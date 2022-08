OxygenOS 13 apporte un nouveau look inspiré de l’eau et Android 13

Aujourd’hui, OnePlus a annoncé OxygenOS 13 parallèlement au dévoilement du OnePlus 10T (pratique).

OxygenOS 13 apportera Android 13 avec une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités plus tard cette année. Le système d’exploitation sera présenté en première sur le OnePlus 10 Pro, qui sera ensuite rejoint par le 10T, ainsi que sur la gamme phare jusqu’au OnePlus 8, et la gamme Nord jusqu’au Nord CE 2 Lite (pas de mot sur la disponibilité pour le Nord 2 Lite, Nord N100, Nord N200 5G, Nord N10 5G et Nord N20 5G).

Le nouveau design d’OxygenOS 13 sera basé sur l’eau. OnePlus l’appelle un design aquamorphique et crée des visuels et des icônes doux et fluides aux bords arrondis.

Les couleurs du système s’assombrissent au fil de la journée. L’affichage permanent aura l’intégration Bitmoji et Spotify.

OxygenOS 13 ressemblera beaucoup plus à ColorOS. Une fonctionnalité qui a été directement tirée du système d’exploitation de choix d’Oppo est la boîte à outils de la barre latérale – c’est un dossier d’applications auquel vous accédez rapidement depuis le bord de votre écran.

OxygenOS 13 combiné à Android 13 apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge de l’audio spatial et de Dolby Atmos, des améliorations du partage à proximité et du streaming d’applications. Private Safe 2.0 est un endroit verrouillé où vous pouvez stocker des fichiers et des documents privés qui ne seront pas accessibles aux applications.

OnePlus n’a pas donné de calendrier pour la sortie d’OxygenOS 13, mais indique que le OnePlus 10 Pro recevra la version bêta “bientôt”.

