« Oye Chanceux ! Chanceux Oye !’ L’acteur Manjot Singh se souvient d’avoir été au chômage pendant deux ans après « Fukrey », a déclaré que « ce n’était pas facile »

L’industrie cinématographique n’est pas un endroit facile pour survivre. Avec une concurrence féroce et des milliers de personnes aspirant à faire partie de l’industrie du glamour, la lutte pour faire une pause pourrait durer des années. C’est un endroit où le destin change avec les chiffres du box-office et seuls le travail acharné, la cohérence et la détermination peuvent vous aider à traverser.

Parmi les nombreux acteurs qui ont lutté dans leur carrière à Bollywood et qui attendent toujours qu’elle prenne son envol, il y a Manjot Singh, qui a obtenu une énorme reconnaissance avec le film « Fukrey ». Manjot a été félicité pour sa performance dans son premier film ‘Oye Lucky Lucky Oye’. Cependant, même après que les fans l’aient apprécié dans les deux films et qu’il soit devenu célèbre, Manjot a eu une période de lutte après « Furkey » où il était sans travail pendant près de deux ans.

Dans une interview avant la sortie de Chutzpah, sa nouvelle série en streaming sur SonyLIV, l’acteur de « Student Of The Year 2 » a rappelé la période difficile où il était sans emploi et qu’il devait s’asseoir et attendre que les bonnes choses se présentent.

Dans une interview avec Times Now Digital, Manjot a déclaré: « Quand j’ai commencé (ma carrière), j’avais 16 ans, cette fois j’ai eu beaucoup de films. Après Fukrey, je pense ek time aaya tha ke mere paas do saal tak kaam nahi tha (il fut un temps où je n’ai pas eu de travail pendant 2 ans). »

« Donc, les offres qui arrivaient que je ne voulais pas faire et les choses que je voulais faire ne venaient pas à ma rencontre. Je n’étais pas satisfait des offres que je recevais. C’était donc une phase où je me sentais facile nahi hai. Assis à la maison, j’étudiais et en même temps je recevais des films. Je gagnais beaucoup d’argent aussi, (je pensais) la vie est incroyable. Mais l’onglet de contrôle de la réalité pata chalta (vous obtenez le contrôle de la réalité) quand vous avez d’attendre la bonne chose », a ajouté Manjot.

Dans une interview en 2019 avec Hindustan Times, Manjot avait déclaré que lorsqu’il avait approché une agence de casting pour le gérer, ils avaient affirmé qu’il lui serait difficile de trouver des rôles en raison de sa religion. « Alors, ils ont pris mon portefeuille. Après quelques jours, ils sont revenus en disant que » puisque vous êtes un sardar, il est assez difficile pour nous de chercher un rôle pour vous « . J’ai été choqué. Si vous vérifiez mes 10 ans- longue carrière, 90 % d’entre eux sont des films à succès… », avait déclaré Manjot.

Sur le plan du travail, Manjot a des webséries ‘Chutzpah’ et ‘Fukrey 3’ en préparation.