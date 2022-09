Oz et Toomey appellent Fetterman à débattre dans la course au Sénat de Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le candidat républicain au Sénat, le Dr Mehmet Oz, s’est associé mardi au sénateur américain Pat Toomey pour appeler publiquement son rival démocrate, John Fetterman, à participer à un débat dans leur course de haut niveau en Pennsylvanie.

Oz, tenant une conférence de presse à Philadelphie avec Toomey, a également remis en question l’état de préparation de Fetterman pour ses fonctions et a critiqué sa réticence à parler aux journalistes depuis qu’il a subi un accident vasculaire cérébral en mai. Fetterman a été mis à l’écart pendant la majeure partie de l’été pendant sa convalescence, bien qu’il soit apparu lundi avec le président Joe Biden lors d’un défilé de la fête du Travail à Pittsburgh et ait brièvement pris la parole lors de plusieurs événements.

“Que se passe-t-il si un sénateur américain dans un État important comme la Pennsylvanie est élu, n’ayant jamais répondu à une question légitime d’un électeur, d’un présentateur de nouvelles… en phase de débat ?” dit Oz. “Qu’est-ce que cela signifierait pour les futures campagnes à travers le pays?”

La campagne de Fetterman a répliqué mardi que l’insistance d’Oz sur un débat est “de se moquer de John pour avoir eu un accident vasculaire cérébral” et a soutenu que le médecin de Fetterman dit qu’il devrait pouvoir faire campagne et servir au Sénat sans problème.

“Quiconque a vu John parler sait que pendant qu’il est encore en convalescence, il est plus capable de se battre pour l’AP que le Dr Oz ne le sera jamais”, a déclaré la campagne de Fetterman dans un communiqué.

La conférence de presse avec Toomey – le sénateur sortant que les deux candidats tentent de remplacer – signale l’agressivité croissante d’Oz à affronter Fetterman alors que le célèbre chirurgien cardiaque cherche à rattraper son retard dans les sondages avec seulement neuf semaines avant le jour du scrutin. Les démocrates considèrent la course comme l’une de leurs meilleures chances à l’échelle nationale de renverser un siège détenu par les républicains, et le vainqueur pourrait aider à décider du contrôle partisan de la chambre l’année prochaine.

Fetterman n’a donné que trois interviews aux médias depuis qu’il a subi son AVC et n’a tenu aucune conférence de presse. Il a reconnu qu’il avait diminué la vitesse de traitement auditif – il ne peut pas toujours répondre rapidement à ce qu’il entend – et a mené les trois entretiens par vidéo, avec des sous-titres codés en temps réel. Fetterman, lors de brefs événements de prise de parole en public, a également eu du mal à parler avec fluidité.

Oz, qui a été soutenu par l’ancien président Donald Trump, a accusé Fetterman d’avoir menti sur la gravité des effets de l’AVC. La campagne de Fetterman dit qu’il est prêt à débattre, mais ils veulent un débat qui peut tenir compte des effets persistants de son accident vasculaire cérébral. Un porte-parole de la campagne a refusé de préciser ce que cela pourrait nécessiter.

Environ une douzaine d’organisations de presse et d’autres groupes ont contacté les campagnes pour organiser un débat, a déclaré la campagne de Fetterman.

Oz a vanté sa volonté d’en rejoindre cinq. Le premier, proposé par la chaîne de télévision de Pittsburgh KDKA, aurait eu lieu mardi soir. La campagne de Fetterman a déclaré à la station que mardi soir n’avait pas fonctionné.

Le directeur des nouvelles de la station, Shawn Hoder, a déclaré que KDKA est toujours disposé à organiser un débat télévisé à une date ultérieure et attend des nouvelles de la campagne de Fetterman sur le moment où cela pourrait avoir lieu. La station aurait besoin d’un préavis d’environ deux semaines pour organiser un débat, a déclaré Hoder.

Outre les problèmes de santé, les stratèges politiques suggèrent que Fetterman pourrait également vouloir éviter un débat – ou le pousser le plus tard possible dans la campagne – car il est en tête dans les sondages. Les principaux candidats pensent souvent qu’ils sont moins incités à participer à un débat et risquent que leur adversaire marque des points, d’autant plus qu’Oz est un ancien animateur d’émissions de télévision.

“Vous avez beaucoup plus à perdre, surtout si vous êtes John Fetterman debout sur une scène deux, trois, quatre, cinq fois avec un gars qui a passé sa vie à la télévision”, a déclaré Michael Manzo, un Harrisburg- lobbyiste basé et ancien stratège de campagne démocrate. “C’est presque une situation sans issue pour Fetterman.”

La campagne de Fetterman n’a pas répondu à une demande de commentaire sur une stratégie pour éviter ou retarder un débat.

Lors de la primaire démocrate, avant de subir l’attaque, Fetterman a sauté quelques forums de candidats, ce qui lui a valu les critiques de ses rivaux. Mais il a également rejoint quelques autres forums où, en tant que leader perçu dans les sondages, il a été le principal sujet d’attaques.

En particulier, des rivaux ont poursuivi Fetterman à propos d’un incident survenu en 2013 alors qu’il était maire de la petite ville de Braddock dans l’ouest de la Pennsylvanie et, fusil de chasse à la main, a confronté un homme noir non armé parce qu’il soupçonnait que l’homme était impliqué dans des coups de feu à proximité. La police n’a pas porté plainte contre Fetterman ou l’autre homme dans l’affaire.

Lors des quatre derniers concours du Sénat américain de Pennsylvanie, les débats n’ont pas été une caractéristique majeure. Tous les débats ont eu lieu de la mi-octobre à la fin octobre, avec deux débats dans chaque course – à l’exception du concours de 2012, qui avait un débat.

