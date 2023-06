Ozempic et Wegovy font l’objet d’une poursuite contre Novo Nordisk

Novo Nordisk mardi poursuivi cinq spas médicaux et cliniques de bien-être pour avoir prétendument vendu des versions moins chères et non autorisées des médicaments amaigrissants Ozempic et Wegovy de la société.

Le fabricant de médicaments danois a engagé les poursuites devant les tribunaux fédéraux de New York, du Texas, de la Floride et du Tennessee, selon les plaintes obtenues par CNBC.

Les poursuites ont accusé les spas et les cliniques de commercialiser et de vendre des produits médicamenteux «composés» qui prétendent contenir du sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy. Les médicaments composés sont des versions sur mesure d’un traitement qui ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration.

Novo Nordisk est le seul détenteur du brevet du sémaglutide et ne vend pas cet ingrédient à des entités extérieures. On ne sait pas ce que les spas et les cliniques vendent réellement aux consommateurs.

Novo Nordisk a demandé aux tribunaux des ordonnances bloquant la vente des médicaments non autorisés et un montant indéterminé de dommages-intérêts.

« Ces pratiques de marketing et de vente illégales, y compris l’utilisation des marques déposées de Novo Nordisk dans le cadre de ces pratiques, ont créé un risque élevé de confusion et de tromperie pour les consommateurs ainsi que des problèmes de sécurité potentiels », a écrit la société dans un communiqué. communiqué de presse Mardi.

Les spas et cliniques nommés dans les poursuites comprennent Pro Health Investments, Champion Health & Wellness Clinics et Flawless Image Medical Aesthetics.

Il comprend également Effinger Health, qui opère sous le nom de Nuvida Rx Weight Loss, et Ekzotika Corp., qui exerce ses activités sous le nom de Cosmetic Laser Professionals Med Spa. Cette dernière clinique offre un Groupon de 30 $ pour un « programme de gestion du poids au sémaglutide » d’une semaine.

Les spas et les cliniques n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Les costumes viennent au milieu d’une pénurie de Wegovy et d’Ozempic, ce qui a conduit à un boom des alternatives composées qui prétendent être les injections populaires.

La FDA le mois dernier averti sur les risques pour la sécurité des versions non autorisées d’Ozempic et de Wegovy après que des rapports ont fait état de réactions indésirables pour la santé aux versions composées des médicaments.

Plusieurs États ont également menacé d’intenter une action en justice contre les pharmacies de préparation qui fabriquent ou distribuent des variantes non approuvées des traitements de perte de poids de Novo Nordisk.