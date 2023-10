Ozempic, médicaments similaires liés aux affections gastro-intestinales : recherche

Les personnes qui utilisent des médicaments contre le diabète tels qu’Ozempic pour perdre du poids courent un risque plus élevé de pancréatite, d’occlusion intestinale et de paralysie de l’estomac que celles qui utilisent un autre médicament approuvé spécifiquement pour la gestion de l’obésité, suggère une étude de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les chercheurs ont examiné un échantillon aléatoire de dossiers de réclamation d’assurance maladie de 16 millions de patients aux États-Unis entre 2006 et 2020 pour l’utilisation de médicaments à base de sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et d’autres médicaments, ainsi que de liraglutide, dans Victoza.

L’étude, publiée jeudi dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), excluait les patients diabétiques. Elle a comparé les dommages gastro-intestinaux chez les personnes ayant des antécédents d’obésité prenant l’un ou l’autre des deux types de médicaments contre le diabète avec celles utilisant la pilule amaigrissante bupropion-naltrexone, vendue sous la marque Contrave. Il a été approuvé aux États-Unis en 2014 et au Canada quatre ans plus tard.

La cohorte de l’étude comprenait 4 144 patients sous liraglutide, 613 sous sémaglutide et 654 sous bupropion-naltrexone.

Le Dr Mahyar Etminan, épidémiologiste et auteur principal de l’étude, a déclaré que les chercheurs ont combiné les sémaglutides et les liraglutides en une seule catégorie d’agonistes du GLP, qui imitent les actions du GLP-1, une hormone naturelle qui aide à contrôler la glycémie chez les patients diabétiques. . On ne sait pas si un type de médicament entraîne un plus grand risque pour la santé ou s’il pourrait être tout aussi problématique, a-t-il ajouté.

Comparés au bupropion-naltrexone, les agonistes du GLP-1 étaient associés à un risque neuf fois plus élevé de pancréatite, ou inflammation du pancréas, pouvant provoquer de graves douleurs abdominales. Ils étaient également associés à un risque plus de quatre fois supérieur d’occlusion intestinale, qui empêche les aliments de passer par l’intestin grêle ou le gros intestin, entraînant des symptômes tels que des nausées et des vomissements, selon l’étude.

Les médicaments prescrits hors AMM pour traiter l’obésité étaient associés à un risque près de quatre fois plus élevé de gastroparésie, ou paralysie de l’estomac, qui limite le passage des aliments vers l’intestin grêle et provoque des symptômes tels que des vomissements, des nausées et des douleurs abdominales.

L’étude a également révélé une incidence plus élevée de maladies biliaires, un groupe d’affections affectant la vésicule biliaire, mais la différence ne s’est pas révélée statistiquement significative.

Etminan a déclaré que dans l’ensemble, jusqu’à deux pour cent des patients qui utilisaient des médicaments à base de sémaglutide et de liraglutide pour perdre du poids développaient des problèmes gastro-intestinaux.

« Lorsque des millions de personnes en prennent, ce 1 pour cent commence à devenir un chiffre relativement important », a-t-il déclaré. « L’une de mes principales préoccupations est qu’il s’agit d’événements indésirables à long terme pour lesquels nous n’avons pas beaucoup de données, en particulier pour ceux qui les prennent uniquement pour perdre du poids et non pour le diabète. »

Ozempic, un injectable hebdomadaire présenté dans un stylo jetable prérempli multidose, a été associé à un risque accru de maladie de la vésicule biliaire et de pancréatite. Les nausées et les vomissements sont également des effets secondaires connus du médicament approuvé aux États-Unis en 2017 pour le diabète de type 2, suivi de son approbation par Santé Canada un an plus tard. La popularité de ces médicaments est montée en flèche, en partie parce qu’ils ralentissent la digestion et maintiennent les aliments dans l’estomac plus longtemps, ce qui donne un sentiment de satiété.

Des études antérieures ont mis en évidence certains risques chez les patients diabétiques, mais Etminan a déclaré qu’il s’agissait de la première grande étude au niveau de la population à examiner les effets gastro-intestinaux nocifs chez les patients non diabétiques utilisant des médicaments pour perdre du poids.

La semaine dernière, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé que l’étiquette d’avertissement d’Ozempic serait mise à jour pour indiquer qu’il pourrait être lié à une occlusion intestinale potentiellement mortelle. Cette affection, appelée iléus, peut entraîner une réduction du flux sanguin vers les organes. Il n’y a aucun avertissement concernant l’iléus dans la monographie canadienne.

Santé Canada devrait exiger que les étiquettes d’avertissement incluent le risque de gastroparésie afin que les patients connaissent les risques, a déclaré Etminans.

Le régulateur a publié un avis en avril et l’a mis à jour en août pour indiquer que les effets secondaires courants d’Ozempic peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs à l’estomac et de la constipation.

Kate Hanna, porte-parole de la branche canadienne de Novo Nordisk, qui fabrique Ozempic et Wegovy, a déclaré que les effets secondaires gastro-intestinaux des agonistes du GLP-1 sont bien connus.

« Pour le sémaglutide, la majorité des effets secondaires (gastro-intestinaux) sont légers à modérés et de courte durée », a-t-elle déclaré.

« Bien que le diabète soit un facteur de risque bien connu, il existe d’autres facteurs de risque qui peuvent augmenter le risque de gastroparésie », a ajouté Hanna, qui a déclaré que cela inclut l’obésité, les maladies féminines et le système nerveux, notamment la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques.

Mohit Sodhi, auteur principal de l’étude et étudiant de quatrième année en médecine à l’UBC qui étudie les effets indésirables des médicaments couramment prescrits, a déclaré qu’un patient des urgences vomissait jusqu’à 20 fois par jour.

« La seule chose que j’ai remarquée chez lui et qui pourrait potentiellement expliquer cela, c’est qu’il avait récemment commencé Ozempic pour perdre du poids », a déclaré Sodhi.

Cela lui a rappelé des rapports anecdotiques de gastroparésie liés à des médicaments amaigrissants non autorisés et l’a incité à s’intéresser aux risques pour la santé que d’autres pourraient rencontrer, a-t-il déclaré à propos de ce qui a suscité son intérêt pour l’étude.

Sodhi s’est dit préoccupé par le fait qu’un nombre croissant de médicaments contre le diabète soient utilisés hors AMM pour perdre du poids, y compris Rybelsus, que Santé Canada a approuvé en 2020. Il est similaire à Ozempic mais peut être plus attrayant pour certaines personnes car il se présente sous forme de pilule. il n’y a donc pas besoin d’aiguille, a-t-il ajouté.

Wegovy a été approuvé en 2021 pour gérer l’obésité, mais n’est pas encore disponible au Canada.

La même année, Santé Canada a également approuvé le Saxenda injectable quotidien, un autre agoniste du GLP-1, qui peut être utilisé par les adolescents âgés de 12 à 17 ans pour traiter l’obésité.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 octobre 2023.



La couverture santé de la Presse Canadienne reçoit le soutien d’un partenariat avec l’Association médicale canadienne. Le CP est seul responsable de ce contenu.