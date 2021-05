OYO lance une semaine de travail de quatre jours avec des congés payés illimités pour la santé mentale des employés

La pandémie de coronavirus a mis en évidence à quel point les lois du travail ne tiennent pas vraiment compte de la santé ou du bien-être mental d’un employé, avec des congés payés limités. Cependant, certaines entreprises en démarrage ont pris en compte le coût que cela pourrait entraîner pour les employés et, pour gérer efficacement l’entreprise, elles ont introduit des changements progressifs.

L’une de ces entreprises est OYO qui a récemment annoncé une semaine de quatre jours au mois de mai et des congés payés illimités pour ses employés jusqu’en juillet sans aucune raison. La décision intervient après que le pays a signalé un effet dévastateur de la deuxième vague de coronavirus. Pour s’assurer que ses employés restent en bonne santé tant physiquement que mentalement, OYO a pris cette décision. Selon un rapport de Ton histoire, fondateur et PDG du groupe OYO, Ritesh Agarwal a partagé les deux initiatives avec ses employés et a déclaré qu’il espérait sincèrement que ces étapes permettront à l’entreprise de progresser plus facilement dans les prochaines semaines.

Ce n’est pas seulement OYO qui a pris en compte le bien-être de ses employés, mais des entreprises comme Myntra ont également pris des mesures similaires. Plus tôt en février de cette année, la société de commerce électronique de mode introduit certains changements dans sa politique de congé en donnant à ses employés des «congés de bien-être illimités» et une foule d’autres options de congé supplémentaires. La structure renouvelée des congés des salariés a été mise en place afin de veiller au bien-être physique et mental de ses salariés, en améliorant l’équilibre travail-vie personnelle qui, à terme, améliorerait leur qualité de vie.

Myntra a également introduit 14 jours de congé parental pour les employés qui souhaitent prendre soin de leurs enfants ou de leurs parents plus âgés lorsqu’ils tombent malades ou ont besoin d’aide.

Pendant ce temps, l’année dernière, Twitter a également annoncé qu’il permettra à ses employés de travailler de chez eux en permanence, même après la fin de la pandémie. Dans un courrier électronique adressé à ses employés, le fondateur de la société de technologie Jack Dorsey avait déclaré que les employés seraient autorisés à travailler de chez eux en permanence, même après la levée du verrouillage de la pandémie de coronavirus. Cependant, Dorsey a précisé que les employés dont les descriptions de travail exigent leur «présence physique», comme la maintenance des serveurs, etc., devront toujours se rendre au bureau. Avec cette décision, Twitter est devenu la première entreprise de technologie à rendre le travail à domicile permanent pour ses employés en 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici