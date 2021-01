OnePlus a révélé un peu plus d’informations sur ses projets de mise à jour de la ligne téléphonique existante vers OxygenOS 11 basé sur Android 11. Cela signifie que toute personne utilisant un ancien téléphone OnePlus serait intéressée. Dans l’état actuel des choses, OnePlus indique que tous les téléphones à partir du OnePlus 6 seront éligibles à la mise à jour OxygenOS 11 par lots. Le OnePlus 8T, qui a été lancé il y a quelques mois, exécute déjà OxygenOS 11 hors de la boîte tandis que le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro ont également reçu les nouvelles mises à jour. Passons maintenant aux séries OnePlus 7T, OnePlus 7 et OnePlus 6.

OnePlus dit qu’ils travaillent sur la version OxygenOS 11 pour les séries de téléphones 7 et 7T. Ils ont rencontré des problèmes avec le décryptage des données sur ces appareils. «Nous avons travaillé en parallèle pour lancer OxygenOS 11 sur tous ces appareils en même temps. Comme vous l’avez peut-être entendu, lors du portage d’Android 11 sur les séries 7 et 7T, nous avons rencontré un problème de décryptage des données sur ces appareils. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Qualcomm et, avec leur soutien, nous exécutons déjà un test bêta fermé », déclare OnePlus. On s’attend à ce que la première bêta ouverte d’OxygenOS 11 pour les séries OnePlus 7 et 7T débarque bientôt.

Les utilisateurs de OnePlus Nord recevront également la première version bêta ouverte d’OxygenOS 11 cette semaine. Les données collectées auprès des développeurs et des utilisateurs de cette version bêta ouverte dicteront le calendrier de la publication de la version stable. OnePlus indique que pour les téléphones OnePlus Nord 105G / 100 et OnePlus 6 ainsi que OnePlus 6T, ils partageront prochainement d’autres chronologies concernant la bêta ouverte et la version finale d’OxygenOS 11.