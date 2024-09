« Ozempic a changé ma vie » : les vaccins contre le diabète augmentent-ils les chances de conception ? | Problèmes de fertilité

Kathryn a commencé à prendre de l’Ozempic « hors indication » en avril 2023 sur les conseils de son médecin. La résidente de l’Illinois avait reçu un diagnostic de diabète gestationnel alors qu’elle était enceinte et avait des problèmes de poids après la naissance de sa fille. Après une courte pause du médicament en juillet en raison d’effets secondaires, elle a recommencé à le prendre en août. En septembre, elle a découvert qu’elle était enceinte.

Même si Kathryn n’utilisait pas de contraception, sa grossesse a été une surprise. Les médecins lui avaient dit qu’elle ne pourrait probablement pas concevoir naturellement et elle avait subi plusieurs inséminations intra-utérines (IIU) sans succès avant de donner naissance à son premier enfant par FIV. « C’était complètement inattendu », me dit Kathryn. « Nous n’avions pas vraiment prévu d’agrandir notre famille aussi tôt – ma première fille n’avait que 13 mois. »

Ozempic est un médicament contre le diabète de type 2, pas un traitement de fertilité. Mais les histoires comme celle de Kathryn ne sont pas rares. En fait, il existe toute une enregistrement dédié au suivi des femmes tombées enceintes alors qu’elles prenaient Wegovy, un médicament amaigrissant qui contient le même principe actif qu’Ozempic. D’autres femmes partagent leurs histoires sur X sous le hashtag #OzempicBabies.

La perte de poids provoquée par cette classe de médicaments est probablement à l’origine de ces grossesses surprises, explique Adam Balen, consultant en médecine de la reproduction aux hôpitaux universitaires de Leeds. Le surpoids affecte négativement la fertilité des femmes de plusieurs façons, notamment en inhibant l’ovulation et en réduisant la qualité des ovules et de la muqueuse utérine, explique-t-il. Ainsi, lorsque les femmes en surpoids ou obèses perdent du poids, leurs chances de concevoir ont tendance à s’améliorer.

Mais il existe aussi une autre théorie selon laquelle des médicaments comme Ozempic pourraient interférer avec l’efficacité des pilules contraceptives. Ces nouveaux médicaments contre le diabète et la perte de poids imitent une hormone intestinale naturelle appelée GLP-1 qui a trois fonctions principales : stimuler l’insuline, ralentir la vidange de l’estomac et agir sur les zones du cerveau qui régulent la faim. C’est la deuxième fonction qui pourrait entraver l’absorption des contraceptifs oraux par l’organisme, ce qui pourrait conduire à des grossesses surprises.

Eli Lilly, une grande société pharmaceutique, conseille aux femmes de passer à une contraception non orale ou à une méthode barrière lorsqu’elles commencent à prendre ses médicaments Mounjaro ou Zepbound, ou lorsqu’elles passent à une dose plus élevée. Mounjaro et Zepbound contiennent tous deux un agoniste du GLP-1, le tirzépatide.

La perte de poids déclenchée par les médicaments GLP-1 peut améliorer la sensibilité à l’insuline et peut ainsi rétablir l’équilibre hormonal pour la libération des ovules

Cependant, rien ne prouve que cette théorie s’applique également à Ozempic et Wegovy, qui sont fabriqués par Novo Nordisk et contiennent un composé différent appelé sémaglutide. Un porte-parole de Novo a déclaré que ses médicaments n’avaient pas modifié l’exposition globale aux principes actifs de la pilule combinée « à un degré cliniquement pertinent » lors des essais cliniques de la société.

« La question de la pilule contraceptive dans son ensemble reste encore un peu incertaine quant à son influence sur ces grossesses », explique Balen. Le facteur d’absorption pourrait avoir une certaine influence, mais la perte de poids est probablement la principale raison, ajoute-t-il.

Ce phénomène a conduit certains chercheurs à émettre l’hypothèse que les médicaments GLP-1 pourraient améliorer la fertilité par rapport à la cause la plus courante d’anovulation chez les femmes – le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Cette maladie touche environ une femme sur dix et les symptômes comprennent des règles irrégulières, une pilosité corporelle excessive et une prise de poids. C’est l’une des raisons pour lesquelles Kathryn a eu du mal à tomber enceinte de son premier enfant.

Les patientes atteintes du SOPK se voient souvent prescrire la pilule contraceptive pour réguler leurs règles, mais cela ne résout pas les mécanismes fondamentaux de la maladie et n’aide certainement pas à la fertilité.

Melanie Cree, directrice de la clinique multidisciplinaire du SOPK de l’Université du Colorado, est la chercheuse principale de l’étude. essai clinique Elle a testé le sémaglutide chez 80 filles et femmes obèses atteintes du SOPK, âgées de 12 à 35 ans. Elle explique comment les médicaments GLP-1 sont censés favoriser l’ovulation dans cette maladie.

Chez environ 80 % des personnes atteintes du SOPK, le système de sécrétions hormonales nécessaire à l’ovulation est désynchronisé, explique Cree. Ce déséquilibre hormonal est provoqué par deux mécanismes : des problèmes au niveau de l’hypothalamus du cerveau et une résistance à l’insuline. Cette dernière survient lorsque les cellules du corps ne répondent pas bien à l’hormone qui régule la glycémie.

Illustration d’un peptide sémaglutide (bleu) lié à sa cible, le peptide de type glucagon-1 (GLP-1, rose clair). Photographie : Science Photo Library/Alamy

La résistance à l’insuline peut s’améliorer si les patientes perdent du poids, c’est pourquoi il est souvent conseillé aux femmes atteintes du SOPK de le faire dès le diagnostic. L’idée est que la perte de poids déclenchée par les médicaments GLP-1 peut améliorer la sensibilité à l’insuline et ainsi rétablir l’équilibre hormonal adéquat pour la libération des ovules.

Selon Cree, un autre mécanisme pourrait également être en jeu. Dans le cadre d’études pilotes par IRM, son équipe a observé des changements dans la connectivité cérébrale chez les femmes atteintes du SOPK qui prenaient du sémaglutide. « La partie du cerveau qui détecte les calories, l’hypothalamus, était mieux connectée aux parties du cerveau qui prennent des décisions », m’explique-t-elle. « Sur le plan neurologique, nous ne savons pas exactement de quoi il s’agit. Est-ce simplement lié à l’appétit ou y a-t-il quelque chose de plus ? »

Cependant, dans la plupart des cas, la perte de poids semble être le facteur principal, explique Cree. Sur la base de ses recherches antérieures sur le syndrome, elle affirme que le sémaglutide n’aura probablement pas d’effet sur les patientes qui ont un poids idéal. Alors que 80 % des femmes atteintes du SOPK ont des valeurs d’IMC supérieures à la normale ou élevées, les autres présentent ce que l’on appelle un phénotype mince, selon Cree. recherche publié dans le Journal du diabète et des troubles métaboliques.

Cela soulève la question : les médicaments GLP-1 font-ils quelque chose de spécial chez les femmes atteintes du SOPK qu’ils ne font pas chez les femmes en surpoids ou obèses en général ?

Selon Colin Duncan, chercheur principal au centre de santé reproductive MRC de l’Université d’Édimbourg, qui ne participe pas à l’essai du Colorado, l’effet sur le taux d’insuline est probablement plus important chez les femmes atteintes du SOPK que chez les femmes en surpoids ou obèses qui ne sont pas atteintes du SOPK. L’amélioration de la fertilité pourrait donc être plus spectaculaire chez les femmes atteintes du SOPK, dit-il.

Professeur Adam Balen du Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. Photographie : adambalen.com

De plus, les patientes atteintes du SOPK pourraient bénéficier davantage d’une approche médicamenteuse pour perdre du poids, car elles ont des problèmes de métabolisme qui rendent la perte de poids plus difficile. Dans un processus connu sous le nom de thermogenèse postprandiale, une femme atteinte du SOPK brûle environ 75 % des calories qu’une femme en bonne santé de poids équivalent brûle après un repas, explique Duncan.

« Cela signifie que chaque jour, [women with PCOS] « Il faut faire 20 % d’exercice en plus ou manger 4 % de moins pour être comme tout le monde », dit-il. « Je pense que cela peut être très décourageant pour les femmes qui luttent contre leur poids. Par conséquent, avoir quelque chose qui aide à amorcer la perte de poids parallèlement à des changements de style de vie, d’un point de vue psychologique et de bien-être, pourrait aider les femmes à mieux maintenir leur perte de poids », explique Balen.

UNFua, qui vit au Royaume-Uni, a également eu des problèmes de poids et de fertilité. Son premier fils a été conçu un an et demi après avoir travaillé avec des nutritionnistes spécialisés dans le SOPK pour optimiser son régime alimentaire afin de l’aider à ovuler. Bien qu’elle n’ait pas perdu de poids, elle a réussi à tomber enceinte naturellement en 2020. « Je l’ai découvert le jour de mon anniversaire, c’était un beau cadeau », dit-elle.

Deux ans plus tard, Afua a commencé à prendre de l’Ozempic sur recommandation de son endocrinologue personnel et a perdu 30 kg en moins de neuf mois « comme si de rien n’était ». Lorsqu’elle s’est sentie prête à avoir un autre enfant, Afua a arrêté de prendre le médicament et s’est retrouvée enceinte de son deuxième fils quatre mois plus tard. « L’Ozempic a complètement changé ma vie », dit-elle.

Le problème est que les médicaments GLP-1 ne sont pas recommandés pour les femmes essayant de concevoir en raison de problèmes de sécurité concernant le potentiel de développement anormal du bébé, explique Balen.

La Food and Drug Administration américaine recommande aux femmes d’arrêter de prendre Ozempic au moins deux mois avant une grossesse prévue. Kathryn, qui est tombée enceinte alors qu’elle prenait Ozempic, a été avisée d’arrêter immédiatement le traitement – ​​sa deuxième fille est en bonne santé.

Mais même s’ils sont utilisés correctement, l’accès aux médicaments GLP-1 constitue un autre défi.

Novo a récemment rétabli son approvisionnement en Ozempic et Wegovy après plusieurs années de pénuries intermittentes aux États-Unis. Plus important encore, ces médicaments ne sont approuvés que pour une poignée de maladies, et le SOPK n’en fait pas partie.

L’Institut national britannique pour l’excellence de la santé et des soins recommande Ozempic aux patients atteints de diabète de type 2 non contrôlé qui ont un IMC de 35 ou plus et un autre problème de santé lié au poids, comme l’hypertension artérielle. Il peut également être administré aux personnes ayant un IMC inférieur si elles ne peuvent pas utiliser d’insuline en raison du risque d’hypoglycémie.

Mais les fabricants de médicaments GLP-1 travaillent à trouver de nouvelles indications pour leurs médicaments dans d’autres maladies liées au poids. En juillet, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé Wegovy pour réduire le risque de problèmes cardiaques graves ou d’accident vasculaire cérébral chez les personnes en surpoids ou obèses.

« Il serait intéressant de penser que le SOPK pourrait être l’une de ces maladies, au-delà de l’obésité, qui permettraient l’accès à ces médicaments », déclare Duncan.

En attendant, le syndrome a des répercussions sur les dépenses de santé. article publié en juillet dans le Journal d’endocrinologie clinique & Métabolisme Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Cardiff montre que de plus en plus de personnes sont diagnostiquées avec le SOPK. Ils ont estimé que le coût du traitement de cette maladie au Royaume-Uni s’élevait à plus de 1,2 milliard de livres sterling en 2019.

Pour Afua, Ozempic est une évidence. « Même mon partenaire m’a dit que dès que tu auras fini d’allaiter, si tu es prête, nous te remettrons sous Ozempic, parce qu’il a pu voir à quel point les bienfaits me faisaient sourire », dit-elle. « Je pense que les médecins, le NHS, tout le monde, doivent simplement être plus conscients de ce qui existe et de ce qui peut réellement aider. »