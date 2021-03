Nous faisons donc ce que les fans de Gilmore Girls font de mieux: poursuivre le débat et classer toutes ses romances à l’écran, y compris le doux premier petit ami Dean ( Jared Padalecki ), mauvais garçon Jess ( Milo Ventimiglia ) et le beau lycéen impudent Logan ( Matt Czuchry ). Bien sûr, Rory n’était pas le seul Gilmore à sortir lors des sept saisons de la série bien-aimée WB, avec Lorelai ( Lauren Graham ) s’engager plusieurs fois. Et leurs copains avaient aussi leurs propres romances, y compris la douce histoire d’amour de Sookie ( Melissa McCarthy ) et Jackson ( Jackson Douglas ), ainsi que les choix inattendus de Paris ( Liza Weil ).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy