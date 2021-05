OxygenOS 11.0.1.1 arrive pour résoudre certains problèmes pour OnePlus 7 et 7 Pro

Après la mise à jour vers OxygenOS 11 basée sur Android 11, la navigation n’a pas été tout à fait fluide pour certains propriétaires des séries OnePlus 7 et 7T. C’est pourquoi OnePlus propose une nouvelle mise à jour pour les OnePlus 7 et 7 Pro afin de résoudre la plupart sinon la totalité des problèmes connus produits par la dernière version du système d’exploitation.

On peut soutenir que le correctif le plus important est celui lié à la connectivité. Les problèmes de Google Fi SIM ont été résolus, tandis que les performances de la 4G et du Wi-Fi ont été considérablement améliorées. Les applications natives du téléphone et de l’appareil photo ont été mises à jour, ainsi que l’application Galerie et l’étagère. Toutes ces applications ont causé des problèmes à de nombreux propriétaires.

En plus de tous les bogues que la mise à jour incrémentielle corrige, le correctif de sécurité de Google a été repoussé jusqu’en mai 2021. Pour plus d’informations sur la mise à jour OTA, consultez le lien source ci-dessous.

