Oz, Walker, sentier des maîtres Fetterman, Warnock, Kelly

Les élections qui détermineront probablement le contrôle du Sénat semblent serrées dans les derniers jours avant les élections de mi-mandat de novembre, selon un Sondage du New York Times et du Siena College de quatre courses clés publiées lundi.

L’enquête montre que les démocrates détiennent une mince avance sur leurs adversaires républicains dans les courses au Sénat en Arizona, en Pennsylvanie et en Géorgie, tandis que les deux concurrents du Nevada sont enfermés dans une impasse. L’ancien président Donald Trump a approuvé les candidats républicains dans les quatre courses.

Les démocrates espèrent conserver au moins leur faible majorité au Sénat. La chambre est actuellement divisée à 50-50 entre les partis, le vice-président Kamala Harris détenant le vote décisif.

Les républicains n’ont besoin que d’un seul siège pour prendre le contrôle. Renverser l’un des sièges détenus par les démocrates en Arizona, en Géorgie ou au Nevada – ou défendre le siège de Pennsylvanie détenu par le GOP – stimulerait les républicains dans leur tentative de remporter la majorité au Sénat.

Un Sénat contrôlé par les républicains pourrait anéantir les espoirs du président Joe Biden d’adopter une législation majeure au cours des deux dernières années de son premier mandat à la Maison Blanche. Les républicains sont favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre.

Le résultat le plus prometteur pour les démocrates dans le nouveau sondage est venu en Arizona, où les répondants ont donné au sénateur sortant Mark Kelly une avance de 6 points de pourcentage, 51% à 45%, sur le républicain Blake Masters. Ce résultat, tiré de 604 électeurs probables entre le 24 et le 26 octobre, est tombé en dehors de la marge d’erreur du sondage de 4,4 points de pourcentage.

En Pennsylvanie, le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman détenait une avance de taille similaire sur le GOP Dr Mehmet Oz, 49% à 44%. Mais l’enquête auprès de 620 électeurs probables de Pennsylvanie a été menée du 24 au 26 octobre – en grande partie avant que les deux candidats ne se rencontrent pour un débat au cours duquel Fetterman, qui se remet d’un accident vasculaire cérébral potentiellement mortel, a eu du mal à exprimer ses pensées.

Le résultat global du sondage a montré qu’une pluralité d’électeurs, 48% à 35%, pensent que Fetterman est en assez bonne santé pour exercer les fonctions de sénateur américain. Mais parmi les personnes interrogées après le débat, une pluralité a déclaré qu’ils pensaient qu’il n’était pas en assez bonne santé pour le poste. L’enquête de Pennsylvanie a une marge d’erreur de 4,4 points de pourcentage.

La Géorgie, la clé du champ de bataille de la victoire de Biden en 2020 sur la prise de contrôle du Sénat par Trump et les démocrates, accueille désormais une course compétitive entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

Le dernier sondage montre que Warnock devance Walker de seulement 3 points de pourcentage, 49% à 46%, un écart inférieur à la marge d’erreur de 4,8 points de pourcentage de l’enquête.

Au Nevada, pendant ce temps, la sénatrice sortante Catherine Cortez Masto repousse un défi du scion politique républicain et ancien procureur général de l’État Adam Laxalt. Le sondage Times / Siena montre que les deux candidats sont à égalité à 47% dans la course, considérée comme l’une des meilleures chances du GOP de faire basculer un siège bleu en rouge.

Les sondeurs ont interrogé 885 électeurs probables au Nevada entre le 19 octobre et le 24 octobre, et les résultats comportent une marge d’erreur de 4,2 points de pourcentage.

Les élections de mi-mandat, qui sont considérées comme un référendum sur la direction politique actuelle, ont tendance à défavoriser le parti qui contrôle la Maison Blanche. Le parti du président a perdu des sièges au Congrès à chaque cycle de mi-mandat depuis 2002.

Les enquêtes montrent systématiquement que l’inflation et la criminalité figurent en tête des listes de préoccupations des électeurs. Les candidats républicains à tous les niveaux ont accusé leurs rivaux démocrates d’être indulgents envers la criminalité. Ils ont attribué une inflation élevée, un phénomène mondial au cours des deux dernières années, aux politiques de Biden et des démocrates.

Les faibles cotes d’approbation de Biden, bien que quelque peu améliorées par rapport aux mois passés, sont considérées comme un frein potentiel pour les démocrates qui luttent pour leur survie dans les courses compétitives des États swing. L’impopularité du président est plus prononcée dans les quatre États étudiés dans le dernier sondage Times/Siena, car ses notes sont soit égales soit inférieures à sa moyenne nationale, a rapporté le journal.

Pourtant, Biden, un natif de Pennsylvanie qui y a battu Trump en 2020, a fait campagne dans l’État Keystone pour Fetterman ces derniers jours. Harris, la première dame Jill Biden et l’ancien président Barack Obama ont également pris la piste lors du sprint final vers les élections du 8 novembre pour soutenir les démocrates.