Ozempic et Wegovy peuvent changer le goût des aliments, en particulier des sucreries

Une nouvelle étude révèle que le sémaglutide (vendu sous les marques Ozempic et Wegovy) influence la sensibilité gustative et la façon dont le cerveau réagit aux goûts sucrés. Les scientifiques ont également mesuré les changements dans l’expression des gènes dans la langue liés à la perception du goût.

« Ces médicaments sont plus efficaces que les médicaments disponibles auparavant dans la mesure où ils ciblent directement les hormones qui aident le patient à se sentir moins affamé et plus rassasié pendant une période plus longue », a-t-il expliqué.

Ligne Santé parlé avec Mir Ali, MD chirurgien bariatrique certifié et directeur médical du centre de perte de poids chirurgical MemorialCare du centre médical Orange Coast à Fountain Valley, en Californie.

Le sémaglutide également réduit l’appétit et ralentit la digestion, entraînant une diminution de la prise alimentaire et une perte de poids. Parce que l’obésité est un défi pour beaucoup et que très peu de médicaments aident à perdre du poids, ce médicament a pris d’assaut le monde.

Nous sommes tous programmés pour apprécier les aliments riches en graisses et en sucre – ces produits chimiques sont le carburant de la vie. Ainsi, lorsque nous les consommons, notre cerveau nous « récompense » par une bouffée de plaisir.

Dans les sociétés occidentales modernes, il est beaucoup plus facile de se procurer du gras et du sucre qu’il y a des milliers d’années.

Notre cerveau, cependant, n’a pas encore rattrapé l’environnement alimentaire moderne et sa gamme vertigineuse d’aliments et de boissons aux couleurs vives et très appétissantes.

Accessibles d’un simple glissement d’écran de téléphone, nous sommes constamment inondés d’opportunités de faire le plein de ces délicieux composés riches en calories. Des recherches ont montré qu’à mesure que nous mangeons davantage de ces aliments, nous pouvons y devenir moins sensibles, ce qui peut constituer un élément du risque d’obésité.

Par exemple, des recherches antérieures ont montré que les personnes obèses sont moins sensible aux goûts sucrés, mais aussi plus attiré pour eux. Parallèlement, des études animales ont démontré que la signalisation GLP-1 joue un rôle en sensibilité gustative, et goût sucré en particulier.

En raison de ces relations intrigantes, certains chercheurs se sont demandés si une modification de la sensibilité gustative pourrait jouer un rôle dans les effets de perte de poids du sémaglutide.

Bien que les scientifiques sachent que le sémaglutide imite les hormones qui indiquent au cerveau que vous êtes rassasié, ce n’est peut-être pas le seul mécanisme par lequel il réduit l’appétit et entraîne une perte de poids.

Il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles le sémaglutide et d’autres agonistes du GLP-1 pourraient également modifier la façon dont les gens perçoivent leurs goûts.