Ozempic et Wegovy pourraient réduire la consommation d’alcool et de tabac : ce que nous savons

Un stylo injecteur Ozempic (semaglutide) est visible sur une table de cuisine à Riga, en Lettonie, le 6 août 2023. Jaap Arriens | Nuphoto | Getty Images

Heather Le Biller a perdu 9 livres au cours de la première semaine de prise Novo Nordisk Ozempic, le médicament à succès contre le diabète de , et encore plus à mesure qu’elle poursuivait son traitement. Le Biller, une hôtesse de l’air qui vit en France, a remarqué que son appétit s’était calmé en prenant le injection hebdomadaire. Mais aussi ses envies de vin, une boisson qu’elle qualifie de « presque habituelle pour accompagner chaque dîner » en France. « Quand j’étais sur Ozempic, cela ne me faisait plus autant envie de ça », a déclaré Le Biller à CNBC. « Je pourrais prendre quelques gorgées de vin, être simplement satisfait et passer à autre chose. Je n’avais pas besoin de plusieurs verres par nuit, donc cela semble vraiment aider. » Le Biller fait partie de plusieurs patients qui ont pris des médicaments contre le diabète et la perte de poids et ont également remarqué un effet sur leurs envies d’alcool, de nicotine, d’opioïdes ou même sur certains comportements compulsifs, tels que les achats en ligne et les jeux de hasard. Ces médicaments – dont Ozempic et son homologue de perte de poids de Novo Nordisk, Wegovy – sont appelés agonistes du GLP-1, qui imitent une hormone produite dans l’intestin pour supprimer l’appétit d’une personne. Ces rapports anecdotiques s’ajoutent à la liste croissante des avantages potentiels des GLP-1 au-delà de la perte de kilos superflus. La perte de poids spectaculaire est la principale raison pour laquelle ces médicaments ont gagné en popularité aux États-Unis, malgré le fait qu’ils peuvent coûter environ 1 000 $ par mois et certains assureurs maladie ont complètement cessé de les couvrir. « Nous prescrivons ces médicaments et considérons cet effet comme un bénéfice secondaire chez les patients. Un de mes patients a même déclaré qu’il ne faisait pas autant d’achats en ligne, ce qui aidait son portefeuille », a déclaré le Dr Angela Fitch, spécialiste en médecine de l’obésité. médecin et président de l’Obesity Medicine Association. Ce groupe est la plus grande organisation de médecins, d’infirmières praticiennes et d’autres prestataires de soins de santé dédiés au traitement de l’obésité.

Un client boit un verre de vin au restaurant It’s Italian Cucina le 5 avril 2023 à Austin, Texas. Une nouvelle analyse de plus de 40 ans de recherche accumulée a révélé qu’une consommation modérée d’alcool n’a aucun effet bénéfique sur la santé. Brandon Bell | Getty Images

Cet effet saisissant des GLP-1 n’est pas une idée nouvelle. Plusieurs études ont démontré que certains GLP-1 freinaient la consommation d’alcool chez les rongeurs et les singes. Des recherches supplémentaires doivent être menées, en particulier sur les humains, pour prouver que les médicaments ont cet effet. Cela signifie qu’il faudra peut-être des années avant que la Food and Drug Administration et d’autres régulateurs du monde entier n’approuvent des médicaments comme Ozempic et Wegovy comme traitements contre la toxicomanie. Des fabricants comme Novo Nordisk ont ​​déclaré qu’ils ne poursuivaient pas ces recherches. « L’industrie pharmaceutique a ce manque général d’intérêt à investir dans le domaine de la toxicomanie » en raison d’une combinaison parfaite de facteurs, notamment la forte stigmatisation entourant les troubles de dépendance parmi les médecins, les médecins et même les patients, selon le Dr Lorenzo Leggio, directeur clinique de l’Institut national Institut sur l’abus des drogues, ou NIDA. Leggio et d’autres scientifiques s’efforcent de combler cette lacune – et ont déjà fait de grands progrès pour confirmer le potentiel des GLP-1 en tant que traitement de la toxicomanie.

Que savons-nous jusqu’ici?

Les scientifiques ont publié près d’une douzaine études montrant comment les GLP-1 arrêtent la consommation excessive d’alcool chez les rats et les souris, réduisent leur désir d’alcool, préviennent les rechutes chez les animaux dépendants et diminuent globalement la consommation d’alcool. Des études antérieures ont examiné des GLP-1 plus anciens et moins puissants, tels que l’exénatide, un médicament approuvé pour le diabète sous les noms de Byetta et Bydureon. Mais des études plus récentes sur le sémaglutide – le nom générique d’Ozempic et de Wegovy – et un autre médicament de Elie Lilly appelés dulaglutide « sont les plus prometteurs » car ils réduisent la consommation d’alcool chez les animaux de 60 à 80%, selon la pharmacologue Elisabet Jerlhag. Des études ont également montré que les rats qui arrêtent de prendre du dulaglutide, approuvé pour le diabète sous le nom de Trulicity, « mettent des semaines avant de recommencer à boire », a-t-elle déclaré. Jerlhag et ses collègues de l’Université de Göteborg en Suède étudient l’effet des GLP-1 sur les comportements addictifs depuis plus d’une décennie.

Des boîtes de la trulicité médicamenteuse, fabriquées par Eli Lilly and Company, se trouvent sur le comptoir d’une pharmacie à Provo, Utah, le 9 janvier 2020. Georges Frey | Reuters

D’autres études sur les animaux ont également montré que les médicaments GLP-1 réduisent la consommation de nicotinecocaïne, héroïne et les amphétamines. Peu d’études ont été réalisées sur des humains, mais six essais cliniques sont actuellement en cours pour étudier la manière dont le sémaglutide peut modifier les habitudes de consommation d’alcool et de tabac. La raison derrière cet effet anti-addiction des GLP-1 est que ces médicaments affectent également le cerveau, et pas seulement l’intestin, selon le Leggio du NIDA. « Le mécanisme cérébral qui régule la suralimentation est également important dans la régulation des comportements addictifs », a déclaré Leggio à CNBC. « Il existe un chevauchement évident. Il est donc possible que les médicaments puissent aider les personnes dépendantes en agissant sur ce mécanisme spécifique. » Les GLP-1 diminuent spécifiquement la quantité de dopamine libérée par le cerveau après que les gens se livrent à des comportements tels que boire, fumer ou même manger un dessert sucré, selon le Dr Steven Batash, gastro-entérologue qui propose des procédures non chirurgicales de perte de poids dans le Queens, New York. Batash a déclaré que la dopamine est un neurotransmetteur qui « renforce le plaisir » de faire ces activités. Lorsque les GLP-1 suppriment ce plaisir, ils éliminent également la motivation de faire ces activités.

Qu’est-ce qui nécessite davantage de recherche ?

Pourtant, Leggio du NIDA déconseille d’utiliser les GLP-1 hors AMM pour réduire les comportements addictifs, « simplement parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves chez les humains de leur efficacité ». « Les études animales sont très prometteuses et ce que les gens rapportent est très, très important, mais en tant que scientifique, je vous dirai également que cela ne suffit pas », a-t-il déclaré à CNBC. Leggio a déclaré que les scientifiques doivent mener davantage d’études en double aveugle, randomisées et contrôlées par placebo. études sur des humains – ou des essais dans lesquels les participants et les chercheurs ne savent pas qui est sélectionné au hasard pour recevoir un placebo ou un véritable médicament. Ces types d’études constituent « la référence » pour prouver si un traitement produit ou non un certain effet, a-t-il ajouté. Mais même si ces essais confirment que les GLP-1 peuvent réduire les comportements addictifs chez les humains, « cela fonctionnera très probablement pour certains patients et pas pour d’autres », selon Leggio. « Nous savons déjà, en fait, que ces médicaments et tous les médicaments en général ne fonctionnent pas pour tout le monde », a-t-il déclaré.

La Bonne Brigade | Vision numérique | Getty Images