantité de sucre dans leur sang.

Les médicaments ralentissent également le mouvement des aliments dans l’estomac, réduisant ainsi l’appétit – et incitant les gens à les considérer comme un moyen facile de perdre du poids.

“Avec Ozempic, le surpoids peut être corrigé instantanément (même si cela coûte cher)”, a écrit Raven Smith pour Vogue en mars.

« Les personnes de grande taille peuvent rapidement passer à une taille plus socialement acceptable. Ozempic est un médicament miracle, un remède contre l’embonpoint que nous nous sommes forcés d’accepter à contrecœur.

Ozempic a connu une montée en popularité en ligne

Les utilisateurs des réseaux sociaux publient leurs résultats de perte de poids et présentent le médicament comme un médicament miracle.

Mais alors que de plus en plus d’Américains consomment ce médicament, le mouvement de positivité corporelle – qui englobe tous les types de corps, en particulier ceux de grande taille – semble passer de mode (photo : campagne publicitaire Dear Kate 2014)

Ozempic, un médicament GLP-1 destiné aux personnes atteintes de diabète, a explosé en popularité en tant que médicament amaigrissant

Le mouvement de positivité corporelle a véritablement commencé en 1969, lorsqu’un ingénieur nommé Bill Fabrey a créé la National Association to Aid Fat Americans, aujourd’hui connue sous le nom de National Association to Advance Fat Acceptance.

Au 21ème siècle, la positivité corporelle a été adoptée par les entreprises cherchant à s’adresser à un public plus large. Des marques comme Dove ont diffusé des publicités mettant en vedette des femmes de différentes tailles et d’autres ont adopté le slogan « tous les corps sont beaux ».

Mais suite à l’émergence des médicaments amaigrissants, il semble y avoir eu un changement de ton. Les services de perte de poids comme Noom, une application de régime par abonnement, les ont adoptés.

Et même si l’application repose sur les changements de comportement et le bien-être mental, elle semble prendre un raccourci. L’année dernière, il a lancé Noom Med, proposant des prescriptions de médicaments GLP-1 étant donné que les patients se situent dans une certaine plage d’IMC et répondent à d’autres exigences.

De même, après avoir acquis la société de télésanté Sequence, Weight Watchers a lancé WW Clinic, un portail en ligne qui facilite les prescriptions de médicaments GLP-1.

Les données montrent que l’intérêt pour ces médicaments a augmenté, et les chiffres sont spectaculaires : de 2021 à 2022, les prescriptions ont augmenté de 130 % à Atlanta, 351 % à Seattle et 481 % à Cleveland, selon l’analyse de Trilliant Health.

Les médicaments GLP-1 ont également été adoptés par les ultra-célèbres. Oprah Winfrey a parlé franchement de son expérience de prise de médicaments amaigrissants, déclarant à People en décembre qu’elle les considérait comme un « cadeau ».

“Le fait qu’il existe une prescription médicalement approuvée pour gérer mon poids et rester en meilleure santé, au cours de ma vie, me semble être un soulagement… et non quelque chose derrière lequel se cacher et être encore une fois ridiculisé”, a-t-elle déclaré. “J’en ai absolument fini avec la honte des autres et en particulier de moi-même.”

Le mouvement de positivité corporelle a commencé dans les années 1960 et a été adopté par des entreprises comme Dove (photo) au 21e siècle.

Les influenceurs qui sont devenus célèbres grâce au mouvement ont subi des réactions négatives suite à leur consommation de drogue. Gabi Menard, une influenceuse TikTok et Instagram, a été critiquée pour sa décision d’utiliser Ozempic simplement pour être « maigre »

Claudia Oshry, une influenceuse et comédienne qui parle franchement de sa consommation de drogue, a publié une réponse ironique à un commentaire la qualifiant de “squelette Ozempic”.

Ozempic n’a pas été explicitement approuvé par la FDA pour la gestion chronique du poids, mais cela n’a pas empêché les patients de l’utiliser hors AMM – et a créé une pénurie massive pour les diabétiques et ceux qui ont besoin de ce médicament pour survivre.

Mais la honte va dans les deux sens – même pour les personnes de taille plus qui parlent ouvertement de leur décision de prendre ce médicament. Gabi Menard, une influenceuse devenue célèbre grâce au mouvement de positivité corporelle, a annoncé en mai qu’elle prenait Ozempic simplement pour être « maigre ».

Elle a été frappée par des réactions négatives et a rapidement supprimé la vidéo – mais cela n’a pas empêché les internautes de laisser des commentaires sur les publications suivantes, dont une lecture : « Comment va l’Ozempic ?

La comédienne Claudia Oshry a également été franche au sujet de sa consommation de drogue. Après qu’un utilisateur ait laissé un commentaire la qualifiant de « squelette Ozempic », Oshry a publié un TikTok dansant dans un costume de squelette.

Apparaissant sur News Nation, la journaliste Constance Grady a déclaré que la positivité corporelle n’avait tout simplement plus de sens pour les résultats de nombreuses entreprises.

“La manière dont de nombreuses entreprises et marques ont fait semblant de promouvoir la positivité corporelle s’est avérée très superficielle, et dès l’arrivée d’Ozempic, nous les avons vu commencer à lui tourner le dos”, a-t-elle déclaré.

Lors des défilés, a expliqué Grady, le nombre de mannequins de grande taille a diminué, passant de son sommet de 5 % en 2022 à seulement 0,6 % en 2023.

” Je pense que ce que nous voyons, c’est qu’Ozempic donne aux gens la possibilité d’adopter un organisme plus petit et que les entreprises disent : ” Oh, eh bien, maintenant que c’est une option réaliste pour beaucoup de gens… alors nous allons simplement nous pencher sur ” ” jusqu’au bout”, a-t-elle poursuivi.

L’American Society of Health-System Pharmacists a publié un avis plus tôt ce mois-ci concernant la pénurie actuelle d’Ozempic et de Wegovy.

Novo Nordisk, le fabricant des deux médicaments, a pris des mesures pour augmenter sa capacité de production, mais l’offre ne devrait pas répondre à la demande des patients pour certaines doses.

La FDA a approuvé Ozempic en 2017 comme traitement du diabète de type 2 avec régime et exercice. Il n’a pas été approuvé pour la gestion chronique du poids, mais il est fréquemment prescrit hors AMM.

Wegovy, en revanche, a été explicitement approuvé pour les personnes souffrant d’obésité sévère.

Les médicaments GLP-1 ont également été adoptés par les personnes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), un trouble hormonal. De nombreuses personnes atteintes du SOPK présentent une résistance à l’insuline, ce qui affecte le métabolisme et amène les personnes à prendre du poids ou à avoir du mal à le perdre.

Ozempic n’est pas encore approuvé par la FDA pour traiter cette maladie, mais cela n’a pas empêché les gens de le prendre et de le considérer comme un médicament miracle.

Le Dr Shauna Levy, professeur adjoint de chirurgie au centre médical de l’université de Tulane, a fait valoir que le mouvement de positivité corporelle connaît un changement simplement parce qu’Ozempic offre un moyen simple de perdre du poids.

“Je pense que ce mouvement a semé la confusion chez les gens de différentes manières, car il y avait cette hypothèse selon laquelle, simplement parce que grand est beau, grand est aussi sain”, a-t-elle déclaré à News Nation.

“Et je pense que cela a empêché les gens d’aller chez le médecin parce qu’ils se sentaient bien, les gens m’acceptent maintenant, je n’ai plus besoin de traiter cette maladie.”