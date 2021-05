Alors que la deuxième vague de la pandémie a laissé le système de santé en Inde dans la tourmente, une grave pénurie d’oxygène médical est observée. Alors que les hôpitaux du pays se démènent pour trouver des fournitures d’oxygène, de bons samaritains et des organisations sociales s’organisent pour aider chaque fois que possible à aider les citoyens dans cette cause. Un Kolkata Gurdwara a lancé un «langar oxygène» pour aider à fournir les bouteilles nécessaires aux patients. Situé à Calcutta, la campagne de Gurdwara Behala a été organisée par la Fondation IHA et le comité Gurdwara. La campagne de fourniture de bouteilles d’oxygène a lancé cette initiative dimanche dernier. Le dimanche même, environ 18 personnes avaient profité de ce service.

«Pour bénéficier de ce service, les gens doivent apporter une prescription médicale autorisée recommandant le besoin d’oxygène, ainsi qu’une carte Aadhar. Le sewa est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi et cela ne coûtera rien », Satnam Singh Ahluwalia, secrétaire général de Gurdwara Behala et président de la Fondation IHA, Raconté TOI.

Selon le système mis en place à l’heure actuelle, une fois le patient arrivé, les médecins et le personnel de soutien médical vérifient également leurs niveaux d’oxygène et d’autres niveaux critiques.

La semaine dernière, un sikh Gurdwara à Ghaziabad-Indirapuram a commencé à «oxygène langar» pour aider les patients, en aidant à remplir les bouteilles gratuitement. fois qu’ils ne trouvent pas de lit pour eux-mêmes à l’hôpital. Ils ont également lancé un numéro d’assistance téléphonique pour que les gens puissent appeler et réserver une bouteille d’oxygène.

«Nous ne donnons ni ne remplissons de bouteilles d’oxygène. Nous demandons aux gens de venir ici à l’Indirapuram Gurudwara avec le patient dans leur voiture et nous leur fournirons de l’oxygène. Que ce soit deux, quatre ou huit heures, nous fournirons de l’oxygène jusqu’à ce que le patient n’obtienne pas de lit à l’hôpital », explique Gurpreet Singh, dans une vidéo virale informant les gens de l’initiative.

Dans Gautam Buddha Nagar de Noida également, un « langar à oxygène » gratuit au volant d’un parking à Noida insuffle littéralement la vie aux patients COVID dont les niveaux d’oxygène fluctuent dangereusement. Ils reçoivent une assistance jusqu’à ce que leurs familles parviennent à se procurer de l’oxygène liquide ou à obtenir un lit d’hôpital par elles-mêmes.

