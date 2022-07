Oz Tantrums sur Fox à propos de John Fetterman qui lève plus d’argent que lui

Facebook



Mehmet Oz s’est plaint sur Fox News que John Fetterman avait collecté cinq fois plus d’argent que sa campagne en se présentant sur les problèmes.

Vidéo:

Ingraham : Il a cinq fois plus d’argent liquide que vous, c’est exact ? Pourquoi donc?

Oz : Les démocrates ont très intelligemment pris en compte tous ces problèmes qui ont surgi au cours de l’été et ils les ont utilisés comme excuses pour collecter des fonds. pic.twitter.com/30uggx3Onk — Acyn (@Acyn) 19 juillet 2022

Laura Ingraham a demandé à Oz pourquoi les républicains ne lui ont-ils pas donné plus d’argent ?

Le médecin de la télévision a répondu: «Le NRSC s’implique. Le RNC a été formidable. L’État et les partis nationaux font de leur mieux, mais les démocrates ont très intelligemment pris en compte tous ces problèmes qui sont survenus au cours de l’été, la décision Dobbs, les préoccupations concernant les armes à feu, et ils les ont utilisés comme excuses pour collecter des fonds auprès de Loyalistes démocrates. Fait intéressant, lorsque les républicains se fâchent, nous sortons et votons. Les démocrates, quand ils se fâchent, donnent de l’argent à leur parti.

Oz se plaint parce que John Fetterman court sur les problèmes

John Fetterman collecte des fonds parce qu’il se présente sur les questions qui comptent pour les Pennsylvaniens.

La recherche a montré que les petits donateurs sont l’un des indicateurs les plus fiables du succès des candidats, car les personnes qui font un don sont généralement les électeurs les plus engagés.

Notez qu’Oz a mentionné la branche de campagne nationale du Sénat républicain et le RNC, mais il n’a jamais mentionné la collecte de fonds auprès des électeurs de Pennsylvanie. John Fetterman compte plus de 109 000 donateurs en Pennsylvanie.

Oz compte sur Trump, Rick Scott et Mitch McConnell pour financer sa campagne.

John Fetterman collecte des fonds en parlant des problèmes. Oz ne semble pas comprendre que les candidats sont censés vivre dans l’état dans lequel ils se présentent et qu’ils sont censés faire campagne sur ces questions.

Oz est un mauvais candidat, et sa plainte selon laquelle Fetterman utilise les problèmes pour collecter des fonds montre pourquoi il pourrait se diriger vers la défaite en novembre.