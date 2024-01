Ozempic est-il vraiment un médicament miracle ? – À la poursuite de la vie avec le Dr Sanjay Gupta

Dr Sanjay Gupta 00:00:00 À ce stade, il ne fait aucun doute que vous avez entendu parler de ces nouveaux médicaments amaigrissants qui semblent prendre le monde d’assaut.

Ozempic. C’est littéralement la drogue la plus prisée du pays à l’heure actuelle.

Tout le monde dit “ooh des portions plus petites”. Ferme le [redacted] en haut. Vous êtes sur Ozempic.

“Tout le monde que je connais y participe”, a déclaré une star de télé-réalité au Wall Street Journal.

Mais voici le problème : Ozempic n’est pas réservé aux personnes célèbres.

C’est le jour de l’injection… Zephound.

Je vais vous raconter la chose la plus étrange à propos d’être sur Wegovy.

Quand je regarde autour de moi, je ne peux m’empêcher de me demander : Ozempic est-il fait pour moi ?

Dr Sanjay Gupta 00:00:39 Je suis journaliste médical depuis plus de 20 ans et je dois vous dire que je ne pense pas avoir vu des médicaments devenir des noms aussi rapidement connus depuis un certain temps. Et je vais être honnête, chaque fois qu’un nouveau médicament fait soudainement l’objet d’un grand battage médiatique, je suis généralement un peu sceptique. Ce n’est pas que je ne veux pas que ces médicaments fonctionnent. Je fais vraiment. Mais je sais aussi que la science, du moins la bonne science, peut prendre du temps. Il faut de nombreux tests et données rigoureux pour vraiment savoir dans quelle mesure ces médicaments seront réellement efficaces et sûrs. C’est pourquoi, dans l’émission d’aujourd’hui, je me tourne vers un expert en médecine de l’obésité et en perte de poids pour essayer d’obtenir des réponses.

Dr Jorge Moreno 00:01:20 Je me souviens, je me souviens exactement, j’étais dans mon bureau en train de lire l’article sur le sémaglutide Ozempic et, vous savez, ma première réponse a été : ça marche. Ça marche vraiment.

Dr Sanjay Gupta 00:01:31 Le docteur Jorge Moreno est professeur adjoint de médecine à la Yale School of Medicine. Il traite des patients qui cherchent à gérer leur poids. Et lorsque nous nous sommes assis pour discuter, il a répondu à beaucoup de questions brûlantes que je me posais sur ces médicaments. Aujourd’hui, nous allons donc aller au-delà du battage médiatique et parler de ce que tout le monde devrait vraiment savoir sur ces médicaments, des avantages aux risques en passant par les inconnues. Je suis le docteur Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, et voici Chasing Life.

Dr Sanjay Gupta 00:02:06 Vous savez, s’il y a une chose que j’ai apprise cette saison de podcast, c’est que parler de poids est encore très stigmatisé. Même ceux d’entre nous qui appartiennent à la communauté médicale ont parfois du mal à trouver les mots justes. C’est pourquoi, avant même d’entrer dans le vif du sujet sur le fonctionnement de l’ozempic et d’autres médicaments similaires, je voulais poser au docteur Moreno une question un peu personnelle. Comment est ton alimentation ? Est-ce quelque chose auquel vous pensez en tant qu’expert dans ce domaine ?

Dr Jorge Moreno 00:02:34 Oui, on me le demande parfois. Mon alimentation est aussi mixte que celle des autres. Ma femme est portoricaine. Je viens du Mexique. Donc, chaque fois que nous allons chez ma mère, c’est un régime mexicain. Quand nous sommes à la maison, nous cuisinons beaucoup de plats portoricains. Mais je ne suis pas à base de plantes. Je fais un peu de tout.

Dr Sanjay Gupta 00:02:50 Je te regarde lors de l’appel zoom, et tu as l’air d’un jeune homme en bonne santé. Mais avez-vous traversé des périodes où vous avez essayé de perdre du poids, et si oui, comment y êtes-vous parvenu ?

Dr Jorge Moreno 00:02:58 Eh bien, c’est une excellente question. On ne me l’a jamais demandé auparavant, mais oui, à l’université, je pesais environ 250 livres. En ce moment, je pèse environ 200 livres à cause de mon obésité. Le traitement qui m’a aidé était le mode de vie et l’exercice. Et je pense qu’une fois que nous aurons approfondi la conversation, nous commencerons à voir que l’obésité est une seule entité. Mais je pense que dans dix ou quinze ans, nous parlerons de différents types d’obésité, comme l’obésité de type A, l’obésité de type B, l’obésité de type C. Je dis cela parce qu’il y a des gens qui réussissent à changer leur mode de vie. . Et souvent, dans les médias, nous voyons que ces personnes veulent reproduire exactement le même style de vie chez quelqu’un d’autre, que leur obésité ne répond pas au changement de mode de vie, mais qu’elles peuvent réagir à un médicament. Ou il existe un autre type de patients obèses qui peuvent répondre à la chirurgie bariatrique. Je pense donc qu’il est très important de réaliser que nous appelons l’obésité une maladie et qu’elle l’est. Mais je pense qu’il y aura une gradation à ce niveau-là. Et il y a tout un spectre de cela. Et nous n’en sommes encore qu’au début, je pense que nous travaillons encore pour comprendre tout cela et vraiment adapter les médicaments, les traitements et la prise en charge du patient. Et c’est ce que je dis aux patients. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Je travaillerai avec eux pour trouver le meilleur traitement pour eux. Et c’est très personnalisé. Un contre un. Nous essayons de vraiment déterminer ce qui fonctionnera pour ce patient particulier.

Dr Sanjay Gupta 00:04:35 Alors commençons par ceci. Le docteur Moreno estime que l’obésité est une maladie en soi. Et ce n’est pas tout : il s’agit d’une maladie grave et complexe qui mérite une approche tout aussi agressive. Mais ce que vous venez d’entendre est encore un concept relativement nouveau dans le domaine de la médecine. Pendant longtemps, les médecins ont pensé que l’obésité était principalement due à un manque de volonté, basé sur le régime alimentaire ou la routine d’exercice physique d’une personne. Mais comme vous l’avez déjà entendu cette saison, ce n’est pas toujours le cas. Depuis des décennies maintenant, les sociétés pharmaceutiques et les chercheurs tentent de trouver des médicaments sûrs et efficaces pour tenter d’aider.

Amis. Voici une offre gratuite incroyable pour tous ceux qui sont en surpoids.

Psst tu veux perdre quelques kilos ? Il y a un moyen.

Bonne soirée. Une technique européenne populaire de perte de poids appelée mésothérapie est désormais utilisée aux États-Unis.

Redux et Fen Phen, deux des noms les plus en vogue en matière de perte de poids.

Dr Sanjay Gupta 00:05:33 Le problème est qu’il n’existe pas beaucoup d’options de traitement supplémentaires qui fonctionnent réellement et qui peuvent être utilisées chez un grand nombre de patients, ou qui n’entraînent pas d’effets secondaires graves.

Dr Jorge Moreno 00:05:43 Les médicaments contre l’obésité existent depuis longtemps, dans les années 1950. Nous avons de la phentermine. Nous avons pris un médicament pour l’Orlistat. Dans les années 1990, tous ces médicaments existaient. Le problème avec certains d’entre eux était qu’ils avaient des effets secondaires, certains effets secondaires qui ne permettaient pas de les utiliser pendant de longues périodes. Certaines personnes l’ont fait, d’autres non. Cela dit, la perte de poids maximale de ces pilules était d’environ 10 %, certaines de 5 %, d’autres de 10 %. Nous avions donc soit des médicaments pour 10 %, soit une chirurgie bariatrique pour 25 à 30 % de perte de poids, comme si nous avions deux spectres. Et puis nous avons eu cette lacune, c’est vrai, que les médicaments ne comblaient pas.