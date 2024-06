Ozempic et Wegovy pourraient dynamiser vos papilles gustatives

Le sémaglutide, l’ingrédient actif des médicaments populaires contre le diabète et l’obésité Ozempic et Wegovy, peut également améliorer les papilles gustatives des gens, suggèrent des recherches préliminaires. Les scientifiques ont découvert que les femmes prenant du sémaglutide amélioraient leur sensibilité gustative, en particulier au goût sucré. Les résultats peuvent éclairer une autre raison pour laquelle et des médicaments similaires peut aider efficacement les gens à perdre du poids, disent les auteurs.

La recherche a été dirigée par des scientifiques du centre médical universitaire de Ljubljana, en Slovénie. Ils ont été intrigués par des études animales qui semblaient montrer que le GLP-1, une hormone clé dans le contrôle de la glycémie et de la faim par l’organisme, joue également un rôle important en influençant la perception du goût sucré. Chez les souris élevées pour ne plus produire de GLP-1, par exemple, leur sensibilité au goût sucré semble considérablement réduite.

Le sémaglutide et d’autres incrétines sont conçus pour imiter le GLP-1, et certaines recherches ont montré que les personnes prenant ce médicament ont tendance à ressentir une diminution de leur désir d’aliments sucrés, salés et salés. Les mécanismes à l’origine de ce changement ne sont cependant pas entièrement clairs. Les chercheurs ont donc voulu voir si un changement similaire dans la sensibilité au goût pouvait se produire chez les humains ainsi que chez les souris prenant du sémaglutide.

Cela peut paraître peu intuitif, mais augmenter la sensibilité gustative pourrait en réalité contribuer à la perte de poids en réduisant le désir d’aliments excessivement sucrés et riches en calories. En percevant le goût sucré plus intensément, les individus pourraient se sentir satisfaits de petites quantités de sucre, ce qui entraînerait une diminution de l’apport calorique global.

L’équipe a mené un essai de 16 semaines auprès de 30 femmes volontaires, la moitié recevant le médicament et l’autre moitié un placebo. Les volontaires ont fait mesurer leur sensibilité gustative à l’aide de bandelettes contenant les quatre goûts de base (sucré, salé, aigre et amer) placées sur leur langue. De plus, certaines cellules de leur langue ont été collectées pour examiner l’expression des gènes, et ils ont subi une IRM avant et après avoir goûté quelque chose de sucré après un repas standard.

« La présente étude a démontré que le sémaglutide améliorait la sensibilité gustative chez les femmes obèses, ce qui signifie que le seuil de détection de différentes concentrations de quatre goûts de base était amélioré », a déclaré à Gizmodo l’auteur principal de l’étude, Mojca Jensterle Sever.

L’équipe a également constaté que les cellules de la langue des personnes prenant du sémaglutide subissaient des changements dans l’expression de gènes liés à la perception du sucré et au renouvellement des papilles gustatives. Et via les IRM, ils ont découvert des changements dans la façon dont le cerveau des utilisateurs répondait au goût sucré, en particulier dans le gyrus angulaire du cortex pariétal. Le gyrus angulaire On pense qu’il aide à intégrer nos différents sens pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et résoudre des problèmes, tandis que le cortex pariétal est connu pour avoir des cellules porteuses de récepteurs GLP-1.

Les conclusions de l’équipe sont présentées ce week-end à ENDO 2024 et n’ont donc pas encore été soumises au processus habituel d’examen par les pairs. Sever note que leurs recherches ne sont qu’une étude de validation de principe, destinée à montrer qu’il y a quelque chose de plus à explorer, et non à confirmer définitivement un phénomène. Étant donné que la perception du goût peut varier considérablement d’une personne à l’autre, il est également possible que les médicaments GLP-1 n’affectent pas les papilles gustatives de chacun de la même manière.

Mais des recherches ont suggéré qu’au moins certaines personnes obèses perçoivent le sucré moins intensément que d’habitude, ce qui pourrait alors contribuer à stimuler leur envie d’aliments encore plus sucrés, souvent plus riches en calories. On pense que les médicaments GLP-1 aident traiter l’obésité de plusieurs manières, par exemple en provoquant un sentiment de satiété plus tôt qu’avant dans un repas. Et il est certainement possible que renforcer la sensibilité des gens au sucré en soit une autre, disent les auteurs.

« Notre étude fournit des éléments de réflexion sur les mécanismes supplémentaires par lesquels le sémaglutide et d’autres thérapies à base d’incrétine facilitent les changements dans les préférences alimentaires et le comportement alimentaire qui pourraient potentiellement conduire à des réductions de poids corporel au-delà de la suppression de l’appétit et à un meilleur contrôle de l’alimentation », Sever dit.

De futures études, qui, espérons-le, aborderont les limites de la recherche actuelle, « permettront de clarifier si l’efficacité du sémaglutide dans le traitement de l’obésité est également une question de goût », a-t-elle ajouté.