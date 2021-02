Samedi dernier, OnePlus a publié la dernière mise à jour basée sur Android 10 pour les séries OnePlus 7 et 7T. Le dernier parce que la prochaine version stable apportera Android 11. Nous ne savons pas encore quand il arrivera, bien que le processus de test bêta progresse rapidement.

OxygenOS 11 Beta 2 pour les séries OnePlus 7 et 7T • Remarque: le correctif de sécurité est toujours en décembre 2020

OxygenOS 11 Open Beta 2 arrive deux semaines après la Bêta 1. Il y a un certain nombre d’optimisations et d’améliorations (journal des modifications complet ci-dessous), mais la fonctionnalité la plus attendue est peut-être l’affichage Always-On – disponible uniquement sur le OnePlus 7 Pro 7T Pro, les OnePlus 7 et 7T vanille.

L’AOD se trouve dans le menu OnePlus Laboratory et, comme le note la société, il augmentera la consommation d’énergie en veille. Il est trop tôt pour demander de combien les prochaines versions réduiront l’utilisation de la batterie.

Changelog

Système Optimisation de l’effet de glissement du fond d’écran dynamique Amélioration de la consommation d’énergie dans certains scénarios Optimisation de l’intensité de réglage de la luminosité automatique pour apporter une expérience d’utilisation plus fluide Correction du problème avec l’adaptateur ne se chargeant pas et utilisant le casque en même temps Correction du problème dans lequel l’icône de la batterie ne s’affiche pas dans la barre d’état Correction du problème selon lequel « Conseils et assistance » ne s’affiche pas dans les paramètres

Caméra Correction du problème de flashback de faible probabilité avec l’appareil photo lors du déverrouillage en mode professionnel

Affichage ambiant Fonctionnalité d’affichage ambiant Always-on nouvellement prise en charge (OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro uniquement) (Accédez à: Paramètres – Utilitaires – OnePlus Laboratory – Affichage ambiant toujours activé)



Comme d’habitude, une sauvegarde complète est recommandée avant d’installer cette mise à jour (surtout si vous exécutez actuellement la version stable d’OxygenOS 10). Suivez les liens Source pour plus de détails ou visitez XDA-Developers, qui propose des liens de téléchargement si vous souhaitez installer manuellement la bêta 2.

