OxygenOS 13 : tout ce que vous devez savoir

OnePlus a dévoilé les détails d’OxygenOS 13, la version de la société sur Android 13 qui arrivera sur plusieurs de ses appareils dans les mois à venir.

OxygenOS était autrefois une lumière brillante dans le monde Android lorsque OnePlus a lancé le OnePlus One en 2014. Ses modifications sensibles du système d’exploitation l’ont rendu meilleur que ce que Google ou Samsung pouvaient rassembler à l’époque et ont envoyé OnePlus stratosphérique.

Mais au cours des deux dernières années, BBK Group, propriétaire de OnePlus et Oppo, a décidé de fusionner les équipes logicielles des deux marques. Désormais, OxygenOS est fortement basé sur ColorOS d’Oppo, ce qui entraîne un changement d’esthétique et de fonction pour les téléphones OnePlus nouveaux et existants.

Cela a été une décision controversée pour de nombreux fans fidèles de OnePlus, mais la société a des aspirations au-delà de rester une marque passionnée – elle veut vendre gros, et c’est l’une des façons dont elle a décidé d’essayer de se développer.

“L’OxygenOS classique témoigne de notre engagement inébranlable à vous offrir une facilité d’utilisation”, a déclaré la société.

“Tout en conservant les fonctionnalités bien-aimées de l’OxygenOS original, nous avons amplifié ces fonctionnalités avec notre philosophie de conception sans fardeau et le charme de OnePlus.”

Lors d’un événement à New York le 3 août pour le lancement du OnePlus 10T, OnePlus a dévoilé OxygenOS. Nous étions là pour nous imprégner de tout ce qui est nouveau avec le point de vue de l’entreprise sur Android 13.

Voici tout ce que vous devez savoir sur OxygenOS 13.

Quand OxygenOS 13 sortira-t-il ?

OxygenOS 13 sera d’abord poussé vers le OnePlus 10 Pro plus tard en 2022, le nouveau OnePlus 10T le recevant également avant la fin de l’année. Aucune date précise n’a été annoncée.

Quels téléphones recevront OxygenOS et quand ?

Il semble probable que les autres téléphones qui recevront OxygenOS 13 l’obtiendront à un moment donné en 2023. Heureusement, c’est une longue liste. Voici un aperçu complet des téléphones dont OnePlus a annoncé qu’ils obtiendraient OxygenOS 13 :

2022

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

2023 et après

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10R

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus NordCE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

Il s’agit d’une liste solide de téléphones datant de la série OnePlus 8 de 2020, mais OnePlus a eu des problèmes pour tenir ses promesses logicielles ces dernières années. Notamment, les propriétaires des séries OnePlus 7 et 7T ont été laissés pour compte avec des mises à jour très tardives.

C’est peut-être pour cette raison que BBK a appelé à regrouper ColorOS et OxygenOS, afin que l’équipe de développement logiciel d’Oppo puisse informer une grande partie du travail d’OxygenOS afin d’obtenir plus rapidement les mises à jour de la plate-forme.

Quelles sont les fonctionnalités d’OxygenOS 13 ?

OnePlus affirme que le nouveau système d’exploitation est basé sur un “design aquamorphique” basé sur l’apparence de l’eau et promet “des polices apaisantes, des icônes minimalistes, des formes naturelles et arrondies et une large gamme de formes et de textures”.

Plus précisément, les icônes et les widgets auront désormais une forme et un aspect plus doux, et le widget se développera après une longue pression.

Ils seront également disponibles via Smart Launcher, une fonctionnalité qui affiche le contenu des dossiers plus grand sur l’écran du téléphone.

Et dans un petit clin d’œil au fait qu’OxygenOS est maintenant construit sur la base de ColorOS de la société sœur Oppo, OxygenOS 13 obtiendra la fonction Sidebar Toolbox de ColorOS qui vous permet d’ajouter des raccourcis vers les applications dans un onglet sur le côté de l’écran conçu pour être atteint d’une main.

Les couleurs d’OxygenOS 13 changeront également en fonction de l’heure de la journée, elles seront plus lumineuses le matin et rendront les choses plus sombres à la tombée de la nuit.

Une autre mise à jour visuelle intéressante vient dans les choix d’affichage permanent (AOD) de OnePlus. OnePlus a déclaré à Tech Advisor que l’idée d’un nouveau contrôle de la musique AOD provenait des commentaires des fans de la communauté OnePlus en ligne. Il inclura le titre de la chanson, l’artiste et la pochette de l’album, et signifie que vous pourrez tout contrôler sans déverrouiller votre téléphone.

Il y aura également la possibilité d’ajouter des informations telles que les informations de livraison de nourriture d’une application à l’AOD, qui affichera une carte de suivi en direct et d’autres données, le tout pendant que le téléphone reste verrouillé.

Le mode Zen est le mode existant de OnePlus qui verrouille les applications et les services distrayants de l’utilisateur pour l’aider à se concentrer sur le travail et la vie. Dans Oxygen OS 13, vous pouvez définir l’heure à laquelle vous ne voulez pas être dérangé ou cinglé, sauvegardé avec des visuels améliorés.

Oxygen OS 13 tirera parti de toutes les améliorations en coulisses fournies avec le système d’exploitation Android 13 sur lequel il est basé, ainsi que des modifications progressives des contrôles de confidentialité et de l’efficacité énergétique.

Cela inclut également les nouvelles fonctionnalités Android standard telles que le partage à proximité pour le partage de fichiers.

Il ajoute ce qu’il appelle un booster de système AI, qui dit qu’il dispose d’une gestion intelligente de la mémoire pour aider à améliorer le multitâche.

Pour les joueurs inconditionnels, le système d’exploitation dispose également d’un moteur de jeu HyperBoost pour mieux stabiliser le gameplay et améliorer la cohérence de la fréquence d’images.

Si la musique est plus votre truc, OxygenOS 13 prend en charge l’audio spatial pour ajuster la direction du son sur différentes applications, bien que cela dépende du matériel. Ajoutez le support Dolby Atmos et les téléphones qui exécutent le logiciel devraient sonner au top, et pour tout écouter, OnePlus ajoutera des mises à jour Fast Pair et Audio Switch pour se connecter plus rapidement aux écouteurs sans fil et changer leur sortie audio.

Nous ne manquerons pas de plonger dans OxygenOS 13 lorsqu’il commencera à être déployé sur le OnePlus 10 Pro plus tard dans l’année.