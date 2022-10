Oz-Mastriano: Une paire maladroite au sommet du ticket GOP de Pennsylvanie

MALVERN, Pennsylvanie (AP) – Par un samedi matin froid de la mi-octobre, les dirigeants de l’État et du Parti républicain national se sont rendus dans un restaurant-terrasse d’hôtel dans la banlieue extrêmement importante de Philadelphie pour dynamiser les loyalistes avant les élections du mois prochain qui présentent un maladroitement paire de montage en haut du billet de Pennsylvanie.

Après avoir cité ce qu’ils ont dit être les échecs des démocrates, les responsables du parti ont présenté l’orateur principal : le Dr Mehmet Oz, le candidat du Sénat contre le démocrate John Fetterman dans une course qui pourrait décider du contrôle de la chambre et du sort de l’agenda du président Joe Biden.

“Je suis ravie de retirer le nom de médecin et assurons-nous qu’il est sénateur”, a déclaré à la foule Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain.

Nulle part en vue – et même pas mentionné – se trouvait Doug Mastriano, le candidat du GOP au poste de gouverneur contre le démocrate Josh Shapiro.

Oz, le chirurgien cardiaque devenu célébrité de la télévision, et Mastriano ont des vents politiques nationaux derrière eux. Mais ils mènent des campagnes radicalement différentes et ciblent deux types d’électeurs très différents – d’une manière qui peut gêner, plutôt que d’aider, l’autre.

Cette dynamique complique la voie républicaine vers la victoire en Pennsylvanie le 8 novembre, selon les stratèges, et oblige le GOP à un exercice d’équilibre difficile dans lequel les deux hommes n’apparaissent que rarement ensemble.

Les stratèges du parti ont déclaré qu’il était logique d’éviter Mastriano car il suit Shapiro dans les sondages et mène une campagne d’extrême droite qui chasse les électeurs modérés dont Oz aura besoin pour battre Fetterman, le lieutenant-gouverneur.

Ryan Costello, un ancien membre du Congrès républicain qui représentait autrefois cette partie du comté de Chester, a déclaré que s’il se présentait aux élections et était invité à une fête, “je demanderais si Mastriano venait et s’ils disaient” oui “, je le ferais autre chose. Il est horrible.

Mastriano perdra les votes républicains dans les banlieues modérées et fortement peuplées de Philadelphie, tout comme Donald Trump l’a fait lors de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face à Biden, a déclaré Costello.

Les responsables du GOP n’ont pas répondu aux questions sur Mastriano.

La dynamique n’est pas perdue pour Fetterman, qui lie continuellement Oz à Mastriano. Dans leur débat du mardi soir, Fetterman a interrompu la réponse d’Oz à une question sur l’avortement pour affirmer que “vous roulez avec Doug Mastriano!”

Le lendemain, Mastriano a mentionné cette ligne dans un discours de souche dans le comté de Lancaster, et en a ri : “J’aime ça : roulons ensemble.” Mais il n’a pas mentionné Oz, seulement Fetterman.

Comme Mastriano, Oz a été approuvé par Trump. Mais contrairement à Mastriano, Oz n’a pas été chaleureusement accueilli par les électeurs les plus fidèles de Trump – ceux qui forment la base d’extrême droite de Mastriano.

Mastriano est allé dur après le bloc Trump, saupoudrant les théories du complot sur les jeunes transgenres dans des points de discussion plus traditionnels du GOP sur la criminalité et l’inflation tout en refusant de répondre aux questions des organes de presse indépendants et traditionnels. Mais ce message, ainsi que son opposition générale à l’avortement, son colportage des mensonges électoraux de Trump et sa présence à l’extérieur du Capitole américain lors de l’insurrection du 6 janvier, ont aliéné les modérés et les donateurs du GOP.

“C’est comme s’il menait toujours une campagne primaire”, a déclaré le stratège de campagne républicain Bob Salera. « Il ne va nulle part. Il ne parle à aucun groupe de personnes qui ne vont déjà pas voter pour lui aux élections générales. Il n’invite pas les médias à ses événements. Il ne fait pas passer de message au-delà de sa base.

Oz, quant à lui, met l’accent sur les points de discussion nationaux du GOP sur la criminalité et l’inflation, dans le but de persuader les électeurs swing et même les démocrates. Il a fait campagne avec des personnalités du GOP, dont Nikki Haley, l’ambassadrice de Trump à l’ONU, le sénateur républicain à la retraite Pat Toomey, à qui Oz espère succéder.

Mastriano a fait campagne avec des personnalités d’extrême droite, notamment des propagandistes, des théoriciens du complot QAnon, des négationnistes électoraux, des prophètes autoproclamés et des nationalistes chrétiens tels que Michael Flynn, qui dirigeait autrefois l’agence de renseignement de l’armée américaine et est maintenant au centre d’une extrême droite mouvement nationaliste chrétien.

Toomey n’a pas approuvé Mastriano.

Mastriano devait prendre la parole lors de la conférence ReAwaken America de deux jours de Flynn le week-end dernier à Manheim, mais l’a ignorée sans explication. Plus récemment, il a fait campagne avec le propagandiste Jack Posobiec, peut-être mieux connu pour avoir colporté la théorie du complot « pizzagate », qui suggérait qu’Hillary Clinton dirigeait un réseau de pédophiles dans une pizzeria.

“C’est de qui il s’entoure : des suprémacistes blancs, des extrémistes”, a déclaré Shapiro, procureur général pour deux mandats, dans une interview. «Il est le seul candidat du pays à recruter activement des suprémacistes blancs sur Gab pour faire partie de sa campagne. Cela ne devrait donc pas nous surprendre. C’est le gars qui portait l’uniforme confédéré sur le terrain de l’Army War College. C’est qui il est.

Fetterman et Shapiro n’ont pas de tels problèmes apparaissant ensemble. Ils se présentent aux mêmes grands événements de fête et rassemblements syndicaux, comme un à 30 miles de là à Philadelphie où ils se sont jetés un bras l’un autour de l’autre et ont agressé les caméras des spectateurs.

Mastriano peut toujours aider Oz, disent les stratèges, en faisant en sorte que la base du parti sorte et vote pour Oz. Mais Oz devra attirer des républicains modérés dans des endroits comme le comté de Chester même s’ils refusent de soutenir Mastriano, a déclaré Costello.

“Et s’il le fait, c’est là que Oz gagne”, a déclaré Costello.

Mike Mikus, un stratège politique démocrate, a déclaré que ce type d’équilibre peut fonctionner, mais que Mastriano n’a pas l’argent de la campagne pour atteindre les partisans du GOP de base qui pourraient ne pas voter lors d’une élection de mi-mandat.

Ces électeurs sont indispensables pour motiver si le GOP veut gagner, a déclaré Mikus.

“Il va y avoir un taux de participation élevé”, a déclaré Mikus. “Mais il y aura des gens qui resteront à la maison parce qu’Oz ne peut pas les motiver, et Mastriano serait capable de les motiver, mais n’a pas l’argent ou l’infrastructure pour les renvoyer.”

