Ozempic et Wegovy pourraient servir de traitement aux maladies rénales, suggère une étude

Médicaments à base de sémaglutide Il a été démontré que, notamment Ozempic et Wegovy, ils réduisent le risque d’insuffisance rénale et le risque de décès chez les personnes atteintes d’une maladie rénale et de diabète de type 2.

Dans un essai mené par l’UNSW Sydney entre juin 2019 et mai 2021, des chercheurs ont découvert qu’une petite dose hebdomadaire de sémaglutide réduisait de 24 % le risque d’« événements rénaux majeurs », selon un communiqué de presse.

L’étude, financée par Novo Nordisk et publiée dans le New England Journal of Medicine, a inclus plus de 3 500 participants atteints de diabète de type 2 et les maladies rénales chroniques dans 28 pays.

Les participants ont reçu 1,0 mg par semaine de sémaglutide, ce qui est inférieur à ce qui est généralement prescrit pour perte de poids ou le diabète, note le communiqué.

Le suivi médian était de 3,4 ans.

« C’est le même composé chimique, mais nous avons utilisé une dose plus faible… nous l’avons fait délibérément parce que les personnes atteintes d’une maladie rénale ont tendance à être plus sensibles aux effets et aux effets secondaires des médicaments », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur Vlado Perkovic de UNSW Sydney, dans le communiqué.

« Cela est utile pour pouvoir peut-être utiliser le médicament plus largement que cela n’aurait pu être le cas compte tenu des limitations actuelles de l’approvisionnement. »

Le groupe de personnes prenant du sémaglutide était également 18 % moins susceptible de présenter un crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et d’autres événements cardiovasculaires, selon l’étude.

Pourquoi le sémaglutide a-t-il cet effet ?

Les patients atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique courent un risque important d’insuffisance rénale, d’accidents cardiovasculaires et de décès, selon le Dr Brett Osborn, neurologue et expert en longévité en Floride.

« La récente étude publiée dans le New England Journal of Medicine met en évidence le potentiel du sémaglutide à atténuer ces risques », a déclaré Osborn, qui n’a pas participé à l’étude, à Fox News Digital.

Le sémaglutide agit en améliorant le contrôle glycémique, a noté Osborn – ce qui est crucial pour atténuer la néphropathie diabétique (maladie rénale).

« Cela réduit également l’inflammation, en particulier au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins », a-t-il déclaré.

Cela réduit les dommages aux vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine dans les reins.

« Dans l’ensemble, le sémaglutide offre une protection rénale et cardiovasculaire substantielle aux patients atteints de diabète de type 2 et d’insuffisance rénale chronique », a déclaré Osborn.

« À un niveau de base, le sémaglutide, par des mécanismes indirects, améliore la santé vasculaire. Plus le flux sanguin vers vos organes – qu’il s’agisse de votre cœur, de votre cerveau ou de vos reins – est meilleur. tu vivras probablement plus longtemps « .

En dehors du spectre du diabète, Osborn a déclaré qu’il pensait que ces médicaments auraient un impact majeur sur la santé humaine, en les comparant à l’avènement des antibiotiques au tournant du siècle.

Dr Marc Siegel, professeur clinicien de médecine à Centre médical Langone de New York et un contributeur médical de Fox News, a également déclaré qu’il s’agissait d’une étude « très importante ».

« Ce résultat salvateur est probablement dû aux effets métaboliques du médicament, qui aide à réduire l’inflammation, à surmonter la résistance à l’insuline et à améliorer la fonction de l’insuline et le métabolisme du glucose au niveau cellulaire », a déclaré Siegel à Fox News Digital.

« Cette étude a des implications plus larges pour tous les patients souffrant d’insuffisance rénale. »

« Une fonction rénale améliorée signifie une fonction cardiaque améliorée, et la pression sur le cœur due à une insuffisance rénale est une cause majeure de crise cardiaque et décès « .

Siegel a ajouté : « Cette étude a des implications plus larges pour tous les patients souffrant d’insuffisance rénale ou présentant un risque. »

Novo Nordisk, la société danoise qui fabrique Ozempic et Wegovy, a annoncé les premiers résultats positifs de l’essai lors du congrès de l’Association rénale européenne (ERA) en Suède la semaine dernière.

« FLOW est le tout premier essai sur les résultats rénaux avec un agoniste des récepteurs GLP-1 et a démontré une réduction statistiquement significative de la progression de la maladie rénale, des décès cardiovasculaires et du risque de mortalité toutes causes confondues avec le sémaglutide 1 mg », Michael Radin, directeur médical exécutif de diabète à Novo Nordisk, a déclaré dans un communiqué envoyé à Fox News Digital.

« Cette étude met en évidence notre détermination à faire une différence significative dans la vie des personnes vivant avec le diabète de type 2 et l’IRC et à proposer des innovations pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits actuels en matière d’IRC, en attendant l’approbation de la FDA.

Pour tirer parti du sémaglutide comme traitement des maladies rénales, il est nécessaire de surmonter les pénuries d’approvisionnement et de mener des recherches sur combiner le médicament avec d’autres thérapies, ont déclaré les chercheurs dans le communiqué.

Novo Nordisk devra également demander l’approbation réglementaire pour que le médicament soit utilisé chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique.

« Le défi est d’appliquer ces résultats dans la pratique clinique, de faire en sorte que le médicament soit utilisé par les personnes qui en bénéficieront, qui vivront plus longtemps sans dialyse, sans crise cardiaque, sans accident vasculaire cérébral, s’ils prennent ce médicament », a déclaré Perkovic.